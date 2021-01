L’un des acteurs les plus prometteurs du jeune train de célébrités de Bollywood, Sidharth Malhotra a aujourd’hui un an de plus. Son apparence attachante, son physique grand et maigre, son comportement désarmant ont conduit à son énorme popularité depuis le moment même où il a fait ses débuts. Le fandom de l’acteur suave reste sans phase alors qu’il entre dans sa 36e année de vie.

L’acteur est une rare combinaison de chaleur et de charme. Témoignage de sa beauté incroyable, sa galerie Instagram.

À l’occasion de l’anniversaire de Sidharth Malhotra, jetons un œil à quelques-unes de ses photos de rêve:

Vêtu d’une veste à col rond basique de couleur mauve, l’acteur était magnifique. On pouvait le voir se prélasser au soleil à Goa tout en posant pour la photo. Il était difficile de ne pas remarquer le tatouage triangulaire dans son cou, car sa photo ensoleillée a fait surface sur Instagram. Sous-titré « Tout est clair maintenant » – on pouvait le voir ajuster ses nuances fraîches.

Sous-titrée « Agenouillez-vous à la nature » – cette photo de plage de Sidharth doit être l’une des photos insta les plus fringantes. Vêtu de tout de blanc, l’homme a l’air chaud alors qu’il semble s’imprégner de la journée ensoleillée et venteuse sur la plage. Ses nuances fraîches, un t-shirt blanc classique avec un pantalon assorti ont rehaussé le quotient glamour.

Que ce soit décontracté ou formel, il faut apprendre de Sidharth sur la façon de réussir n’importe quelle tenue. Gardant la déclaration de style sur le point, ses choix vestimentaires l’ont toujours fait paraître d’autant plus irrésistiblement sexy. Ici, on pouvait le voir arborant un blazer au look avant-gardiste avec une paire de blucher mocs.

Il avait l’air si étonnant dans cette chemise hawaïenne bleu nuit associée à un pantalon chino. Sa beauté frappante est parfaitement accentuée.

L’appel fascinant de Sidharth est tout simplement inégalé dans cette tenue festive. Il a l’air adorable en affichant son sourire rêveur dans la kurta verte.

J’espère voir plus de ce magnifique acteur sur le grand écran.