La semaine de la Saint-Valentin a commencé le 7 février avec la fête des roses et nous sommes enfin là pour le jour J, quand on avoue ses sentiments les plus sincères à sa bien-aimée. C’est un moment privilégié pour les couples, les amis proches et les familles. La pandémie de coronavirus a peut-être mis un frein à nos esprits cette année, mais les partenaires peuvent toujours profiter d’un rendez-vous avec des précautions adéquates.

Voici cinq idées de rendez-vous que vous pouvez choisir pour rendre votre journée encore plus spéciale avec vos proches:

1. Cuisinez ensemble

La nourriture et la romance ont toujours été liées, c’est pourquoi la plupart des couples vont au restaurant. Rester à l’intérieur peut aussi être amusant, surtout si c’est avec sa bien-aimée. Les couples mariés peuvent cuisiner ensemble à la maison, ce qui peut créer une excellente expérience de liaison. Les couples, qui ne partagent pas un toit ensemble, peuvent se téléphoner par vidéo et cuisiner la même recette ou des recettes différentes, en maintenant une distance sociale.

2. Date du film ou du théâtre

Les couples peuvent visiter un cinéma local et assister à la dernière version ou à un spectacle dramatique en direct. Ils peuvent également rester à l’intérieur et se prélasser dans la lueur des classiques du cinéma comme Casablanca (1942), Kagaz Ke Phool (1959) et Saptapadi (1961), et redécouvrez la romance et l’intimité de la chaleur de leur maison.

3. Cours de poterie

En parlant de films, on se souvient peut-être d’un petit film appelé Fantôme (1990) qui présente la scène emblématique du regretté Patrick Swayze qui romance Demi Moore en moulant de la poterie. Eh bien, les jeunes couples pourraient suivre les traces de ces idoles hollywoodiennes et rejoindre un cours de poterie en ligne pour consolider leurs passions florissantes les uns pour les autres.

4. Feu de joie sur la plage

Passer une soirée tranquille sur une plage avec un partenaire autour d’un feu de joie est une scène qui a été présentée dans de nombreux films. Si les couples restent près d’une plage ou prévoient de visiter l’un de ces endroits pour l’excursion de la Saint-Valentin, cela pourrait être une idée à essayer. Il ne faut pas oublier de nettoyer la plage par la suite.

5. Observation des étoiles

S’allonger sur le toit la nuit avec votre bien-aimé et regarder l’océan infini d’étoiles scintillantes dans le ciel nocturne peut ouvrir une toute autre dimension dans une relation.