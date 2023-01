5 grandes nouvelles fonctionnalités à venir sur WhatsApp en 2023

Pour de nombreuses personnes, WhatsApp est la seule application de messagerie qu’elles doivent utiliser. Et au cours des deux dernières années, il a acquis de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qui le rendent encore meilleur.

Des ajouts véritablement utiles tels que la possibilité de quitter tranquillement des groupes à des groupes amusants comme les avatars WhatsApp, il y a eu un filet de mises à jour régulières.

Bien que WhatsApp n’annonce généralement pas de nouvelles fonctionnalités à l’avance, il exécute un programme bêta sur Android et iOS. Cela signifie que toute personne qui s’inscrit pour y participer verra ces nouvelles fonctionnalités en premier.

Voici cinq nouvelles fonctionnalités, en cours de développement ou de test, qui sont déjà disponibles ou qui devraient apparaître prochainement pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

1. Copiez le texte des images

Il s’agit d’une fonctionnalité qui viendra d’abord sur iPhone, car elle tire parti de la capacité intégrée à iOS 16, que les développeurs d’applications peuvent également utiliser. Cela signifie que vous pourrez sélectionner, copier et coller du texte à partir d’images comme vous le pouvez dans l’application Photos de l’iPhone, tant que vous disposez d’iOS 16 ou d’une version ultérieure.

2. Ajoutez un message ou une légende lors du transfert d’une photo ou d’une vidéo

Une limitation frustrante dans WhatsApp est que vous ne pouvez pas ajouter de message lorsque vous transférez une photo ou une vidéo d’un chat à un autre. Au lieu de cela, vous devez vous rendre sur le chat où vous l’avez transféré et y saisir un message. Une mise à jour est en cours de développement qui transmettra à la fois le message et les médias, bien que vous ayez le choix de supprimer la légende si vous le souhaitez.

3. Déplacez l’historique des discussions entre les téléphones Android sans Google Drive

À l’heure actuelle, les utilisateurs d’Android doivent utiliser Google Drive pour sauvegarder leur historique de discussion et le déplacer vers un nouveau téléphone Android. Mais à un moment donné, il sera bientôt possible de le faire “en privé” sans utiliser Drive (qui n’a pas de cryptage de bout en bout. On ne sait pas exactement comment cela fonctionnera, mais seulement que “Certaines autorisations de périphérique sont nécessaires pour se connecter à votre nouvel appareil » et que vous devrez scanner un code QR sur le nouveau téléphone à l’aide de votre ancien.

D’après notre expérience, peu de gens utilisent la partie Statut de WhatsApp, mais c’est l’un des principaux onglets. À l’heure actuelle, vous pouvez utiliser du texte, des GIF, des photos et des vidéos pour fournir des mises à jour sur votre “statut” que vos contacts peuvent voir pendant 24 heures. Mais certains bêta-testeurs d’Android découvrent une nouvelle option : la possibilité d’enregistrer une courte note vocale en guise de mise à jour de statut.

Mais il semble qu’une mise à jour est en cours qui ajoutera cette option.

5. Connectez-vous via un proxy

Celui-ci vous sera utile si vous avez besoin d’utiliser WhatsApp dans un pays où son gouvernement tente de bloquer son utilisation (comme l’Iran). WhatsApp a publié sur son blog cette nouvelle fonctionnalité, qui est déjà disponible pour tout le monde avec la dernière version de l’application, et vous pouvez découvrir comment l’utiliser.

