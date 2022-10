5 intéressants à propos des tournesols, nous parions que vous n’en aviez aucune idée

Les tournesols sont souvent un spectacle à voir lorsqu’ils sont en pleine floraison. Ils sont également associés à des sentiments positifs comme le bonheur, la chaleur, la chance, l’adoration et l’amitié. Ce sont également les meilleures fleurs pour célébrer une occasion. Continuez à lire cet espace pour connaître quelques faits intéressants à leur sujet.

Il existe 70 types de tournesols différents. Pour faciliter la tâche d’identification, ils sont divisés en trois catégories – Tournesols de grande taille, Tournesols nains et Tournesols colorés. Les mammouths russes, les gratte-ciel et d’autres variétés sont inclus dans les grands tournesols. Sunny Smile, Pacino et d’autres sont classés comme tournesols nains. Earthwalker, Terracotta et autres sont inclus dans Tournesols colorés.

Les graines de tournesol sont une centrale de vitamines comme la thiamine, la riboflavine, la niacine, l’acide pantothénique, le folate, etc. Elles contiennent des minéraux essentiels ainsi que du calcium, du fer, du magnésium, du manganèse, du phosphore, etc. Ces graines réduisent également le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, le diabète et l’hypercholestérolémie et présentent également de nombreux autres avantages.

Les tournesols sont constitués de 1 000 à 4 000 petites fleurs individuelles dans chaque tête. Ces fleurs individuelles sont disposées en deux lignes opposées qui commencent au centre de la tête florale. Ces fleurons sont alignés du centre à un angle de 137,5 degrés, Cet alignement assure la proximité la plus proche possible des fleurons et des graines sur la tête fleurie.

Lorsque les tournesols poussent, leurs tiges se plient d’avant en arrière. Ce mouvement se produit pour que les tournesols reçoivent la lumière du soleil pendant la journée. Cependant, ce mouvement s’arrête une fois qu’ils fleurissent et que leur tête commence à faire face à l’est. Les scientifiques de Blackman Lab ont découvert que la chaleur du matin aide les tournesols à attirer plus d’abeilles. Finalement, ils pourront se reproduire plus efficacement.

Le tournesol est la fleur de l’État du Kansas, aux États-Unis d’Amérique. En 1903, la législature du Kansas a annoncé que Helianthus ou tournesol indigène sauvage deviendrait la fleur officielle de l’État. Le tournesol est également devenu l’emblème floral de l’État du Kansas.

