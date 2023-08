5 histoires de football à regarder dans la région de Kane County Chronicle – Shaw Local

Avant la première journée officielle d’entraînement de football le 7 août, voici cinq scénarios pour les équipes de football de la zone de couverture de Kane County Chronicle pour la saison à venir.

Batavia prêt pour une autre course au titre d’État?

Les Bulldogs sont des prétendants éternels pour une course profonde en séries éliminatoires, atteignant le match de championnat d’État de classe 7A la saison dernière. Certaines pièces majeures sont sorties de sa défense, notamment Tyler Jansey, mais le secondeur du sud de l’Illinois, Ben Fiegel, Ball State engage le joueur de ligne défensif Jordan Buckley et le Texas transfère la figure de Malachi Smith pour être les pièces maîtresses d’une autre unité solide. Offensivement, l’engagement de l’État du Dakota du Nord et le quart-arrière senior Ryan Boe est de retour pour sa troisième saison universitaire. Il a une nouvelle arme offensive dans le receveur junior Isaiah Brown, un transfert de Yorkville, qui devrait créer des feux d’artifice tôt et souvent.

À quelle hauteur peut Genève l’escalade au plafond de Talyn Taylor, écarteur junior?

Taylor, la recrue quatre étoiles et le méga talent des Vikings, va être un gros casse-tête pour les défenses adverses cette saison. En deuxième année l’an dernier, Taylor a terminé avec 45 attrapés, 660 verges sur réception et huit touchés. Déjà armé de plus de 20 offres de bourses d’études comme l’Alabama, la Géorgie, Miami (FL), le Michigan et l’État du Michigan, Taylor est prêt pour une saison monstre et est le type de talent qui dominera et gagnera des matchs de football.

Des équipes riches en quarterbacks

Dans l’ensemble, les équipes de la région du comté de Kane sont assez chargées au quart-arrière. Kaneland retrouvera le senior Troyer Carlson pour une quatrième saison en tant que partant universitaire. Batavia senior Boe, St. Charles North junior Ethan Plumb et St. Francis senior Alessio Milivojevic, une recrue de Ball State, en sont tous à leur troisième saison universitaire. L’ancien genevois Nate Stempowski en est à sa deuxième saison.

Cette expérience collective, à la position la plus importante sur le terrain, pourrait faire la différence dans la colonne victoires-défaites pour de nombreuses équipes cette année.

Pas de surtensions pour les étoiles du Nord

St. Charles North fait revenir un talent offensif notable avec Anthony Taormina et l’ailier serré Jake Furtney en tête, mais remplacer l’incroyable production des deux côtés du ballon laissée par le porteur de ballon diplômé Drew Surges est un rôle énorme à remplir. Le demi offensif junior Joell Holloman devrait être ce premier candidat. Bien que cela ne tombe pas sur les épaules d’une seule personne, trouver ce type d’impact sera important dans l’effort de défense du titre de la conférence DuKane des North Stars.

Qui remporte la conférence DuKane ?

L’une des conférences d’élite de l’État, et aucune raison de penser que ce ne sera plus le cas. St. Charles North a remporté un classique en double prolongation contre Batavia lors de la semaine 9, en partie grâce à un effort herculéen de Surges, pour décrocher le titre absolu de la conférence DuKane l’année dernière. Est-ce que les North Stars maintiennent le sommet du tas? Batavia le récupère-t-il après l’avoir remporté en 2018, 2019 et 2021 ? Genève ou un autre cheval noir pourrait-il surprendre ? Le temps nous le dira.