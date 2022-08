5 joueurs à surveiller – Shaw Local

Voici cinq joueurs de la BCR à surveiller cette saison :

John Brady, Saint Bède (Sr, QB): Le QB senior a le pouls de l’attaque des Bruins entre ses mains et est « définitivement le leader de l’attaque et il a une bien meilleure maîtrise de ce que nous essayons de faire exactement », a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. Brady a lancé pour 1 699 verges et 14 touchés tout en courant pour 700 verges et sept touchés lors de sa première année en tant que QB universitaire.

Augie Christiansen, Princeton (Sr, RB/LB): Le joueur universitaire de quatrième année a mené le match de course du Tiger avec 954 verges au sol et 14 touchés pour les champions TRAC East de l’an dernier et quart de finaliste 3A. Il a également contribué 77 plaqués.

Teegan Davis, Princeton (Sr, QB/DB): Le QB à double menace combiné pour près de 3 000 verges (1 099 au sol, 1 838 passes) et 37 touchés (17/19) et promet de faire encore plus pour un rappel en menant les Tigers à une autre course profonde en séries éliminatoires. Il a également réussi 75 plaqués en défense.

Mac Resetich, Salle (Sr., RB/DB): Le hors concours senior de Hall est dangereux chaque fois qu’il met la main sur le ballon et sera “partout sur le terrain pour essayer de lui procurer le ballon autant que possible”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. La saison dernière, Resetich s’est précipité pour 754 verges et 11 touchés et 407 verges et trois réceptions de touchés. En défense, il a réussi 44 plaqués, une interception et un échappé récupéré.

Connor Scott, Vallée du Bureau (Jr., LB): Bien que sous-dimensionné, il est “livre pour livre l’un des secondeurs fondamentaux les plus durs et les plus solides”, a déclaré l’entraîneur de Storm Mat Pistole. Scott était le meilleur plaqueur du Storm (62) et le « meilleur joueur défensif » l’an dernier.

Garder un œil sur: Ryan Brady, St. Bede (Sr., S); Jon Dybek, Bureau Valley (Jr., OL/DL); Carson Etheridge, Princeton (Sr., LB); CJ Hickey, Princeton (Sr., RB); Ayize Martin, Bureau Valley (Sr., OL/DL); Hunter Meagher, Hall (Sr., QB); Ryan Migliorini, St. Bede (Sr., T); Payne Miller, Princeton (Jr., OL/DL); Brady Piacenti, Princeton (Sr., C).