5 fonctionnalités que nous aimons du Season Pass MLS

MLS Season Pass est définitivement une expérience différente de la façon dont les fans étaient habitués à regarder la première division américaine dans le passé. Et vous n’êtes peut-être pas sûr de la plateforme de streaming exclusive de la ligue. Mais nous avons rassemblé 5 fonctionnalités intéressantes du Season Pass MLS qui pourraient vous aider à franchir le pas et à commencer à regarder.

1.MLS 360

MLS 360 est une émission en direct qui vous donne tous les buts, les gros jeux et l’action de chaque jour de match. Coïncidant avec le lancement de MLS Season Pass, MLS a également déplacé la grande majorité des jeux vers le coup d’envoi à 19h30, heure locale.

Cela signifie que des groupes de jeux se déroulent tous en même temps, ce qui rend difficile le suivi. Mais MLS 360 vous donne toutes les mises à jour et les scores en direct de chaque match, pour que vous ne manquiez de rien. Avec 29 équipes, cela signifie souvent que jusqu’à six matchs ou plus peuvent démarrer en même temps chaque soir. Au fur et à mesure que chaque nouvelle fenêtre de lancement s’ouvre – 8h30/9h30/10h30 – d’autres jeux commencent à se chevaucher. MLS 360 vous tient au courant de toute l’action.

Animée par Liam McHugh et , et mettant en vedette les analystes Sacha Kljestan et Bradley Wright-Phillips, l’analyse et la conversation valent certainement la peine d’être regardées. Nous en avons fait une partie de notre samedi soir typique pour nous asseoir et laisser MLS 360 nous faire découvrir tous les matchs de la ligue.

Que vous soyez un nouveau ou un ancien fan de MLS, MLS 360 est une introduction fantastique pour rester au courant des matchs et des scénarios importants de la ligue.

2. Accueil Commentateurs

On craignait que la mort des émissions locales ne signifie également la fin des commentaires locaux. Mais MLS Season Pass vous donne la possibilité de sélectionner le flux audio de votre équipe locale, en plus des commentateurs nationaux «neutres», vous donnant cette saveur locale. Par exemple, pour les matchs de l’Inter Miami, vous pouvez choisir d’écouter Phil Schoen et l’ancien joueur et entraîneur des Fort Lauderdale Strikers Thomas Rongen lors de l’appel.

Les fans veulent souvent une version locale du jeu et une voix cohérente d’un jeu à l’autre. Le Season Pass MLS vous offre cette option.

Cette fonctionnalité à elle seule est une première en son genre en matière de streaming de football – ayant la possibilité de choisir le commentaire que vous préférez.

3. Multivue

Grâce à MLS Season Pass sur l’application Apple TV, vous pouvez regarder jusqu’à quatre matchs simultanément avec Multiview. Que vous soyez juste un fan occasionnel ou que vous vouliez suivre l’évolution des rivaux de votre club, cela peut s’avérer utile. Surtout avec, comme indiqué ci-dessus, de nombreux jeux se déroulant en même temps.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de se qualifier pour les places en séries éliminatoires de la Coupe MLS. Ou peut-être quand vous voulez regarder votre équipe mais aussi vous adonner au plaisir coupable de regarder Lionel Messi, la nouvelle star de la MLS.

La fonction Multiview n’est disponible que sur MLS Season Pass lorsque vous diffusez via l’appareil de diffusion Apple TV (qui ressemble à une rondelle de hockey).

4. Récapitulation de la MLS

MLS Wrap-Up est disponible en anglais et en espagnol et vous donne un aperçu des plus grandes histoires de chaque jour de match. Animé en anglais par Jillian Sakovits, avec Nigel Reo Coker et Calen Carr, le spectacle est un excellent moyen de rattraper l’action que vous avez manquée chaque week-end.

Obtenir le récapitulatif rapide est génial lorsque vous ne pouvez pas regarder MLS 360 un samedi soir. MLS Wrap-Up est également disponible à la demande si vous le manquez en direct.

5. Disponibilité en plusieurs langues

Chaque match de la MLS a la possibilité de le regarder avec des commentaires en espagnol (et en français pour les matchs impliquant des équipes canadiennes). C’est la première fois dans l’histoire de la ligue que les fans peuvent voir chaque match dans la langue de leur choix.

C’est une caractéristique importante pour les clubs situés dans des régions à forte population hispanophone, comme la Californie, New York, la Floride et le Texas.

Vous pouvez vous abonner au MLS Season Pass pour aussi peu que 12,99 $/mois si vous êtes déjà abonné à Apple TV+ (vous pouvez également obtenir le MLS Season Pass seul pour 14,99 $ par mois si vous n’avez pas Apple TV+). Mieux encore, vous pouvez actuellement obtenir le reste de la saison 2023, y compris les séries éliminatoires et la Coupe des ligues, pour 49,99 $. C’est donc le bon moment pour essayer si vous envisagez de vous abonner.

Photo: Imago