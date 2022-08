5 joueurs de Premier League prêts pour une saison en petits groupes en 2022/23

Chaque saison, il y a des joueurs de Premier League qui ont des saisons en petits groupes. Ils marquent plus de buts, récoltent plus de passes décisives, détiennent plus de feuilles blanches ou ont une présence plus importante que prévu. Souvent, cela conduit à de meilleurs résultats pour le club.

Les jeunes joueurs qui n’ont pas une valorisation boursière folle sont les meilleurs candidats pour devenir de véritables acteurs. Ils volent, à toutes fins utiles, sous le radar.

Les cinq noms ci-dessous ont tous 25 ans ou moins et ont une valorisation boursière inférieure à 25 millions de dollars. Ce dernier chiffre provient de transfermarkt.com.

Les joueurs de Premier League prêts pour une saison en petits groupes

Kiernan Dewsbury Hall

Jamie Vardy, James Maddison et Harvey Barnes reçoivent la grande majorité de l’attention à Leicester City. Bien que ce formidable trio mérite certainement des éloges, Dewsbury-Hall devrait être le prochain joueur en ligne lors de la discussion sur les Foxes. Le milieu de terrain polyvalent de 23 ans peut faire un peu de tout depuis le milieu de terrain. Bien qu’il n’ait enregistré que deux passes décisives en Premier League la saison dernière, il a en fait réalisé en moyenne plus de passes clés par 90 minutes que Sadio Mane, Jarrod Bowen et Barnes susmentionné.

Parallèlement à sa créativité, Dewsbury-Hall a également réalisé en moyenne autant de dribbles réussis par match que Bukayo Saka et Kevin De Bruyne, tout en affichant un meilleur taux de réussite que le duo dynamique. Après une première saison réussie en Premier League, le milieu de terrain de Leicester cherchera à s’améliorer encore plus en 2022/23.

Michel Olise

Olise fait à peine la coupe, car sa valorisation Transfermarkt est actuellement de 24,2 millions de dollars. Le milieu de terrain / ailier de Crystal Palace sera sur le radar de nombreuses personnes après sa première saison exceptionnelle en Premier League. Capable de jouer sur le flanc droit, au milieu de terrain central ou en tant que numéro 10, Olise peut être déployée dans plusieurs rôles différents. Sa polyvalence aide certainement le manager Patrick Vieira à choisir une formation en fonction de l’adversaire qu’il joue.

Olise a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en 26 matches de Premier League avec Palace la saison dernière. Mais il y a une grande raison pour laquelle les fans de Palace sont extrêmement enthousiasmés par son avenir avec le club. Ses actions de création de buts par 90 minutes la saison dernière étaient au même niveau que Phil Foden et légèrement supérieures à celles de Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota de Liverpool.

Rayan Aït-Nouri

Seul défenseur de cette liste, Ait-Nouri a connu une saison un peu en dents de scie lors de la campagne 2021/22. Le jeune a fait 20 départs pendant le match de Premier League, mais a également été mis au banc à plusieurs reprises par le manager Bruno Lage. Malgré cela, Ait-Nouri a montré aux fans un aperçu de ce dont il est capable tout au long de sa deuxième saison avec les Wolves. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Chelsea et Manchester City pourraient essayer d’éloigner le jeune Français des West Midlands.

Ait-Nouri a en fait mené (ou co-dirigé) tous les arrières latéraux de Premier League en dribbles et tacles réussis par 90 mesures la saison dernière. Il s’est également classé très bien dans les passes bloquées. L’international français U-21 est dépossédé assez souvent, mais il y a clairement un plafond élevé pour ce défenseur talentueux.

Dwight Mc Neil

Comme indiqué précédemment, la décision d’Everton pour McNeil est positive. L’ailier de 22 ans semblait être une cheville carrée dans un trou rond avec son ancien club Burnley. Les Clarets étaient une équipe très défensive sous la direction de Sean Dyche. McNeil n’a pas été en mesure de mettre en valeur ses talents spécifiques. Le passage à Everton devrait permettre au meneur de jeu de s’exprimer un peu plus sur le terrain. Maintenant, il semble prêt à être un joueur d’évasion dans la Premier League de cette saison.

Bien qu’il ait joué dans une équipe défensive, McNeil a enregistré le deuxième plus grand nombre de dribbles de toute la Premier League la saison dernière. Ses 47 passes clés étaient également plus que James Maddison, Jarrod Bowen et Raheem Sterling. Bien qu’il ait déjà 134 matches de Premier League à son actif, il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration et la croissance du jeune.

Eberechi Eze

La coéquipière d’Olise au Palace, Eze, a connu une première campagne de Premier League très prometteuse en 2020/21. Alors que la saison dernière était censée être sa véritable ascension vers la célébrité, le jeune milieu de terrain a été blessé pendant une grande partie de la saison 2021/22. Bien qu’il n’ait fait que six départs en Premier League, les fans ont pu voir que le milieu de terrain de 24 ans est clairement talentueux.

Eze a accumulé des nombres très impressionnants de passes clés, d’actions de création de buts et de dribbles au cours de sa première saison 2020/21. Vieira espère que le jeune aidera à remplir les chaussures de Conor Gallagher, car l’international anglais est de retour à Chelsea après avoir passé un an avec Palace en prêt.

PHOTO : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images