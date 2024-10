5 habitudes de vie qui peuvent vous aider à vivre jusqu’à 100 ans

Depuis près de deux ans, je fais des reportages sur la longévité et les choix de vie qui semblent aider les gens à vivre plus longtemps. Voici cinq habitudes qui se démarquent.

Il existe un intérêt constant – de la part des gens ordinaires jusqu’aux chercheurs – pour ce qu’il faut pour vivre longtemps et en bonne santé. Des livres de cuisine aux documents de recherche en passant par les centaines d’articles auxquels vous pouvez accéder avec une recherche rapide sur Google, la quantité d’informations à digérer et de conseils à prendre en compte peut devenir écrasante.

1. Adoptez une alimentation saine

« L’alimentation est de loin le facteur le plus important » pour la longévité, a déclaré Valter Longo, qui étudie la longévité depuis environ 20 ans, à CNBC Make It plus tôt cette année.

Les innombrables experts qui étudient les communautés les plus anciennes du monde ne sauraient trop insister sur l’impact des aliments que vous consommez sur votre espérance de vie. Un régime alimentaire similaire au régime méditerranéen est ce que les experts en longévité recommandent le plus.

Selon Longo et Dan Buettner, l’expert en longévité qui interroge des centenaires et visite les zones bleues, un régime de longévité devrait être principalement à base de plantes et inclure :

Les légumineuses, notamment les haricots

Noix

Céréales entières comme l’avoine

Pas de viande rouge

Une bonne quantité de légumes, en particulier de légumes-feuilles

« J’ai recommandé 12 heures de jeûne par jour. Disons que vous mangez entre 8h et 20h. [or] 7 heures du matin [and] 19 heures », a déclaré Longo. Buettner mange également dans un créneau de 10 ou 12 heures, selon son entretien avec Make It en mars.

2. Bougez souvent votre corps

Certains experts en longévité recommandent de faire de l’exercice quotidiennement, tandis que d’autres recommandent des mouvements quotidiens grâce à une activité physique de faible intensité.

L’entraînement en force deux fois par semaine et l’exercice aérobique trois fois par semaine, même pendant 10 minutes par jour, font partie des pratiques quotidiennes qui augmentent les chances d’une personne de vivre jusqu’à 90 ans, selon le Étude centenaire de la Nouvelle-Angleterre.

Dans les zones bleues, l’activité physique est beaucoup moins vigoureuse, mais les centenaires bougent toujours quotidiennement, a déclaré Buettner dans son documentaire Netflix, « Live to 100: Secrets of the Blue Zones ». En règle générale, les habitants des zones bleues se déplacent d’un endroit à l’autre, construisent des objets à la main et s’occupent de leur propre jardin, a-t-il expliqué, ce qui leur permet de pratiquer une activité physique de faible intensité chaque jour.

3. Croire en quelque chose

Fin 2023, Buettner avait interviewé 263 centenaires au cours de sa vie. Tous ces centenaires, sauf cinq, appartenaient à une communauté confessionnelle, a-t-il écrit dans un article de Make It.

« Les gens qui vont à l’église, au temple ou à la mosquée vivent entre quatre et quatorze ans de plus que les gens qui n’ont pas de religion », a déclaré Buettner dans un épisode de « Dix pour cent plus heureux avec Dan Harris« .

Il s’avère que les personnes qui ont une foi ou une philosophie de vie sont également plus heureuses que celles qui n’en ont pas, selon Arthur C. Brooks, un éminent expert du bonheur qui donne un cours en ligne gratuit sur le sentiment de joie à Harvard. Lorsque vous suivez une religion ou une pratique spirituelle, cela vous aide à trouver un sens à la vie, a-t-il expliqué dans son cours.

4. Entretenir des relations positives

Avoir des relations positives dans votre vie est la première chose qui peut vous aider à vivre une vie plus longue et plus heureuse, selon une étude de Harvard sur 86 ans et toujours en cours. Mais il est tout aussi important de nouer ces liens et de les renforcer, ce que les chercheurs appellent « l’aptitude sociale ».

« Qu’il s’agisse d’une question réfléchie ou d’un moment d’attention dévouée, il n’est jamais trop tard pour approfondir les liens qui comptent pour vous », ont écrit Marc Schulz et le Dr Robert Waldinger, directeurs de l’étude de Harvard, en 2023.

Assurer le lien social est aussi une valeur des centenaires des zones bleues. « Les gens des zones bleues font de leurs partenaires une priorité, entretiennent leurs relations et investissent en eux », a déclaré Buettner dans son documentaire. « Avoir les bons amis, c’est le plus grand secret pour aider ces gens des Zones Bleues à faire les bonnes choses et à éviter les mauvaises choses. »

5. Donnez la priorité à votre objectif et à l’apprentissage tout au long de la vie

À Okinawa, au Japon, l’une des zones bleues comptant de nombreux centenaires, l’ikigai, qui se traduit vaguement par « le bonheur d’être toujours occupé », est une valeur énorme. A tel point qu’un livre intitulé « Ikigai : le secret japonais d’une vie longue et heureuse » est l’un des livres les plus populaires sur la longévité et un best-seller international.

L’ikigai consiste à trouver son objectif et à s’y engager quotidiennement. Et c’est exactement ce que Buettner recommande de faire pour la longévité : « Les personnes qui ont un but à atteindre vivent environ huit ans de plus que les personnes sans gouvernail. »

Les chercheurs de l’étude Harvard sur le développement des adultes, menée sur 86 ans, ont découvert sept pratiques qui conduisent à « être heureux et en bonne santé à un âge avancé plutôt que de finir triste et malade », a expliqué le cours sur le bonheur de Brooks. L’une de ces pratiques consiste à favoriser un état d’esprit de croissance en investissant dans l’apprentissage et l’éducation tout au long de la vie.

« Vieillir heureux et en bonne santé, au lieu d’être triste et malade, est au moins sous un certain contrôle personnel », a déclaré le Dr George E. Vaillant, ancien directeur et l’un des pionniers de l’étude, au Gazette de Harvard en 2001.

