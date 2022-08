5 histoires de football à regarder dans la région de Suburban Life en 2022 – Shaw Local

La saison de football d’automne 2021 dans la région de Suburban Life était en effet inoubliable, jusqu’au dernier jour à DeKalb.

Fenwick, derrière le quart-arrière senior et joueur de l’année de Suburban Life Kaden Cobb, a battu Kankakee 34-15 dans le championnat de classe 5A pour le premier titre de football d’État dans la riche histoire sportive de l’école. Plus tard dans la soirée, Wheaton North et un autre quart partant de troisième année, Mark Forcucci, ont battu St. Rita 35-6 pour le quatrième titre d’État du programme – le premier depuis 1986 – alors que les Falcons revenaient à la gloire.

IC Catholic Prep a atteint les demi-finales de classe 3A avant une défaite dévastatrice contre l’éventuel champion 3A Byron dans les dernières secondes. De l’autre côté de la ville à Elmhurst, York a atteint les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2011 après avoir commencé la saison 6-0.

Les pratiques d’automne ont commencé lundi et les aperçus de la conférence locale arriveront dans les deux prochaines semaines. En attendant, voici cinq scénarios à surveiller alors que la saison démarre le 26 août.

York peut-il passer à l’étape suivante ?

En 2021, Wheaton North a utilisé un championnat de la Conférence DuKane au printemps comme tremplin pour sa course vers un championnat d’État à l’automne.

Est-ce le tour d’York ?

Les Dukes ont certainement connu une renaissance sous la direction de l’entraîneur-chef Mike Fitzgerald, qui entame sa cinquième saison à Elmhurst. York, 1-8 l’année avant l’arrivée de Fitzgerald, a battu Glenbard West la saison dernière pour la première fois depuis 2007 et ses huit victoires étaient les plus élevées depuis 2010. L’équipe de deuxième année des Dukes est allée 9-0. L’excitation autour du programme est à son comble, avec 90 enfants pour le football universitaire. Une défaite en séries éliminatoires au premier tour contre Minooka n’a fait qu’attiser la faim à York.

Matt Vezza, qui a émergé comme l’une des doubles menaces les plus dynamiques de la région au poste de quart-arrière, revient pour diriger l’attaque et le secondeur David Loch est de retour pour diriger la défense.

York est sur le point de potentiellement briser l’emprise que Hinsdale Central et Glenbard West ont eue sur le West Suburban Silver ces dernières années et les Dukes pourraient être un concurrent pour une course profonde dans la tranche toujours difficile de la classe 8A.

Donovan Olugbode de Montini attrape une passe lors d’un tournoi 7 contre 7 à l’école secondaire St.Charles North le jeudi 30 juin 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

Montini peut-il rebondir ?

La compétition dans l’exténuante Chicago Catholic League / East Suburban Catholic Conference a peut-être rattrapé Montini en 2021.

Les Broncos ont abandonné leurs trois derniers matchs pour terminer 3-6, ratant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1992 – une remarquable série d’excellence soutenue à Lombard.

Montini cherchera sans aucun doute à mettre cette déception dans le rétroviseur et à revenir aux séries éliminatoires. L’entraîneur vétéran Mike Bukovsky est enthousiasmé par un corps de réception en profondeur dirigé par Donogan Olugbode, Mingo Nixon et JJ Turner. Le quart-arrière Cole Teschner est de retour pour leur lancer, mais le talentueux porteur de ballon Joshua Robinson a été transféré à Bolingbrook.

Défensivement, Michael Wind et Luke Cushing seront de retour sur la ligne. Trois secondeurs ont de l’expérience – le partant de troisième année Jonathan Goff, George Asay et Caden Phengkeokaisone.

Le calendrier, encore une fois, n’est pas un pique-nique, faisant au moins cinq victoires à la fois. Les matchs hors conférence avec IC Catholic Prep et Hillcrest commencent les choses et la saison se termine par une séquence de quatre matchs désagréables entre Providence, Marist, Nazareth et le champion en titre Joliet Catholic.

Logan Malachuk de Nazareth cherche un receveur lors du match éliminatoire de quart de finale de football universitaire IHSA Classe 5A entre Fenwick High School et Nazareth Academy le samedi 13 novembre 2021 à La Grange Park. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Nazareth et IC Catholic Prep peuvent-ils retourner à Champaign ?

Nazareth et IC Catholic Prep ont été les piliers de la région dans les matchs de championnat d’État au cours de la dernière décennie. Chaque programme a trois titres d’État depuis 2014 et Nazareth a cinq apparitions en finale. Les deux ont perdu des matchs éliminatoires la saison dernière contre d’éventuels champions d’État dans les matchs qu’ils ont menés, Nazareth tombant contre Fenwick en quarts de finale de classe 5A et IC Catholic perdant contre Byron en demi-finale de classe 3A.

Peuvent-ils faire leur retour à Champaign, site des finales de cette année ?

Les deux programmes ramènent des sous-classes talentueuses au quart-arrière – le deuxième étudiant de Nazareth, Logan Malachuk, et le junior catholique IC Dennis Mandala. Les deux quarts sont entourés de talent au poste de receveur Justin Taylor de Nazareth, une recrue du Wisconsin, et KJ Parker d’IC ​​Catholic.

Football de South Elgin contre Glenbard South Cam Williams (8) de Glenbard South célèbre son touché à la fin du deuxième quart contre South Elgin le vendredi 10 septembre 2021. (Mark Black pour Shaw Local)

Qui sont les joueurs à surveiller ?

Si vous aimez les joueurs qui peuvent attraper le football, vous êtes venu au bon endroit cette saison avec du talent en abondance.

Le receveur de Glenbard South, Cam Williams, qui s’est engagé à Notre-Dame cet été, est le troisième junior de l’État. Le deuxième étudiant de Montini, Donogan Olugbode, détient déjà des offres du Nebraska, du Missouri et de l’Iowa. Taylor de Nazareth et Parker d’IC ​​Catholic sont tous deux des athlètes polyvalents.

Les quarts-arrière qualifiés ne manquent pas non plus.

St. Francis junior Alessio Milivojevic détient une offre d’Ole Miss, et Vezza de York et Malachuk ont ​​tous deux fait forte impression lors de leurs premières saisons universitaires.

Et n’oubliez pas les grands garçons sur la ligne. TJ McMillen, qui se démarque dans les deux sens de St. Francis, se dirige vers l’Illinois, le joueur de ligne O de Glenbard West Chris Terek vers le Wisconsin. Le junior lyonnais Eddie Tuerk et l’ailier défensif de deuxième année de Nazareth Gabe Kaminski sont tous deux des espoirs majeurs de la Division I.

Quels sont les matchs à regarder ?

Eh bien, commençons par la semaine 1.

Hinsdale Central reprend un dandy d’une série hors conférence lorsqu’il joue à Naperville Central, et IC Catholic Prep et Montini se retrouvent à Elmhurst après une victoire serrée des Knights lors du premier match de la saison dernière. Nazareth accueille Kankakee, deuxième en défense de la classe 5A, dans un nouveau match astucieux, et Glenbard West est au CCL / ESCC power Marist.

Tout cela mène à un triple en-tête intrigant de la semaine 1 le samedi 27 août, avec les écoles DuKane Conference et Public League: Glenbard North-Kenwood, Wheaton Warrenville South-Simeon et Batavia-Phillips.