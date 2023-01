5 fonctionnalités de Google Photos que vous devriez essayer maintenant

Google Photos lancé en 2015 en tant que plate-forme de stockage de photos et de vidéos en ligne, mais au cours des huit dernières années, il s’est développé pour inclure davantage, comme le partage de photos. Mais si vous utilisez Google Photos uniquement pour stocker et partager des photos, vous manquez de nombreuses fonctionnalités utiles.

Voici cinq fonctionnalités de Google Photos que vous devriez essayer maintenant.

Rechercher des mots dans les images

Supposons que vous achetiez un nouvel appareil et que vous deviez entrer votre mot de passe Wi-Fi. Vous avez pris une photo du mot de passe il y a des mois, voire des années. Au lieu de fouiller dans vos photos pour trouver le mot de passe, vous pouvez rechercher “Wi-Fi” ou toute autre expression dans votre bibliothèque Google Photos.

Google Photos utilise la reconnaissance optique des caractères, ce qui lui permet de reconnaître les mots de vos photos. Tout ce que vous avez à faire est de saisir la phrase dans la fonction de recherche et Google Photos trouvera des photos contenant cette phrase.

Faites votre prochain achat à partir d’une photo

Lorsque vous magasinez pour de gros articles, comme un canapé ou une table de salle à manger, vous voudrez peut-être faire le tour pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre. Vous pouvez exécuter vos photos Google via Objectif Google pour trouver des produits similaires pour vous assurer de ne pas vous faire arnaquer.

Vous pouvez également utiliser Google Lens pour identifier et acheter d’autres articles, comme de la nourriture, des plantes et des vêtements, et vous pouvez l’utiliser pour traduire et lire la signalisation pour vous. Voici comment utiliser Google Lens dans l’application mobile.

1. Ouvrez Google Photos sur votre téléphone ou votre tablette.

2. Appuyez sur la photo sur laquelle vous souhaitez utiliser Google Lens.

3. Appuyez sur l’icône Google Lens près du bas de l’écran – l’icône a trois coins arrondis et un point à la place du quatrième coin.

4. Google Lens générera un nouveau menu en bas de votre écran avec des options telles que Traduire, Rechercher et Achats. Appuyez sur celui auquel vous souhaitez accéder.

Vous pouvez utiliser Google Lens dans la version de bureau de Google Photos, mais il transcrit et traduit uniquement le texte des images. Voici comment l’utiliser.

1. Aller à Google Photos et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur la photo sur laquelle vous souhaitez utiliser Google Lens.

3. Près du haut de la photo, vous devriez voir une bulle avec l’icône Google Lens et le texte indiquant “Copier le texte de l’image”. Le texte de l’image apparaîtra à côté de votre photo dans un menu séparé.

Masquer des personnes et des dates spécifiques dans Memories

Memories vous montre des photos et des vidéos d’il y a des années, du contenu basé sur certains événements et lieux et des éléments avec certaines personnes présentes. Google vous permet cependant de masquer ces images, grâce à la société logiciel de reconnaissance faciale. C’est utile au cas où vous rompriez avec votre partenaire et ne voudriez plus voir son visage stupide.

Voici comment masquer certaines personnes et certains lieux sur votre appareil mobile.

1. Ouvrez l’application Google Photos.

2. Appuyez sur votre profil dans le coin supérieur droit.

3. Robinet Paramètres Google Photos.

4. Robinet Souvenirs.

De là, vous pouvez sélectionner Masquer les personnes et les animaux domestiques ou alors Masquer les dates. Choisir personnes et animaux de compagnie fait apparaître les visages des personnes et des animaux domestiques dans vos photos, et vous pouvez en sélectionner autant à masquer que vous le souhaitez. Choisir Rendez-vous vous demande de lui donner deux dates, une date de début et une date de fin, et toutes les photos comprises entre ces dates n’apparaîtront pas dans vos souvenirs.

Vous pouvez également le faire sur le bureau.

1. Aller à Google Photos et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur Paramètres.

3. Cliquez sur la flèche à côté de Souvenirs.

Vous verrez la même chose Masquer les personnes et les animaux domestiques et Masquer les dates choix, lequel fonctionnent de la même manière que les versions de l’application.

Faire un album ou une impression sur toile

Avec Google Photos, vous n’avez pas besoin de passer par une boutique ou un site Web tiers pour créer un album ou imprimer vos photos sur une toile. Vous pouvez rassembler tous ces éléments et les acheter dans Google Photos via Print Shop.

Vous pouvez accéder à l’atelier d’impression dans la version mobile de Google Photos (représentée par une icône représentant un panier dans le coin supérieur gauche de votre écran) et dans la version de bureau (qui se trouve sur le côté gauche de votre écran). Une fois ici, vous pouvez choisir de faire une impression sur toile, un album ou des tirages d’images de vos photos. Google Photos vous indique également le prix de départ de chaque article. Vous pouvez faire expédier vos articles à votre domicile ou les faire livrer dans un magasin local participant pour les récupérer.

Modifier le ciel

Zach McAuliffe/Crumpe



Tous les jours ne peuvent pas être un ciel bleu et ensoleillé. Si vous êtes un Google One abonné cependant, vous pourrez peut-être le faire apparaître de cette façon dans vos photos. Google Photos propose de nombreuses options d’édition, et celle appelée Sky vous permet d’ajuster l’apparence du ciel. Cette fonctionnalité ne donnera pas l’impression qu’une photo prise la nuit a été prise à midi, mais vous pouvez au moins faire en sorte que cette photo de nuit ait l’air d’avoir été prise au crépuscule.

