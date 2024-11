5 fonctionnalités Apple CarPlay utiles que vous avez peut-être manquées

L’une des caractéristiques clés que les conducteurs recherchent lors de l’achat d’une nouvelle voiture est de savoir si elle intègre l’intégration Apple CarPlay. Nous attendons toujours le tout nouveau design, qui devrait bientôt être disponible sur certains véhicules, mais Apple a continué à améliorer le logiciel.

Avec la récente version d’iOS 18, Apple a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités à CarPlay. Dans cet article, je discuterai de cinq fonctionnalités CarPlay qui m’ont facilité la vie.

Annoncer la prise en charge des notifications : Annoncer les notifications peut lire à haute voix les résumés de vos notifications lorsque vous utilisez des AirPods ou CarPlay. Cette fonctionnalité iOS 18 est particulièrement utile maintenant qu’Apple Intelligence est disponible, offrant un aperçu de vos notifications.

Laissez vos contacts suivre votre parcours : Il existe plusieurs façons de permettre à quelqu’un de suivre votre trajet à l’aide de votre iPhone, notamment avec CarPlay. Une fois que vous démarrez un voyage avec Apple Maps ou Google Maps dans votre voiture, vous pouvez partager votre ETA en bas de l’écran. Apple vous suggérera quelques noms de votre liste de contacts et vous pourrez les partager à l’aide de diverses applications de messagerie. Cela peut être combiné avec la fonction Check In sur votre iPhone et Apple Watch.

Définir un mode de mise au point : Vous connaissez probablement déjà la fonctionnalité Mode Focus qui a fait ses débuts dans iOS 15. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez créer un mode Focus sur la conduite. Apple propose déjà un mode prédéfini, mais je vous propose de le personnaliser. En allant dans Paramètres, puis Concentrez-vous et en appuyant sur Conduite, vous pouvez décider qui peut vous envoyer un message pendant que vous conduisez. Vous pouvez également personnaliser l’expérience en sélectionnant un écran de verrouillage iPhone et un cadran Apple Watch personnalisables. Ensuite, une fois votre iPhone connecté à CarPlay, Apple active automatiquement ce mode Focus.

Source de l’image : José Adorno pour Crumpe

PartagerPlay : Apple vous permet de collaborer avec la file d’attente Apple Music de quelqu’un d’autre à l’aide de SharePlay. Une fois que vous commencez à écouter une chanson, quelqu’un d’autre peut appuyer sur l’icône SharePlay, saisir son téléphone, scanner un code QR et ajouter des chansons à la file d’attente. Ceci est particulièrement utile pour que vous n’ayez pas besoin de continuer à déverrouiller votre iPhone, et même si la personne n’a pas d’abonnement Apple Music, elle peut continuer à ajouter des chansons tant qu’elle a téléchargé l’application Musique.

Changer le fond d’écran : J’aime le fait que CarPlay me permette de personnaliser l’arrière-plan de l’écran. À chaque nouvelle mise à jour de CarPlay, Apple ajoute davantage d’arrière-plans. Dans l’application Paramètres de CarPlay, sélectionnez Fond d’écran et choisissez celui qui correspond à votre humeur. N’oubliez pas de vérifier après toute mise à jour logicielle majeure, car davantage d’options pourraient être disponibles.