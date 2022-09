5 joueurs de l’USMNT qui ont le plus à prouver dans la fenêtre de septembre

Même avant que l’USMNT ne joue deux matchs dans la fenêtre internationale de septembre, le manager Gregg Berhalter a déclaré que la liste finale de la Coupe du monde était complète à environ 85%.

Mathématiquement, cela signifie que quatre places en Coupe du monde sont en suspens. De plus, Berhalter doit encore verrouiller un onze de départ potentiel à la Coupe du monde.

Cela rend cette fenêtre de septembre si importante pour l’USMNT. Il y a des joueurs qui n’ont pas encore décroché un rôle de titulaire, encore moins une place dans l’avion pour le Qatar. Les supporters de l’équipe comprennent que le poste d’attaquant est peut-être celui avec le plus gros point d’interrogation. Alors que les États-Unis ont une sécurité et une profondeur relatives sur chaque aile et au milieu de terrain, aucun attaquant n’a déployé un effort cohérent et prometteur avec l’équipe nationale.

Au lieu de cela, il vient par à-coups. Ricardo Pepi a prospéré lors de ses débuts avec l’USMNT lors des qualifications pour la Coupe du monde. L’ancien coéquipier du FC Dallas, Jesús Ferreira, a marqué plusieurs fois dans le même processus de qualification. Ensuite, il y a des joueurs en forme de club scintillant, qui cherchent à transposer cela dans les étoiles et les rayures.

Bien sûr, alors que la position d’attaquant fait la une des journaux, ce n’est pas le seul point vide de l’équipe USMNT. Les questions sur la défense, en grande partie à cause des blessures, persistent. De même, des inquiétudes existent concernant le gardien de but, les principaux candidats au poste ne jouant pas au plus haut niveau ou jouant derrière les partants.

5 joueurs de l’USMNT qui ont le plus à prouver

Avec certains changements dans la formation à venir quelques jours avant le premier match, Gregg Berhalter a perdu deux joueurs de l’équipe d’origine. Cameron Carter-Vickers et Chris Richards, tous deux défenseurs centraux, se sont retirés en raison d’une blessure. Mark McKenzie et Erik Palmer-Brown interviennent aux mêmes postes.

1. Malik Tilman

Malik Tillman, qui joue dans son club de football aux Rangers, est l’un des milieux de terrain les plus prometteurs du système USMNT. À seulement 20 ans, le milieu de terrain offensif a traversé le système de jeunesse du Bayern Munich, faisant ses débuts en équipe première la saison dernière dans le DFB-Pokal. De plus, il a fait une apparition de remplacement contre Barcelone en Ligue des champions.

Tillman prend le pas sur des joueurs comme Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Tyler Adams et Luca de la Torre. La seule chose que Tillman a pour lui est le potentiel. Cependant, Gregg Berhalter a des ambitions pour cette Coupe du monde, pas seulement pour l’avenir.

Lorsque le manager est allé voir les Rangers jouer dans Old Firm, il n’était pas trop satisfait du milieu de terrain.

“Il a bien fait, mais il doit faire mieux”, a déclaré Berhalter en s’adressant aux médias lundi. “Je suis déçu de ses dernières performances contre l’Ajax et le Celtic, mais il a une tonne de qualité. Il peut aider ce groupe, mais il doit le ramasser un peu. C’est un gars dont le personnel d’entraîneurs est très impressionné, et nous pensons qu’il a un énorme plafond.

Cela montre l’importance des deux prochains matchs. Si Tillman peut obtenir les minutes et en tirer le meilleur parti, il y a une raison pour laquelle Berhalter devrait l’amener au Qatar. L’expérience peut aider au développement à long terme du joueur, mais il peut aussi apporter dans l’immédiat. Le principal défi consiste à dépasser les goûts déjà solides de Musah, Adams et McKennie, qui font tous partie de l’équipe de septembre.

2. Matt Turner

Matt Turner ouvre la voie en termes d’échelle des gardiens de but pour les États-Unis. Auparavant, ce titre appartenait à Zack Steffen. Cependant, une combinaison de baisse de forme et de blessures n’a pas rendu service au gardien de Middlesbrough.

Une partie de la raison de cette baisse de forme est due au fait qu’il n’a pas joué de minutes régulières avec Manchester City. Steffen a servi de remplaçant à Ederson, de la même manière que Matt Turner à Aaron Ramsdale à Arsenal. Matt Turner n’a joué qu’une seule fois pour les Gunners dans cette jeune saison, lors d’une victoire 2-1 contre le FC Zürich en Ligue Europa.

La raison pour laquelle Turner est l’un des joueurs de l’USMNT cherchant à prouver quelque chose dans la fenêtre de septembre est que ses adversaires pour le spot obtiennent des minutes régulières. Ethan Horvath est le partant de Luton Town dans le championnat. Il compte 10 départs lors des 11 premiers matchs de la saison de championnat de Luton Town.

De plus, Horvath a rivalisé avec Turner dans le jeu international. La séparation en duo commence en juin lors de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Turner a tenu une feuille blanche contre une humble équipe de la Grenade. Puis, quatre jours plus tard, Ethan Horvath a accordé un but sur la route du Salvador alors que l’USMNT n’a obtenu qu’un match nul.

Pour Turner, ces deux matchs sont une chance non seulement d’obtenir plus de minutes avec l’équipe nationale. Avec de bonnes performances contre des équipes liées à la Coupe du monde, il peut solidifier sa place entre les bâtons. Un jeu bancal pourrait remettre en question la forme, ce qui est toujours une préoccupation pour les entraîneurs avant la Coupe du monde.

3. Ricardo Pépi

Comme indiqué, la position de l’attaquant est un point de discorde. De nombreux fans de l’USMNT voulaient voir Jordan Pefok appelé pour la fenêtre internationale de septembre. Son jeu avec l’Union Berlin aide le club à se hisser en tête du classement de la Bundesliga.

En tout cas, les deux attaquants sélectionnés par Gregg Berhalter pour affronter le Japon et l’Arabie saoudite sont Ricardo Pepi et Josh Sargent. Certes, les autres noms au chapeau sont Jordan Morris ou Jesús Ferreira. Cependant, Ferreira semble avoir l’expérience de la première équipe pour attirer l’attention de Gregg Berhalter. En ce qui concerne Morris, il est peut-être trop peu trop tard pour que l’attaquant des Sounders de Seattle fasse le voyage au Qatar. Pourtant, rien n’est exclu quant à cette position sur le terrain.

Pepi a fait irruption sur la scène avec les États-Unis. Les premiers buts des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CONCACAF ont fait saliver les supporters à l’idée qu’il puisse marquer des buts sur la plus grande scène. Cependant, ce début de cloques s’est effilé. Un transfert à Augsbourg a peut-être trop éclairé l’attention de l’adolescent. Aucun but ni passe décisive en 16 apparitions, l’équipe de Bundesliga ne l’a envoyé à Gronigen en Eredivisie. Cependant, il espère qu’un bon début de séjour aux Pays-Bas pourra se traduire du côté international. Il a un but et une passe décisive en seulement deux matchs joués.

4. Josh Sargent

Josh Sargent est l’autre nom au sommet à surveiller. Comme Pepi, un passage dans une équipe de premier plan en Europe a mis à rude épreuve le jeune attaquant. La saison dernière, Norwich City a acquis Sargent du Werder Brême. Bien qu’il ait joué des minutes régulières avec les Canaries et disputé 29 matchs au total, Sargent n’a marqué que quatre buts. Il a également ajouté trois passes décisives. Alors que Norwich subissait une relégation, Sargent a accéléré le rythme face à une opposition relativement plus faible. En 10 matchs dans le championnat, Sargent a déjà six buts, assez bon pour la deuxième place du classement des buteurs du championnat avant la trêve internationale.

Josh Sargent n’a pas joué pour les États-Unis lors des qualifications pour la Coupe du monde, ce qui rend peut-être ses perspectives sur le tournoi éventuel plus limitées. Pourtant, s’il peut continuer sa forme de club et réussir à impressionner Gregg Berhalter pendant la fenêtre de septembre de l’USMNT, il pourrait être une option dangereuse en haut.

Présentation de votre #NCFC Joueur du mois d’août… 🥁 🏆🇺🇸✨ pic.twitter.com/xqfootsEkf — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 2 septembre 2022

5. Sam Vignes

Antonee Robinson sera le partant des États-Unis à l’arrière gauche lorsque la Coupe du monde se déroulera, s’il est en bonne santé. “Jedi” Robinson a commencé 11 matchs sur 14 dans l’octogone, jouant un rôle clé sur le plan défensif. De plus, il est titulaire en Premier League et s’est en fait bien comporté contre Mohamed Salah, l’un des meilleurs ailiers droits au monde, sans parler de la Premier League.

Ainsi, Sam Vines, à moins d’une blessure à Robinson ou d’une forme tout simplement miraculeuse, est une option pour être le remplaçant de Robinson. Vines a 23 ans et joue au Royal Antwerp. Là, il est titulaire régulier dans l’élite belge. La saison dernière, une blessure à la clavicule a retardé sa saison et sa disponibilité avec l’équipe nationale.

Cependant, lorsqu’il joue pour l’USMNT, il a l’air décent. Sa force de compétition est le plus gros inconvénient. Même alors, il a réussi à marquer en tant que défenseur lors de la Gold Cup contre Haïti, le seul but du match de la phase de groupes.