le Coronavirus la pandémie a tout mis sur une impasse. Les voyages sont devenus restreints, tout comme les rencontres avec les membres de la famille élargie et les amis. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de rendre les choses lumineuses et joyeuses pour vos proches. Voici cinq idées de cadeaux pour égayer cette joyeuse occasion.

Cadeaux cuits au four

L’odeur chaleureuse et invitante des gâteaux et des biscuits fraîchement sortis du four est inévitable à Noël. Il n’y a probablement pas de meilleure idée de cadeau que d’envoyer des gâteaux et des biscuits faits maison joliment emballés à des membres éloignés de la famille et des amis. Utilisez l’essence de vanille ou ajoutez des pépites de chocolat noir, des sirops aromatisés sur la pâte et vous êtes prêt à partir. On peut également ajouter du rhum dans la recette pour apporter un peu de piquant supplémentaire.

2 vêtements chauds

Tissez de beaux pulls chauds pour vos précieux tykes et les personnes âgées fines et sages à la maison. Mieux vaut ne pas oublier non plus les conjoints, de peur qu’ils ne se sentent exclus. Les bonnets et les gants peuvent être tissés plus rapidement et sont également parfaits comme cadeaux.

3 tapis

Toucher les carreaux de sol en marbre froid avec nos pieds alors que nous nous réveillons les matins froids d’hiver est une sensation inconfortable à laquelle la plupart d’entre nous peuvent s’identifier. Les tapis aideraient à garder nos pieds au chaud. Par conséquent, offrir des tapis aux membres de la famille et aux amis peut être un excellent geste de Noël. Les animaux de compagnie les aimeront aussi.

4 livres

L’hiver nous rend tous un peu léthargiques. Le froid associé à des heures de jour réduites fait que notre corps produit plus de mélatonine, ce qui favorise la somnolence. Nous nous sentons plus détendus. C’est le moment idéal pour lire ces livres non ouverts. Faites de même pour votre famille et vos amis et offrez-leur des livres que vous avez aimé lire. Les livres sont un excellent cadeau à tout moment.

5 cartes de vœux

Les éléments les plus mémorables sont souvent les plus simples. Les cartes de voeux de Noël peintes à la main sont des cadeaux parfaits. La chaleur des messages personnels associée à l’art les rend inoubliables.