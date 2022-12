5 frères et sœurs afghans arrivent à Toronto plus d’un an après avoir été coincés dans les limbes du camp de réfugiés des Émirats arabes unis

Faisal Rasel se souvient du moment où son père a été tué par les talibans en 2018 pour avoir travaillé avec le gouvernement américain. Il savait qu’à partir de ce moment-là, il devrait être celui qui s’occuperait de ses quatre frères et sœurs. Leur mère était décédée plusieurs années auparavant.

Mais lorsque Kaboul est tombé aux mains des talibans en août 2021, Rasel, 17 ans à l’époque, craignait qu’ils ne s’en prennent à ses frères et sœurs orphelins.

“C’était un mauvais rêve”, a déclaré Rasel.

“J’étais très inquiet pour l’avenir de mes frères et sœurs parce que les talibans voulaient tuer [them].”

Les cinq frères et sœurs ont réussi à s’échapper de Kaboul où ils étaient potentiellement en danger et se sont cachés dans une autre province d’Afghanistan alors qu’ils cherchaient un moyen de fuir le pays. Il a dit qu’il ne pensait pas que ses frères et sœurs pourraient survivre et fuir le pays.

Après avoir tendu la main aux amis et aux organisations de son père à travers le monde, la Réponse humanitaire juive les a aidés à prendre un vol hors d’Afghanistan en quelques semaines. Rasel ne savait pas à l’époque que les cinq frères et sœurs atterriraient pour la première fois à Abu Dhabi – où ils ont été forcés d’attendre dans les limbes pendant plus d’un an à Humanitarian City, un camp de réfugiés aux Émirats arabes unis.

“Nous n’avions aucune idée de l’endroit où nous finirions”, a-t-il déclaré.

De gauche à droite : Faisal, Tania, Deyana, Banisader et Alda. (Radio-Canada)

Après avoir attendu 13 mois, Rasel a découvert qu’ils avaient été acceptés au Canada et est arrivé à Toronto le 22 novembre.

“Maintenant nous [can] pensez à notre avenir… il y a beaucoup d’opportunités pour moi et pour mes frères et sœurs”, a-t-il déclaré. “Je suis très heureux.”

Près de 26 000 réfugiés afghans installés au Canada

Le rabbin Levi Landa a appris l’histoire de Rasel pour la première fois en octobre 2021, lorsque la Réponse humanitaire juive (JHR) a été créée à la suite de la prise de contrôle des talibans.

Il a dit qu’il savait immédiatement que l’organisation devait faire tout son possible pour amener les frères et sœurs en toute sécurité dans un autre pays.

“Il y avait ce garçon de 18 ans, sa mère était décédée, le père avait été assassiné par les talibans et il avait dû s’occuper de ses frères et sœurs et il cherchait désespérément quelqu’un pour l’aider à fuir l’Afghanistan”, a déclaré Landa. Radio-Canada Toronto.

Le rabbin Levi Landa a déclaré qu’il savait immédiatement que la réponse humanitaire juive était nécessaire pour aider Faisal Rasel et ses quatre frères et sœurs à fuir l’Afghanistan vers un pays sûr lorsqu’il a appris son histoire en octobre 2021. (Radio-Canada)

“Pour beaucoup de Juifs qui ont des histoires similaires dans leur propre histoire, voir quelqu’un dans une situation similaire, c’était comme, voyons s’il y a quoi que ce soit que nous puissions faire”, a-t-il déclaré.

Landa a déclaré que le réseau de bénévoles de l’organisation a pu faire sortir les frères et sœurs d’Afghanistan et les envoyer dans un camp de réfugiés aux Émirats arabes unis.

Au 4 décembre, le Canada avait accueilli 25 865 des 40 000 réfugiés afghans qu’il s’était engagé à réinstaller d’ici la fin de 2023.

Agnes Meinhard a dirigé un comité de bénévoles qui a aidé les frères et sœurs après avoir entendu parler de l’histoire de Rasel.

“Au cours des trois dernières années de leur vie, ils n’ont manifesté aucun amour envers eux, puis ils sont venus au Canada et il y a cet élan d’amour et c’est exactement ce que c’est. La plupart d’entre nous au comité sont à la retraite, nous avons donc le temps et la plupart d’entre nous sont grands-parents”, a déclaré Meinhard.

“Nous avons cinq nouveaux petits-enfants que nous sommes si heureux d’accueillir dans notre famille.”

Meinhard, qui a aidé des réfugiés syriens à s’installer au Canada il y a plusieurs années par l’intermédiaire de sa synagogue, a déclaré que le comité avait aidé à amasser 100 000 $ pour les frères et sœurs.

Elle a déclaré que le comité soutenait les frères et sœurs dans leur transition vers la vie au Canada, les aidant à obtenir leur numéro d’assurance sociale, leurs cartes d’assurance-maladie et les emmenant chez le médecin.

Se concentrer sur l’école, aider les autres réfugiés

Simina Quorishi, une interprète bénévole pour JHR, a déclaré qu’elle s’était attachée émotionnellement aux frères et sœurs après les avoir contactés en novembre et avoir appris leur histoire.

“Le Canada a de la chance de les avoir parce que chaque fois que je leur parle, je suis inspiré pour faire quelque chose de mieux dans ma vie parce qu’ils sont vraiment motivés, ils veulent vraiment faire de grandes choses dans leur vie”, a déclaré Quorishi.

Simina Quorishi, une interprète bénévole pour JHR, dit qu’elle s’est attachée émotionnellement aux frères et sœurs après les avoir contactés en novembre et avoir appris leur histoire. (Radio-Canada)

Rasel a déclaré qu’il envisageait actuellement d’étudier le commerce pendant que ses frères et sœurs se concentraient sur la fin de leurs études secondaires.

Maintenant que les cinq frères et sœurs sont arrivés au Canada, ils disent qu’ils espèrent aider davantage de personnes qui se trouvaient dans leur situation à se mettre en sécurité et, finalement, à trouver un pays où ils pourront s’installer et poursuivre leurs rêves.

“Deux mille personnes sont dans le camp d’Abu Dhabi et elles sont dans une mauvaise situation”, a déclaré Rasel

“S’il vous plaît, aidez-les parce qu’ils sont médecins, ingénieurs, dentistes… ils ont beaucoup d’expérience. Les États-Unis et le Canada peuvent utiliser [that].”