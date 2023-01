5 fonctionnalités iPhone peu connues que vous devriez activer pour une meilleure confidentialité

La confidentialité des données relève de la catégorie « ennuyeuse mais importante » ou, de manière réaliste, simplement « ennuyeuse » pour beaucoup de gens.

Mais vous l’ignorez à vos risques et périls. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs données personnelles sont précieuses. Pas seulement aux criminels qui pourraient essayer de vous inciter à les transmettre sur de faux sites Web, mais aussi aux sites Web légitimes que vous visitez, aux réseaux sociaux que vous utilisez et aux entreprises qui vous envoient des e-mails marketing.

Ils ne veulent pas seulement connaître votre nom, votre âge et votre adresse : ils veulent vous connaître bien mieux que cela. Ils aimeraient savoir quels produits vous envisagez d’acheter, dans quel café vous êtes allé la semaine dernière, où vous prévoyez d’aller le week-end, qui sont vos amis et même des détails comme l’heure à laquelle vous consultez habituellement vos e-mails.

Ils veulent suivre votre activité en ligne et faire de la publicité pour des produits, des services, des vacances – vous l’appelez – dans l’espoir que vous achèterez tout ce qu’ils vendent. Et vous ne voulez probablement pas cela.

Vous ne voulez pas non plus que vos contacts connaissent votre emplacement et d’autres informations, sans que vous sachiez qu’ils peuvent le voir.

La bonne nouvelle est que si vous avez un iPhone, vous pouvez activer cinq fonctionnalités qui devraient aider à arrêter ces publicités ciblées ennuyeuses, empêcher les entreprises de savoir si vous avez ouvert leurs e-mails et vous assurer que vous ne partagez des informations sensibles qu’avec des contacts en qui vous avez confiance. .

1. Suivi

Par défaut, Safari – le navigateur Web intégré sur un iPhone – tente d’empêcher les sites Web de vous suivre lorsque vous naviguez d’un site à l’autre. Pour vérifier que cette option est activée, accédez à :

Paramètres > Safari > Empêcher le suivi intersite

En dessous se trouve Masquer l’adresse IP, qui doit être définie sur “Des trackers”. Cela aide à nouveau à empêcher les sites Web de vous identifier.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Certaines applications suivent votre activité lorsque vous utilisez d’autres applications et sites Web. Vous pouvez choisir si vous voulez autoriser cela ou non, ou leur demander de demander la permission. Pour ce faire, rendez-vous sur :

Paramètres > Confidentialité et sécurité > Suivi

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Assurez-vous que celui-ci est éteindre pour empêcher toutes les applications de vous suivre.

2. Emplacement

Certaines applications ont besoin de connaître votre emplacement pour fonctionner correctement. D’autres ne le font pas, mais demanderont quand même à connaître votre position. Lorsqu’une application vous demande pour la première fois, vous verrez une fenêtre contextuelle vous permettant de choisir entre : Jamais, Lors de l’utilisation de l’application, Toujours, Demander la prochaine fois ou Lorsque je partage. Vous pourriez voir tous ou seulement certains d’entre eux.

Mais si vous décidez plus tard de modifier le paramètre que vous avez choisi à l’origine, vous pouvez le faire dans Paramètres. Cela fonctionne bien en vérifiant que vous ne partagez pas de données de localisation avec une application que vous ne souhaitez pas. Vous trouverez les paramètres de chaque application sur :

Paramètres > Confidentialité et sécurité > Services de localisation

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pour voir si vous partagez votre position avec vos contacts, ouvrez l’application Localiser, appuyez sur Moi et cochez la case Partager ma position.

3. Protection du courrier

Vous pourriez supposer que les e-mails ne peuvent pas être utilisés pour vous suivre, mais vous vous trompez. Les expéditeurs peuvent savoir si vous avez ouvert un e-mail ou non, et si vous cliquez sur des liens qu’il contient. Ils pourraient ensuite utiliser ces informations pour faire la publicité de produits.

L’application Mail intégrée de l’iPhone peut masquer votre adresse IP, ce qui permet d’empêcher l’expéditeur de suivre votre activité en ligne. Cela les empêche également de voir votre position et de savoir si vous avez ouvert ou non un e-mail.

Pour vous assurer d’en bénéficier, rendez-vous sur :

Paramètres > Messagerie > Protection de la vie privée

4. Clés d’accès

Passkeys est une fonctionnalité relativement nouvelle, ajoutée dans iOS 16, qui offre un moyen de se connecter à des sites Web, des applications et des services sans avoir besoin de saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Cela en fait une option plus simple et plus sûre, car elle utilise une clé numérique unique qui ne fonctionne qu’avec le site ou l’application pour laquelle elle a été créée, et signifie que vous pouvez utiliser Face ID ou Touch ID pour vous connecter.

Il fonctionne avec le trousseau iCloud et le seul problème est que vous ne pouvez utiliser les clés de passe qu’avec les applications et les sites Web qui le prennent en charge. Certains exemples incluent Microsoft, PayPal, eBay, Google, Kayak, Go Daddy et Best Buy.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Vous devriez avoir la possibilité d’enregistrer une clé de passe sur votre iPhone lors de la création d’un nouveau compte sur n’importe quel site ou application qui les prend en charge. Pour les comptes existants, connectez-vous à l’aide de votre mot de passe, puis consultez la section de gestion des comptes, généralement sous les paramètres de sécurité, pour créer un mot de passe pour ce compte.

5. Contrôle de sécurité

Ce n’est pas tant une fonctionnalité que vous devriez activer, mais c’est très utile lorsque vous devez arrêter rapidement de partager vos informations avec un ou plusieurs contacts.

C’est également utile pour revoir périodiquement ce que vous partagez avec les gens.

Les contacts ne seront pas informés des modifications que vous apportez, vous pouvez donc le faire discrètement et éviter tout conflit potentiel.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Vous trouverez cette fonctionnalité sous :

Paramètres > Confidentialité et sécurité > Contrôle de sécurité

Si vous préférez qu’on vous montre comment utiliser pleinement ces paramètres en personne, Apple a ajouté une nouvelle session de 30 minutes à laquelle vous pouvez vous inscrire en ligne et y assister dans n’importe quel magasin Apple du monde.

Cela s’appelle, à juste titre, prendre en charge votre vie privée sur iPhone.

Les séances sont entièrement gratuites et vous pouvez soit vous inscrire individuellement, soit en groupe.

Utiliser un VPN

Une autre façon d’augmenter votre confidentialité sur votre iPhone est d’utiliser un VPN. Pour l’instant, Apple n’a pas son propre service VPN, vous devrez donc vous inscrire et installer son application avant de pouvoir l’utiliser.

Pour en savoir plus, consultez les services VPN que nous recommandons.