5 hommes arrêtés dans des meurtres dans le désert de Mojave qui sont restés un mystère pendant des jours

Les suspects sont tous des résidents du quartier : Toniel Baez-Duarte, 34 ans, et Mateo Baez-Duarte, 24 ans, d’Apple Valley ; et José Nicolas Hernández-Sarabia, 33 ans, José Gregorio Hernández-Sarabia, 34 ans, et José Manuel Burgos Parra, 26 ans, d’Adelanto. Les cinq hommes sont en détention sans caution, dans l’attente d’un examen du bureau du procureur local.

“Nous menons toujours une enquête de suivi, mais nous sommes convaincus d’avoir arrêté tous les suspects dans cette affaire”, a déclaré Michael Warrick, un sergent de la division des homicides de la division des enquêtes spécialisées du département.

Aimée Ortiz rapports contribués.