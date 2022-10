5 heures de sommeil par nuit pourraient augmenter le risque de maladies chroniques multiples : étude

Une nouvelle étude utilisant des données couvrant 25 ans a révélé que le fait de dormir seulement cinq heures ou moins chaque nuit est associé à une probabilité plus élevée d’être diagnostiqué avec plusieurs maladies chroniques.

L’étude, qui a examiné la durée du sommeil de plus de 7 000 participants âgés de 50, 60 et 70 ans, a été publiée mardi dans la revue à comité de lecture PLOS Medicine.

Ceux qui ont déclaré dormir régulièrement cinq heures ou moins à 50 ans étaient 40 % plus susceptibles d’avoir reçu un diagnostic de deux maladies chroniques ou plus au cours des 25 dernières années, par rapport aux personnes qui dormaient environ sept heures par nuit, selon l’étude. .

Severine Sabia de l’Institut d’épidémiologie et de santé de l’University College London et l’auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse que “à mesure que les gens vieillissent, leurs habitudes de sommeil et leur structure de sommeil changent”.

Mais passer sept à huit heures chaque nuit est toujours recommandé, quel que soit l’âge.

Des recherches antérieures ont suggéré que des durées de sommeil supérieures ou inférieures à ce niveau recommandé pourraient être associées à des maladies chroniques individuelles, a noté Sabia.

Une étude américaine distincte publiée la semaine dernière a révélé que les personnes qui dormaient moins de sept heures présentaient une prévalence plus élevée de facteurs de risque de maladie cardiaque et que le manque de sommeil est courant chez les Américains.

Sabia et son équipe ont cherché à savoir s’il existait une association avec moins de sommeil et le risque de développer plusieurs maladies chroniques, et les chercheurs disent que c’est exactement ce qu’ils ont trouvé.

“Nos résultats montrent qu’une courte durée de sommeil est également associée à la multimorbidité”, a déclaré Sabia.

La multimorbidité signifie simplement la cooccurrence de deux maladies chroniques ou plus. C’est quelque chose qui devient plus probable à mesure que nous vieillissons, mais les chercheurs ont exprimé leur inquiétude car il semble être à la hausse dans certaines régions.

“La multimorbidité est en augmentation dans les pays à revenu élevé, et plus de la moitié des personnes âgées souffrent désormais d’au moins deux maladies chroniques”, a déclaré Sabia. “Cela s’avère être un défi majeur pour la santé publique, car la multimorbidité est associée à une utilisation élevée des services de santé, des hospitalisations et des incapacités.”

Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les données de l’étude de cohorte Whitehall II, une base de données de plus de 10 000 personnes qui étaient employées dans les bureaux londoniens de la fonction publique britannique au début de la phase de collecte de données en 1985.

Les participants ont ensuite signalé des suivis pour suivre leur santé à mesure qu’ils vieillissaient.

Ils ont autodéclaré leur durée de sommeil environ six fois entre 1985 et 2016. Les chercheurs ont examiné ces données et isolé les données sur la durée du sommeil fournies par les participants lorsqu’ils avaient 50, 60 et 70 ans, en examinant environ 7 000 participants au total.

Ils ont ensuite examiné si ces participants avaient des maladies chroniques et, si oui, quand elles se sont développées.

Leur définition des maladies chroniques comprenait le diabète, le cancer, les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance cardiaque, les maladies rénales chroniques, les maladies du foie, la dépression, la démence, la maladie de Parkinson, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et l’arthrite.

À l’appui de recherches antérieures sur le risque de maladies chroniques individuelles, le fait de dormir cinq heures ou moins à 50 ans était associé à un risque de 20 % de recevoir un diagnostic de maladie chronique unique, par rapport à ceux qui recevaient les heures recommandées.

Ils ont constaté que ceux qui déclaraient dormir régulièrement pendant cinq heures ou moins à l’âge de 50, 60 et 70 ans avaient un risque accru de 30 à 40 % de multimorbidité par rapport aux personnes qui dormaient environ sept heures par nuit.

Ils ont également constaté que ceux qui ont déclaré cinq heures de sommeil à 50 ans étaient 25% plus susceptibles d’être décédés par la suite à un moment donné au cours de la période de suivi de 25 ans – une association qui peut avoir à voir avec le risque accru de maladies chroniques qui pourrait être responsable de la mortalité, ont expliqué les chercheurs.

Mais est-ce que dormir plus longtemps que conseillé est associé à une maladie chronique ?

Selon les recherches, cela pourrait se produire lorsque nous atteignons la soixantaine et la soixantaine, mais peut-être pas avant.

Lorsque les chercheurs ont examiné si le fait de dormir pendant neuf heures ou plus avait des effets négatifs sur la santé, il y avait une association entre l’incidence de la multimorbidité à 60 ans et à 70 ans.

Cependant, ils n’ont trouvé aucune association claire entre les durées de sommeil prolongées à 50 ans chez les personnes en bonne santé et la multimorbidité.

Si les participants avaient déjà une maladie chronique à 50 ans, les longs dormeurs avaient un risque accru de 35% de développer une autre maladie, peut-être en raison de problèmes de santé sous-jacents, suggèrent les chercheurs.

Jo Whitmore, une infirmière cardiaque principale à la British Heart Foundation qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré dans le communiqué que « Dormir suffisamment permet à votre corps de se reposer.

“Il existe une foule d’autres façons dont un mauvais sommeil pourrait augmenter le risque de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, notamment en augmentant l’inflammation et en augmentant la tension artérielle”, a-t-elle ajouté.

“Cette recherche s’ajoute à un nombre croissant de recherches qui soulignent l’importance d’avoir une bonne nuit de sommeil.”

Sabia a déclaré qu’une bonne nuit de sommeil nécessite «une bonne hygiène de sommeil, comme s’assurer que la chambre est calme, sombre et à une température confortable avant de dormir.

« Il est également conseillé de retirer les appareils électroniques et d’éviter les gros repas avant le coucher. L’activité physique et l’exposition à la lumière pendant la journée pourraient également favoriser un bon sommeil.