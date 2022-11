5 joueurs à surveiller lors de la saison 2022-23 – Shaw Local

Alors que la saison de basketball féminin 2022-23 démarre aujourd’hui avec des tournois, voici un aperçu de cinq joueuses de basketball féminin dans la région de NewsTribune à surveiller cet hiver :

McKenna Christiansen

McKenna Christiansen, Jr., G, Salle: Christiansen était le meilleur buteur de Hall la saison dernière en deuxième année et cela ne devrait pas changer cette saison. Elle s’est classée troisième dans la zone en marquant 15,4 points par match, tout en tirant également 8,3 rebonds par match, ce qui était sixième dans la zone. Christiansen est également un défenseur agressif, avec 3,4 interceptions par match l’hiver dernier.

Brooklyn Ficek

Brooklyn Ficek, père, PG, La Salle-Pérou: Ficek sera la leader des Cavaliers avec son solide jeu complet. La recrue Wisconsin-Parkside peut se rendre au panier ou tirer le 3 points. Elle a mené la région en marquant la saison dernière avec 16,1 points par match. C’est une manieuse de balle de premier ordre qui peut résister à la pression et créer pour ses coéquipières puisqu’elle a distribué 3 passes décisives par match en tant que junior. Ficek est également un défenseur coriace qui a réalisé en moyenne 3,7 interceptions par match la saison dernière.

Ava Hatton

Ava Hatton, Jr., G, Comté de Putnam: Hatton a la capacité de vraiment éclairer le tableau de bord. Elle a récolté en moyenne 15,4 points par match la saison dernière – qui s’est classée deuxième dans la région – et a représenté 43,5% des points de son équipe. Elle a également contribué 4,9 rebonds, 3,7 interceptions, 2,2 passes décisives et 0,7 blocs par match.

Ashlyne May

Ashlyn May, Sr., PG, Crête de champ: La joueuse de basketball féminin de l’année NewsTribune à deux reprises est une présence constante pour les Knights, qui ont terminé quatrième de la classe 2A la saison dernière et sont à la recherche d’une autre course profonde avec quatre partants de retour. Elle peut tout faire sur le terrain puisqu’elle a mené l’équipe en marquant la saison dernière avec 12,7 points par match, a mené la zone pour les passes décisives (4,9 par match) et a terminé troisième de la zone pour les interceptions (3,7 par match).

Kaitlin Blanc (Brian Hoxsey)

Kaitlin White, Jr., G, Fieldcrest : Les blancs peuvent tirer les lumières à partir de 3 points, manipuler le ballon, créer pour leurs coéquipiers et jouer une défense solide. Elle a récolté en moyenne 12,1 points et 2,9 passes décisives par match la saison dernière alors qu’elle a aidé les Knights à établir un dossier de 34-4 et une quatrième place à l’État. White est arrivé en tête du plus grand État, marquant 36 points en deux matchs de tournoi d’État.