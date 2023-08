5 histoires de football à regarder dans le comté de Kendall en 2023 – Shaw Local

La saison de football au lycée débute lundi avec le début des entraînements de pré-saison. Voici quelques-unes des meilleures intrigues à regarder dans le comté de Kendall cette saison.

Oswego peut-il revenir en séries éliminatoires?

La saison 2022 a été très peu Oswego. Les Panthers ont été durement touchés par les blessures et ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010 – et la première fois depuis que Brian Cooney est devenu entraîneur-chef. La fiche de 3-6 d’Oswego a marqué le plus petit nombre de victoires du programme depuis 2001 et n’était que la troisième saison perdante des Panthers depuis 1985. L’offensive, en particulier, était un problème. Dans quatre des défaites des Panthers, ils ont marqué un total de 14 points.

Un programme fier comme celui-ci ne reste généralement pas longtemps, cependant. Oswego renvoie quatre des cinq partants aux côtés de la ligne offensive, ce qui aidera à faire entrer un nouveau quart-arrière. Oswego peut-il revenir aux séries éliminatoires et lutter pour un titre de Southwest Prairie West? Ne pariez pas contre, mais un départ rapide sera important avant que les Panthers n’entrent dans le ring du SPC West.

Entraînement de football d’été en sandwich Le porteur de ballon Simeion Harris prend un terrain vers la fin lors de l’entraînement de football du début de l’été à Sandwich High School. (Steven Buyansky pour Shaw Local News Network/Steven Buyansky pour Shaw Local N)

Le football universitaire en sandwich revient

Après avoir annulé sa saison universitaire 2022 en raison de faibles effectifs, le football de Sandwich est de retour. Et tandis que les Indiens ont lutté pour un 0-9 2021 lors de sa dernière saison de football universitaire, il y a des raisons d’être optimiste autour du programme Sandwich.

Les Indiens ont aligné une équipe JV l’automne dernier qui a affiché une fiche de 8-1. Le porteur de ballon junior Simeion Harris, qui a couru plus de 1 300 verges et plus de 20 touchés pour cette équipe, est un joueur à surveiller. Près de 60 enfants au total sont absents pour le football. On dit également que le taux de participation est très bon au niveau des tacles juniors de Sandwich.

Sandwich retourne sur le terrain de football universitaire un soir plus tôt, alors que les Indiens accueillent Manteno le jeudi 24 août. En fait, les deux premiers matchs des Indiens, contre Manteno et Peotone, auront lieu le jeudi. Mais le jeu qui devrait être encerclé sur le calendrier est la semaine 3, lorsque Rt. 34 rival Plano visite Sandwich pour la première fois depuis 2017.

Yorkville à Oswego East Football Le porteur de ballon de Yorkville Ben Alvarez (13 ans) s’échappe d’un tas de défenseurs d’Oswego East lors d’un match de football universitaire à l’Oswego East High School. (Steven Buyansky/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Le football de Yorkville peut-il maintenir cette série de succès ?

La saison 2022 a été mémorable autour de Yorkville. Les Foxes ont affiché une fiche de 10-2 et ont atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 1999. La ligne défensive de Yorkville était l’épine dorsale d’une unité qui a affiché cinq blanchissages.

Cette ligne a diplômé un certain nombre de piliers, y compris le joueur de l’année Record Newspapers Andrew Laurich, ce qui pourrait être un sujet de préoccupation – mais la culture est en place à Yorkville pour un succès continu. Les Foxes ont atteint au moins le deuxième tour des séries éliminatoires au cours des quatre dernières séries éliminatoires de l’IHSA.

Le secondeur partant de troisième année Ben Alvarez, une recrue de Harvard, et Luke Zook dirigeront la défense. Michael Dopart, qui a partagé le temps au quart-arrière la saison dernière, est l’homme derrière le centre et s’appuiera sur les talents du porteur de ballon Josh Gettemy, qui, comme Alvarez et Zook, devrait jouer des deux côtés du ballon.

Yorkville à Oswego East Football Le porteur de ballon d’Oswego East Aiden Moriarty (15 ans) trouve de l’espace entre les défenseurs de Yorkville lors d’un match de football universitaire à l’Oswego East High School. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Qui sort du SPC Ouest ?

Le SPC West est, tout simplement, un ours (et le sera encore plus en 2024 lorsque Bolingbrook remplacera West Aurora).

Il n’est pas nécessaire de plisser les yeux pour imaginer un scénario dans lequel cinq des six équipes de la division Ouest atteindront les séries éliminatoires. D’un autre côté, ils pourraient se battre suffisamment pour éliminer cette possibilité. Ce sera un combat aérien, semaine après semaine, à partir de la semaine 5.

Alors qui sort vainqueur ? Bonne question.

Plainfield North était clairement la classe de la ligue l’an dernier, avec une fiche de 9-0 en saison régulière, et a au moins partagé les deux derniers titres. Les Tigres ont été durement touchés par la remise des diplômes, mais leur pedigree récent suggère qu’ils seront un facteur. La même chose peut être dite pour Yorkville. Oswego, roi de la colline pendant une grande partie de la dernière décennie, ne peut être ignoré. Minooka a un noyau expérimenté qui revient. Oswego East a été un programme éliminatoire et gagnant constant.

Il y a tout simplement très peu de répit dans cette ligue, ce qui rendra les victoires bancaires dans la non-conférence d’autant plus importantes pour les fortunes des séries éliminatoires.

Waleed Johnson (6) de Plano devance Ryder Miller d’Ottawa au King Field. (Katy Arnold)

La dernière saison de Plano et Sandwich dans l’I-8

Ce sera le chant du cygne de Plano et Sandwich lors de la conférence Interstate 8, car les deux partent pour la conférence de Kishwaukee pour l’année scolaire 2023-2024.

C’est, en toute honnêteté, une très bonne nouvelle pour les deux programmes de football. Cela a été une lutte pour les deux depuis la reconfiguration de l’I-8 en 2018, en ajoutant des goûts de Kaneland, Sycamore et Morris. Plano et Sandwich se sont combinés pour seulement deux apparitions en séries éliminatoires depuis 2018, tous deux par Plano. Les deux ont eu du mal à rivaliser avec des écoles beaucoup plus grandes, Plano sortant d’une saison 3-6.

Peuvent-ils faire mieux en 2023 ?

Il y a des raisons d’être optimistes des deux côtés. Sandwich, comme mentionné précédemment, a affiché un dossier de 8-1 au niveau JV. Les deux semblent avoir des porteurs de ballon très talentueux, le senior Waleed Johnson pour Plano et le junior Simeion Harris pour Sandwich. Les deux auront besoin de bons débuts de saison car les horaires ne font que se durcir au fil des semaines.