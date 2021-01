LONDRES: Cinq joueurs de Manchester City continuent de s’isoler et ne seront pas disponibles pour le match contre Chelsea après avoir contracté le coronavirus, a déclaré vendredi le manager Pep Guardiola.

Avant le voyage de dimanche à Stamford Bridge, City a repris l’entraînement après que l’épidémie de virus ait entraîné le report du match de Premier League du lundi contre Everton.

Le club n’a identifié que l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker comme s’étant contractés COVID-19[feminine .

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré vendredi qu’il y avait eu quelques cas positifs parmi le personnel du club, mais que les joueurs n’étaient pas infectés.

La Premier League a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de suspendre la compétition malgré la hausse des infections causées à l’échelle nationale par une variante plus transmissible de COVID-19[feminine .

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, n’est pas satisfait de la ligue, critiquant la décision tardive de reporter le match contre Fulham environ trois heures avant le coup d’envoi du mercredi à 18 heures après un coronavirus épidémie chez son rival londonien.

Je me sentais (ce n’était) pas professionnel, mais c’était comme ça, a déclaré Mourinho vendredi. Nous nous préparions pour ce match et bien sûr nous n’avons pas joué et cela perturbe ce qui est une semaine de travail.

«Les séances d’entraînement avant cela seraient différentes si nous allions jouer à ce match. Les gens disent bien pour moi qu’il n’y avait pas de jeu, mais seulement bon pour moi si je savais qu’il n’y avait pas de jeu.

Tottenham accueille Leeds samedi.

___

