5 habitudes courantes qui alimentent la dysfonction érectile

Avoir des problèmes d’érection de temps en temps est une partie normale d’avoir un pénis. Mais lorsque ces problèmes persistent, ils peuvent interférer avec la jouissance de votre vie à l’intérieur et à l’extérieur de la chambre.

La dysfonction érectile, également connue sous le nom de DE, est définie comme l’incapacité persistante à atteindre ou à maintenir une érection suffisamment longtemps pour avoir des rapports sexuels. C’est une condition qui affecte jusqu’à 30 millions d’hommes aux États-Unis.

Dans le passé, la dysfonction érectile était on pense que les causes sont principalement psychologiques. Aujourd’hui, les experts affirment qu’il est en fait plus courant que la dysfonction érectile soit causé par des problèmes de santé physique. Il s’agit notamment de maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle et les maladies vasculaires, entre autres.

La dysfonction érectile peut peut parfois être un signe avant-coureur d’un problème de santé sous-jacent Cela nécessite un traitement. Il est donc essentiel de parler à votre médecin si vous rencontrez des problèmes d’érection persistants.

Certains médicaments sur ordonnance, comme les antidépresseurs, les médicaments contre l’hypertension et les sédatifs, peuvent également être à l’origine de la dysfonction érectile. Des problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété et le stress peuvent également être à l’origine de la dysfonction érectile ou y contribuer. Et dans certains cas, une combinaison de facteurs physiques et psychologiques peut être en jeu.

Nous nous concentrerons ici sur les habitudes quotidiennes qui peuvent aggraver la dysfonction érectile. Ci-dessous, les urologues partagent les facteurs de style de vie dont vous devez être conscient.

1. Boire trop d’alcool.

Un verre ou deux ici et là n’auront peut-être pas un impact important sur les problèmes de dysfonction érectile, mais une consommation excessive d’alcool peut entraîner des problèmes d’érection à court et à long terme. Dr Kian Asanad, urologue et Centre de fertilité et de santé sexuelle masculine de l’Université de Californie du Sud, a déclaré au HuffPost.

« L’alcool est un dépresseur qui peut interférer avec la capacité du cerveau à envoyer les signaux nécessaires pour déclencher une érection », a déclaré Asanad. « La consommation excessive d’alcool de manière chronique diminue également les niveaux de testostérone, qui sont essentiels à la fonction sexuelle, et peut entraîner des lésions nerveuses permanentes, ce qui complique encore davantage la dysfonction érectile. »

De plus, la consommation chronique d’alcool peut entraîner ou aggraver les symptômes de dépression et d’anxiété, qui peuvent tous deux avoir un effet négatif sur votre santé sexuelle, a déclaré Dr Nelson Bennettprofesseur associé d’urologie à la faculté de médecine Feinberg de l’université Northwestern.

2. Ne pas dormir suffisamment.

Les recherches suggèrent qu’un repos insuffisant peut augmenter les niveaux de cortisol et peut diminue également les niveaux de testostérone (bien que l’importance de la diminution semble Cela dépend de votre manque de sommeil), qui peuvent tous deux aggraver la dysfonction érectile.

« Des niveaux élevés de cortisol entraînent une augmentation du stress et de l’anxiété, une prise de poids, des sautes d’humeur et une diminution des performances mentales », a déclaré Bennett. « Le manque chronique de sommeil peut entraîner de la fatigue et une diminution de l’intérêt pour l’activité sexuelle. »

Ce manque d’intérêt peut, à son tour, aggraver le dysfonctionnement sexuel, créant une boucle de rétroaction, a-t-il déclaré.

« Les hommes qui ne dorment pas suffisamment risquent de ne pas produire suffisamment de signaux de leur glande pituitaire et de souffrir d’un faible taux de testostérone et de dysfonction érectile », urologue du comté d’Orange, en Californie Dr Aaron Spitzauteur de « Le livre du pénis » « Brûler la chandelle par les deux bouts conduit à une mèche brûlée », a déclaré le HuffPost.

De plus, « un mauvais sommeil peut entraîner une hypertension artérielle et une mauvaise circulation, ce qui entraînera et aggravera la dysfonction érectile », a ajouté Bennett.

3. Être physiquement inactif.

L’exercice aérobique régulier, comme la marche, le vélo ou la natation, peut améliorer considérablement la fonction érectile, Des recherches ont montré qu’à l’inverse, un manque d’activité physique peut vous faire passer à côté de ces bienfaits pour la santé sexuelle.

Un 2023 étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine ont découvert que l’exercice peut, dans certains cas, améliorer les symptômes de la dysfonction érectile aussi bien que les médicaments comme le Viagra.

« Il est important de reconnaître que la dysfonction érectile peut souvent servir d’indicateur ou de baromètre de la santé cardiovasculaire sous-jacente », a déclaré l’urologue Dr Amy Pearlman, qui n’a pas participé à l’étude. a déclaré à WebMD.

« Il va de soi que toute intervention visant à améliorer la santé cardiovasculaire peut également avoir un impact positif sur la santé érectile », a-t-elle ajouté.

4. Fumer.

Voici encore un autre raison d’arrêter de fumer ou de fumer une cigarette électronique.

« Fumer endommage les vaisseaux sanguins et réduit le flux sanguin dans tout le corps, y compris vers le pénis », explique Asanad. « La nicotine provoque la constriction des vaisseaux sanguins, ce qui limite la circulation nécessaire à l’érection. Au fil du temps, les substances chimiques toxiques contenues dans les cigarettes peuvent entraîner des lésions vasculaires à long terme, ce qui rend plus difficile le maintien ou l’obtention d’une érection. »

Fumer augmente également votre risque de développer des problèmes de santé tels que diabète, maladies cardiaques et hypertensionqui peuvent eux-mêmes provoquer un dysfonctionnement érectile. Les hommes qui fument sont 1,5 à 2 fois plus de risques de développer une dysfonction érectile par rapport aux non-fumeurs.

5. Consommer de la marijuana.

Des recherches scientifiques supplémentaires sont nécessaires pour étudier l’effet de la marijuana sur la santé sexuelle. Certaines personnes rapportent que la consommation de cannabis augmente leur libido et améliore leurs performances sexuelles.

À long terme, cependant, cela peut avoir un impact négatif sur votre fonction érectile et votre santé sexuelle, a déclaré Asanad.

« Le THC, le composé actif de la marijuana, affecte les neurotransmetteurs du cerveau, perturbant les signaux nécessaires pour obtenir une érection », a-t-il déclaré. « Au fil du temps, la consommation chronique de marijuana peut également des niveaux de testostérone plus faiblesce qui entraîne une diminution de la libido et des performances sexuelles. »

La consommation de marijuana peut également entraver la fonction des vaisseaux sanguins, ce qui peut réduire le flux sanguin vers le pénis nécessaire au maintien d’une érection, a-t-il ajouté.

« De plus, cela peut augmenter l’anxiété et la paranoïa chez certaines personnes, contribuant ainsi à l’anxiété de performance et aggravant les symptômes de la dysfonction érectile », a déclaré Asanad.

Apporter quelques modifications à votre mode de vie pourrait considérablement améliorer votre santé érectile. par Ana Gassent via Getty Images

Abandonner les mauvaises habitudes et adopter des habitudes plus saines, comme faire de l’exercice au moins quelques fois par semaine et adopter une alimentation nutritive, peut aider à réduire la dysfonction érectile, a déclaré Asanad.

« L’exercice régulier améliore la circulation sanguine, réduit le stress et aide à maintenir des niveaux sains de testostérone, qui sont tous essentiels à la fonction érectile », a-t-il déclaré.

Asanad recommande un régime méditerranéen, riche en fruits et légumes, en céréales complètes, en protéines maigres et en graisses saines, qui peuvent « améliorer considérablement » la santé érectile, a-t-il déclaré.

« Les aliments riches en antioxydants, comme les baies et les légumes à feuilles vertes, améliorent la circulation sanguine et la santé cardiaque en réduisant l’inflammation et en prévenant l’obstruction des artères », a-t-il ajouté.

Il existe un dicton courant parmi les urologues qui, selon Asanad, s’avère vrai ici : « Ce qui est bon pour votre cœur est également bon pour votre pénis. »

