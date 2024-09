5 fonctionnalités Android qui vous feront jeter votre iPhone

Le dernier système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 18 paquets nouvelles fonctionnalités utiles comme les centres de contrôle personnalisés et les options Tapback étendues, ce qui rend le iPhone encore plus attrayant. Malgré le raffinement supplémentaire, iOS manque encore à bien des égards. En fait, la maladresse de son nouveau planificateur de messages (une fonctionnalité plus intuitive qu’Android possède depuis un certain temps) nous a incité à poser une question importante : qu’est-ce qu’Android fait de mieux qu’iOS ?

Si vous hésitez concernant votre prochain téléphone, découvrez ces cinq fonctionnalités qui pourraient vous inciter à choisir le camp Android.

(Crédit : Google, PCMag)

1. Tiens pour moi

Tout le monde doit passer des appels professionnels, que ce soit au DMV ou à l’équipe du service client d’une banque. Ces tâches sont le summum de la monotonie, puisque vous passerez beaucoup de temps en attente. La musique des ascenseurs ne détourne pas l’attention de cet ennui, mais Android rend ces appels quelque peu supportables.

Hold for Me est une fonctionnalité unique que vous activez via le menu Paramètres de votre téléphone Android. Par la suite, chaque fois que vous appellerez une entreprise, vous verrez un message indiquant que l’Assistant Google restera en ligne. Appuyez simplement sur l’icône Hold for Me lorsque vous êtes mis en attente, afin que Google Assistant puisse surveiller l’appel et vous avertir lorsque quelqu’un décroche à l’autre bout du fil. C’est une fonctionnalité incroyablement pratique qui manque à iOS.

(Crédit : Google, PCMag)

2. Accès pratique aux paramètres de l’application

Une fonctionnalité Android très discrète consiste à ouvrir les paramètres d’une application sans revenir à l’écran d’accueil. De nombreuses applications Android incluent une icône d’engrenage Paramètres ou vous permettent d’accéder au menu depuis l’application.

Sur iOS, vous devez quitter l’application, accéder au menu Paramètres et faire défiler jusqu’à ce que vous trouviez ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et utiliser le sélecteur d’application pour parcourir rapidement le menu de l’application et celui des paramètres, mais cela ajoute une couche d’ennui qui manque à Android. Sélectionnez simplement les paramètres de l’application et vous y êtes. C’est simple.

(Crédit : Apple, PCMag)

3. Planification intuitive des messages

iOS 18 vous permet enfin de programmer des messages. C’est une bonne idée, mais sa mise en œuvre actuelle est maladroite, surtout par rapport à Android. Le problème ? Plus de navigation dans les menus. Pour planifier un message, vous devez appuyer sur l’icône plus en bas de l’écran et sélectionner Envoyer plus tard dans le menu. Cela ajoute une option d’heure pour sélectionner une date et une heure pour envoyer le message. Vous ne devriez pas avoir besoin d’explication, mais voici la nôtre.

La planification des messages sur Android est beaucoup plus simple. Il vous suffit d’appuyer et de maintenir le bouton d’envoi pour lancer le planificateur. Vous pouvez même choisir des horaires suggérés ou emprunter l’itinéraire personnalisé. C’est ça!

(Crédit : Apple, Google, PCMag)

4. Un clavier supérieur

La disposition du clavier d’iOS laisse beaucoup à désirer par rapport à celle d’Android. Il lui manque une ligne numérique, vous devez donc passer à l’onglet numérique pour y accéder. L’échange entre les fonctions clés rend la création de messages inutilement fastidieuse, même si le clavier iOS est vif et réactif.

Sur Android, les lettres, les chiffres et les touches de ponctuation de base sont disponibles par défaut. Si vous masquez les touches numériques pour réduire la taille du clavier, vous pouvez toujours accéder à ces chiffres en appuyant longuement sur les touches de la rangée supérieure (ou en activant les symboles via un appui long). Fonctionnellement, c’est bien meilleur que ce que propose iOS. Bien sûr, les claviers tiers rendent le clavier de votre iPhone plus intuitif, mais pourquoi se donner la peine alors que cette fonction rudimentaire devrait être disponible par défaut ?

(Crédit : Google, PCMag)

5. Chargement latéral sans restriction

Apple a assoupli ses restrictions sur le chargement latéral de l’iPhone pour se conformer aux réglementations de l’Union européenne. Le chargement latéral ouvre la porte à des logiciels ou à des services au-delà de l’App Store d’Apple, vous permettant d’installer des moteurs de navigateur tiers et un large éventail d’applications provenant de différents magasins (ou du site Web d’un développeur). Malheureusement, cela n’est vrai qu’en Europe ; le reste du monde ne bénéficie pas de ce luxe.

Android, en revanche, prend en charge le chargement latéral sans limitations régionales. Google a rendu ce processus légèrement plus restrictif pour empêcher les utilisateurs analphabètes de compromettre la confidentialité et la sécurité de leur téléphone, mais les utilisateurs avertis ont carte blanche pour télécharger ce qu’ils veulent sur leur téléphone. Nous apprécions l’engagement d’Apple en matière de sécurité, mais si l’Europe dispose du chargement latéral de l’iPhone, tout le monde devrait le faire aussi.

Fans d’Android, qu’est-ce que votre système d’exploitation fait de mieux qu’iOS ? Amoureux d’Apple, où Android lâche-t-il la balle ? Exprimez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

