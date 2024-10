5 fonctionnalités Android cachées qui peuvent vous simplifier la vie

Dr. Abbas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

J’utilise Android depuis la version 1.5, ce n’est donc pas souvent qu’une fonctionnalité me surprend. Vous pouvez imaginer que lorsque je tombe sur une fonctionnalité Android inconnue, c’est un moment passionnant.

Pour les utilisateurs plus occasionnels (ou plus récents) du système d’exploitation mobile de Google, il existe probablement plusieurs joyaux cachés à découvrir dans Android, et certains d’entre eux peuvent être très pratiques.

J’ai sélectionné cinq fonctionnalités Android quelque peu cachées que je pense que chaque utilisateur devrait au moins connaître. Ainsi, lorsque le moment sera venu d’en avoir besoin, vous serez prêt à l’utiliser.

Passons à ces fonctionnalités.

1. Partagez le Wi-Fi via le code QR

Vous ne réfléchirez peut-être pas à cette fonctionnalité, mais permettez-moi de vous planter un décor. Supposons que vous receviez des visiteurs pour les vacances et que vous souhaitiez leur accorder l’accès à votre réseau Wi-Fi. Au lieu de rendre le mot de passe public (afin que tout le monde puisse l’utiliser), vous pouvez choisir de partager les informations d’identification Wi-Fi via un code QR. Non seulement cela simplifie le processus d’ajout d’un autre appareil au réseau, mais cela fait également un clin d’œil à la sécurité.

Comment procéder est simple. Ouvrez Paramètres > « Réseau et Internet » > Internet et appuyez sur le réseau que vous souhaitez partager. En haut de la page résultante, appuyez sur Partager et vérifiez qu’il s’agit bien de vous via la biométrie ou le mot de passe/PIN.

Une nouvelle page s’ouvrira avec un code QR pour le réseau Wi-Fi sélectionné. Présentez le code QR à la personne à qui vous souhaitez le scanner avec son téléphone, ce qui ajoute automatiquement le réseau à son appareil. Vous pouvez également capturer le code QR, l’imprimer et rendre l’impression disponible (vous n’avez donc pas besoin de remettre votre téléphone pour que les gens le scannent).

Le partage du Wi-Fi via QR Code rend le processus beaucoup plus facile. Capture d’écran de Jack Wallen/ZDNET

2. Activez les « Options du développeur »

Le menu « Options pour les développeurs » d’Android n’est pas réservé aux développeurs. N’importe qui peut l’activer et accéder à une multitude de fonctionnalités, dont certaines sont très pratiques.

Avec les « Options de développement » activées, vous pouvez configurer le nombre maximum de périphériques Bluetooth autorisés à se connecter à votre téléphone, déverrouiller votre chargeur de démarrage, activer les mises à jour automatiques du système, activer le débogage USB, modifier les paramètres du pilote graphique, forcer le taux de rafraîchissement maximal et bien plus encore. . Si vous souhaitez un contrôle au niveau de l’utilisateur avancé sur Android, les « Options de développement » doivent être activées.

Pour activer la fonctionnalité, accédez à Paramètres > À propos du téléphone, faites défiler vers le bas de la page et appuyez sept fois sur « Numéro de build ». Une fois que vous avez fait cela, vous trouverez « Options pour les développeurs » dans Paramètres > Système. Appuyez sur cette entrée pour révéler les nouvelles options.

Vous trouverez ici des tonnes de nouvelles options de configuration. Capture d’écran de Jack Wallen/ZDNET

3. Traduction de texte

La période des fêtes est synonyme de voyages pour certains d’entre nous. Si vous voyagez en dehors de votre pays, vous aurez peut-être besoin d’aide pour traduire du texte. Heureusement, Android est tout à fait capable de traduire du texte via l’application appareil photo.

C’est une fonctionnalité très impressionnante. Disons que vous souhaitez traduire un menu ou une autre information. Déverrouillez votre téléphone Android et appuyez sur l’icône Objectif dans la barre de recherche. Pointez votre appareil photo vers ce que vous souhaitez traduire et appuyez sur le bouton Traduire.

Android traduira automatiquement le texte et l’affichera sous forme d’image (presque exactement comme il est présenté dans le document original). Vous pouvez ensuite afficher le texte traduit, le copier sur votre ordinateur, prendre une capture d’écran ou rechercher le texte traduit. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans presque toutes les situations où vous avez besoin d’une traduction automatique du texte.

Traduction du texte de la bande originale de « Howl’s Moving Castle ». À gauche se trouve l’original et à droite le texte traduit. Jack Wallen/ZDNET

4. Utilisez Étendre le déverrouillage

Lorsque je suis à la maison, il n’est pas nécessaire que mon téléphone soit verrouillé, car je ne crains pas qu’un homme à jamais ne s’empare de mon téléphone et ne vole mes informations. Peut-être que vous vivez dans une maison avec juste votre chat et que vous ne craignez pas que votre ami à quatre pattes déverrouille votre téléphone et remplisse votre panier Amazon de friandises.

Dans les situations où les menaces physiques sur votre téléphone sont minimes, envisagez de faciliter l’accès au téléphone en activant Extend Unlock (anciennement appelé Smart Lock) et en ajoutant votre maison comme lieu de confiance.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Sécurité > « Plus de sécurité et de confidentialité » > Étendre le déverrouillage. Vous serez invité à vérifier qu’il s’agit bien de vous, puis une description de Extend Unlock vous sera présentée. Sur la page résultante, vous pouvez configurer Extend Unlock pour la détection sur le corps, les lieux de confiance ou les appareils de confiance. Appuyez sur « Lieux de confiance » et, sur la page résultante, ajoutez un nouveau lieu de confiance. Une fois que vous avez fait cela, chaque fois que vous arrivez à votre lieu de confiance, votre téléphone sera automatiquement déverrouillé jusqu’à ce que vous quittiez cet endroit.

Notez que cela peut entraîner des problèmes de sécurité, surtout si vous avez des invités chez vous. Dans cette optique, utilisez cette fonctionnalité à bon escient.

Utilisez Extend Unlock avec prudence. Capture d’écran de Jack Wallen/ZDNET

5. Définissez vos informations médicales

Android vous permet de stocker des informations médicales importantes, telles que le nom, la taille, le poids, le sexe, le groupe sanguin, la date de naissance, le statut de donneur d’organes, l’état de grossesse, les médicaments, l’adresse et les notes médicales. Au cas où vous auriez besoin de cette fonctionnalité, vous serez heureux d’en avoir profité.

Pour ajouter vos informations médicales, accédez à Paramètres > « Sécurité et urgence » > « Informations médicales ». Sur la page résultante, ajoutez toutes les informations que vous jugez importantes. Il y a deux mises en garde concernant cette fonctionnalité. Premièrement, les intervenants d’urgence devraient connaître cette fonctionnalité pour pouvoir l’utiliser. Deuxièmement, ces mêmes intervenants devraient être capables de déverrouiller votre téléphone pour y accéder.

Pour contourner ce problème, vous pouvez appuyer sur « Modifier les paramètres » en bas et, sur la page résultante, rendre les informations disponibles – même lorsque votre téléphone est verrouillé – lors d’un appel d’urgence. Pour y accéder, appuyez sur Urgence en bas du pavé numérique (pour l’écran de déverrouillage), puis appuyez sur Afficher les informations d’urgence. Même avec ces obstacles, il s’agit d’une fonctionnalité importante à disposer au cas où cela serait nécessaire.