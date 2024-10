5 habitudes pour aider à maintenir la santé immunitaire

(Family Features) La saison du rhume et de la grippe est arrivée. La meilleure façon de lutter contre la saison du rhume et de la grippe est d’éviter de contracter quoi que ce soit. Bien qu’il soit impossible de rester entièrement à l’abri des germes, des reniflements et de la toux, il existe quelques habitudes saines que vous pouvez adopter pour une protection supplémentaire cette année.

En plus des conseils que vous recevez de votre fournisseur de soins de santé, tenez compte de ces recommandations alimentaires et de style de vie pour soutenir naturellement votre système immunitaire.

Engagez-vous à adopter une alimentation plus saine : Essentielle pour optimiser votre système immunitaire, une alimentation saine composée de davantage d’aliments comme les fruits, les légumes, les noix, les graines, les légumineuses et les grains entiers est recommandée par les experts. Ces aliments contiennent des composés végétaux bénéfiques liés aux bienfaits pour la santé humaine. Exemple concret : les raisins frais.

Les composés naturels du raisin, notamment les antioxydants et autres polyphénols, peuvent aider à protéger la santé et le fonctionnement des cellules. Au niveau le plus élémentaire, les cellules saines constituent le fondement d’une bonne santé.

Faire des échanges simples, comme choisir des raisins frais de Californie au lieu de collations transformées ou ajouter des raisins à vos recettes préférées pour un regain de santé, sont des façons savoureuses d’ajouter ces composés bénéfiques.

Des études suggèrent que certains composés du raisin peuvent influencer positivement la fonction immunitaire, notamment le resvératrol et certains flavonoïdes. Des études supplémentaires montrent que l’ajout de raisins sains pour le cœur à votre alimentation quotidienne peut contribuer à favoriser la santé du cerveau, du côlon et de la peau. Les raisins sont également une bonne source de vitamine K, qui peut contribuer à la santé pulmonaire. Intégrez les bienfaits du raisin pour la santé à votre alimentation avec une recette simple et pratique comme la salade de chou aux raisins et aux choux de Bruxelles, parfaite pour manger seule ou pour accompagner une protéine préférée comme la poitrine de poulet grillée.

Donnez la priorité à l’hygiène de base : Les pratiques préventives peuvent vous aider à éviter les germes, tout en vous protégeant ainsi que les autres. Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon, limitez les contacts avec les personnes susceptibles d’être malades et couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir ou un coude lorsque vous toussez ou éternuez.

Restez actif : La saison du rhume et de la grippe s’aligne avec des températures élevées, ce qui rend souvent plus difficile la sortie pour faire de l’exercice. Trouvez une activité que vous aimez comme la marche d’intensité modérée, le jogging, le vélo ou la pratique d’un sport aérobique. Le « Journal of Sport and Health Science » rapporte que l’exercice peut aider à améliorer la réponse immunitaire et à réduire l’inflammation, ce qui en fait un moyen essentiel de préparer votre corps à riposter.

Hydrater, Hydrater, Hydrater : Rester hydraté aide votre système immunitaire en maintenant le bon fonctionnement des défenses de l’organisme. En plus de boire de l’eau, vous pouvez augmenter l’hydratation en mangeant des aliments à forte teneur en eau comme les raisins, qui contiennent environ 82 % d’eau.

Gérer le stress : Vous pouvez contribuer à contrôler le stress, qui a un impact négatif sur la santé et le bien-être en général, de plusieurs manières. Pratiquez la respiration profonde ou la méditation, participez à des activités et à des passe-temps qui apportent de la joie et développez des habitudes nocturnes qui favorisent un bon sommeil. Si vous grignotez le soir, choisissez des aliments comme les raisins qui sont une source naturelle de mélatonine, un composé qui aide à réguler les cycles du sommeil. Parlez avec une personne de confiance, comme un ami, un membre de votre famille ou un professionnel de la santé mentale, pour vous aider à soulager le stress.

Visite RaisinsFromCalifornia.com pour trouver d’autres moyens de soutenir votre santé immunitaire.

Portions : 6

1 sac (12 onces) de choux de Bruxelles râpés

2/3 tasse de chou rouge finement râpé

2 tasses de rouge Raisins de Californiecoupé en deux dans le sens de la longueur

1/2 tasse d’oignon rouge finement coupé

3 oignons verts, parés et tranchés finement

2 cuillères à soupe de vinaigre de riz

1 1/2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à café de jus de citron ou de lime frais

1 cuillère à café de sauce soja faible en sodium

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe d’huile de sésame grillé (foncé)

poivre noir fraîchement moulu, au goût

3 cuillères à soupe de graines de sésame grillées

Dans un grand bol à mélanger, mélanger les pousses râpées, le chou, les raisins, l’oignon et les oignons verts. Dans un petit bol, fouetter le vinaigre, le miel, le jus de citron ou de lime et la sauce soja. Arrosez d’huiles d’olive et de sésame en fouettant. Bien mélanger avec le mélange de salade de chou. Réfrigérer 45 minutes pour incorporer les saveurs. Assaisonner de poivre et saupoudrer de graines de sésame.

Informations nutritionnelles par portion : 170 calories ; 4 g de protéines ; 22 g de glucides ; 9 g de matières grasses (48 % de calories provenant des matières grasses) ; 1,5 g de graisses saturées (8 % de calories provenant des graisses saturées) ; 0 mg de cholestérol ; 60 mg de sodium ; 4 g de fibres.