5 fonctionnalités intéressantes et nouvelles de One UI 6.1 (et une supprimée)

Le 17 janvier, Samsung a lancé la série Galaxy S24 chez Galaxy Unpacked. Lors de cet événement, la société a présenté une tonne de nouvelles fonctionnalités fournies avec Galaxy AI, et a également évoqué quelques fonctionnalités à venir pour One UI 6.1, le logiciel qui fait ses débuts avec la série Galaxy S24.

Cependant, comme Samsung a passé beaucoup de temps à se concentrer sur les outils d’IA et les nouveaux téléphones eux-mêmes, il n’a pas eu le temps de mentionner quelques fonctionnalités de One UI 6.1 qui, à mon avis, sont assez remarquables. Je souhaite me concentrer sur cinq de ces nouvelles choses et également aborder une chose que Samsung a réellement supprimé de One UI, ce qui pourrait être controversé pour certains fans de One UI.

Fonds d’écran IA génératifs

C. Scott Brown / Autorité Android

Une nouvelle fonctionnalité massive sur laquelle Samsung n’a pas consacré beaucoup de temps chez Galaxy Unpacked concerne les fonds d’écran génératifs d’IA. Cela vous permet de saisir des invites textuelles pour créer une image générée par l’IA, puis de l’utiliser comme arrière-plan sur votre écran d’accueil.

Si cela vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit du même système que Google utilise sur la série Pixel 8. Tout ce que Samsung a fait ici, c’est peaufiner ce système pour le rendre plus familier aux fans de Samsung. À part son apparence, c’est la même chose : vous choisissez parmi des choix prédéfinis pour créer une illustration, puis vous l’appliquez comme fond d’écran.

Samsung a emprunté le système d’IA générative du Pixel 8 pour les fonds d’écran.

Gardez à l’esprit que, tout comme avec l’outil de fond d’écran génératif d’IA de la série Pixel 8, cela nécessite une connexion de données pour fonctionner. Il ne traite pas les images générées par l’IA sur l’appareil. Votre invite est envoyée à un serveur en ligne, qui crée l’art généré par l’IA que vous avez demandé, puis vous le téléchargez. Fait intéressant, l’ASUS ROG Phone 8 possède à peu près le même processeur que celui que vous trouverez dans la série Galaxy S24, et ce téléphone peut créer des images générées par l’IA sur l’appareil. Bien que nous n’ayons aucune information pour le confirmer, il est possible que Samsung déploie à l’avenir une mise à jour qui vous permettra de générer des fonds d’écran sur l’appareil. Rien ne l’empêche, du point de vue matériel en tout cas.

Pour commencer à créer des illustrations générées par l’IA sur votre appareil Samsung Galaxy S24, rendez-vous sur Fonds d’écran et style > Changer les fonds d’écran > Génératif.

Fond d’écran photo d’ambiance

C. Scott Brown / Autorité Android

Une autre fonctionnalité liée au fond d’écran a été ajoutée à One UI 6.1 et il s’agit du fond d’écran photo ambiant. Cela superpose les données météorologiques sur n’importe quel fond d’écran statique que vous choisissez. Essentiellement, vous donnez à Samsung une photo ou un graphique, puis Samsung le superpose avec des images météorologiques afin que vous puissiez simplement jeter un coup d’œil rapide à votre fond d’écran et voir s’il neige, pleut, est ensoleillé, nuageux ou quel que soit le temps qu’il fait dans votre pays. zone spécifique.

Bien que ce soit vraiment cool, cela fait partie de la section Labs de One UI 6.1. Pour l’activer, vous devrez vous rendre sur Paramètres > Fonctionnalités avancées > Laboratoires, puis activez le fond d’écran photo ambiant. Une fois cela fait, vous ajoutez un fond d’écran comme vous le feriez habituellement en vous dirigeant vers Fonds d’écran et style. Vous trouverez la nouvelle option d’ambiance photo à côté de l’option IA générative.

Bien que ce soit vraiment cool, c’est dans les laboratoires pour une raison. Certaines images peuvent ne pas être superbes, et certaines choses peuvent se briser ici et là, mais c’est ainsi que fonctionnent les fonctionnalités de Labs.

Widgets d’écran de verrouillage

C. Scott Brown / Autorité Android

Les widgets d’écran de verrouillage ont également bénéficié d’une excellente mise à jour dans One UI 6.1. Bien que vous puissiez déjà ajouter des widgets d’écran de verrouillage dans One UI 6 et versions antérieures, vous devez appuyer sur l’icône de l’horloge pour les voir. Ce n’est plus nécessaire avec One UI 6.1, du moins pour la plupart des widgets. Désormais, les widgets apparaissent automatiquement sur l’écran de verrouillage lorsque vous l’ouvrez. Vous ne pouvez les voir que dans la petite zone située sous l’horloge, mais cela vous permet d’obtenir de nombreuses données en un coup d’œil sans avoir besoin de déverrouiller votre téléphone ou même d’appuyer dessus.

Certains widgets intéressants sont pris en charge ici, tels que la batterie, Samsung Health, l’affichage de votre prochain événement de calendrier, et plus encore.

Certaines personnes remarqueront peut-être que ceux-ci ressemblent beaucoup aux widgets d’écran de verrouillage de l’iPhone, et c’est probablement dû à leur conception, malheureusement. Comme d’habitude, Samsung doit essayer tout ce qu’Apple a essayé. C’est comme ça que ça se passe.

Fonds d’écran AOD

Damien Wilde / Autorité Android

Une autre mise à jour intéressante de One UI 6.1 concerne l’affichage permanent (AOD). Pendant des années, l’arrière-plan de l’AOD a été d’un noir pur. Avec cette dernière mise à jour, cependant, l’AOD peut utiliser le fond d’écran de l’écran de verrouillage, mais atténué, ce qui donne à votre écran ambiant un aspect beaucoup plus personnel.

Nous devrons effectuer quelques tests pour en être sûr, mais je suis relativement certain que cela utilisera plus d’autonomie que le fond entièrement noir traditionnel. C’est un compromis notable, mais si le problème de batterie n’est pas trop grave, je pense que cela en vaut la peine.

Ce paramètre est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous ne l’aimez pas ou si vous souhaitez potentiellement économiser la batterie. Allez simplement à Paramètres > Écran de verrouillage et AOD > Affichage permanentpuis désactivez l’option Afficher le fond d’écran de l’écran de verrouillage paramètre.

Samsung Trouver

C. Scott Brown / Autorité Android

Samsung Find est une toute nouvelle application sur la série Galaxy S24 que vous ne trouverez sur aucun autre appareil Galaxy – du moins pas encore. Il s’agit d’un guichet unique pour tous vos besoins de suivi, similaire à Find My d’Apple et Find My Device de Google. Il intègre certaines des fonctionnalités que vous verriez normalement dans l’application SmartThings, en ajoute de nouvelles et les organise toutes en un seul endroit.

Il y a trois onglets dans l’application : Personnes, Appareils et Éléments. La section Personnes vous permet de partager votre position avec quelqu’un d’autre. Ceci est similaire à une fonctionnalité qui existe déjà dans Google Maps, vous permettant de partager votre position pendant une certaine période avec toute personne de votre choix.

L’application Samsung Find est votre nouveau guichet unique pour tout ce qui concerne le suivi.

Dans la section Appareils, vous trouverez vos appareils Samsung, tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Vous pouvez également voir ici les appareils sur lesquels vous avez le contrôle, comme les téléphones de vos enfants, par exemple. Vous pouvez désormais voir rapidement où se trouvent tout et tout le monde.

Enfin, la section Élément est l’endroit où vous suivrez les éléments auxquels un SmartTag est attaché, qu’il s’agisse d’un Galaxy SmartTag original ou du Galaxy SmartTag 2 plus récent (29,99 $ sur Amazon). Si vous en avez attaché un à votre bagage par exemple, vous pourrez le retrouver rapidement ici.

Cette application est préchargée sur la série S24, mais une fois que vous aurez effectué la mise à niveau vers One UI 6.1 sur votre téléphone ou tablette Galaxy, vous devriez pouvoir la télécharger manuellement depuis le Galaxy Store. En d’autres termes, la fonctionnalité est actuellement exclusive aux Galaxy S24 et One UI 6.1, mais à terme, tout le monde y aura accès.

Supprimé de One UI 6.1 : masquage de la barre de navigation

C. Scott Brown / Autorité Android

Maintenant que nous avons abordé cinq éléments introduits par Samsung dans One UI 6.1, je souhaite parler de quelque chose qu’il a supprimé. Malheureusement, dans cette nouvelle version de One UI, vous n’avez plus la possibilité de masquer la barre de navigation. La barre de navigation apparaît en bas de votre écran lorsque la navigation gestuelle est activée. Dans les versions précédentes de One UI, vous pouviez masquer cela si vous pensiez que c’était une horreur. Mais maintenant, grâce à Circle to Search, vous ne pouvez plus faire cela.

Pour activer Circle to Search lorsque vous utilisez la navigation gestuelle, vous devez appuyer longuement sur cette barre, et si vous avez masqué la barre, vous ne pouvez pas le faire. Donc Circle to Search a essentiellement fait en sorte que la barre de navigation soit là. Pour les personnes qui sont passées à la navigation gestuelle et détestent la barre de navigation, cela pourrait poser un problème. Pour mémoire, les personnes utilisant le système de navigation à trois boutons ne verront aucun changement.

Malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Circle to Search peut être désactivé, mais cela ne ramène pas la possibilité de masquer la barre de navigation. Hélas, si vous étiez vraiment attaché à l’idée de ne pas avoir cette petite barre en bas de votre écran, une fois que vous aurez mis à niveau vers One UI 6.1, vous devrez vous en occuper.

Quand obtiendrez-vous One UI 6.1 ?

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous êtes impatient d’acquérir ce logiciel mais que vous ne souhaitez pas acheter de Galaxy S24, ne vous inquiétez pas : Samsung a promis qu’il apporterait One UI 6.1 à une sélection d’appareils avant la fin du premier semestre de cette année. Il s’agit notamment de la série Galaxy S23, du Galaxy S23 FE, du Galaxy Tab S9, du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5.

Si vous n’en avez pas, One UI 6.1 est probablement encore disponible, mais Samsung ne peut pas promettre que ce sera au cours du premier semestre de cette année.

Laquelle de ces fonctionnalités One UI 6.1 préférez-vous ? Que pensez-vous de la situation de la barre de navigation ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

