5 fois Manoj Bajpayee alias Srikant Tiwari de ‘The Family Man’ vous rappellera les papas desi

Pour chaque enfant, leur père est le héros de leur vie – celui qui non seulement soutient mais se tient aussi comme un pilier dans les moments difficiles, et est aussi un meilleur ami ! Voici cinq fois, Manoj Bajpayee alias Srikant Tiwari nous a montré comment il est le père desi parfaitement identifiable dans la nouvelle saison récemment lancée par Amazon Prime Video de ‘The Family Man’. Le papa cool. NE PAS!

Alors que Srikant est un espion infiltré qui mène des missions secrètes pour protéger le pays, pour le monde, qui comprend sa famille, il n’est qu’un simple gars dans un emploi régulier au gouvernement. Il est le père cool et amical, mais imparfait et relatable. Comme tout père, lui aussi essaie maladroitement de s’intégrer dans le monde de Dhriti et d’Atharv en essayant de suivre leur vie et avec un jargon new-age comme LOL, ROFL, etc. Mais comme nous savons tous comment cela se passe, nous pouvons Je ne peux m’empêcher de remarquer les similitudes entre nos pères desi et le gars pas si minimum. Félicitations à tous les papas qui essaient d’accord ? Accrochez-vous. Le père conscient de lui-même

Avec les progrès de la technologie, nos parents comptent constamment sur nous pour leur apprendre les dernières applications et les tenir au courant des tendances ! Notre Srikant bien-aimé n’est pas différent. Il y a une vidéo réconfortante mais comique, où on voit ses enfants lui donner des cours sur Instagram. La chimie, la camaraderie et toutes les plaisanteries entre les enfants et leur père décrites dans la vidéo vous feront non seulement tomber amoureux d’eux, mais vous permettront également d’établir des parallèles dans la vie réelle. Le drôle

Il n’y a absolument aucun moyen d’échapper aux blagues et aux jeux de mots emblématiques de Srikant dans la série. Une grande partie de cela se voit entre lui et son fils Atharv. Qu’il s’agisse des questions sans fin d’Atharv, de ses compétences en matière de chantage ou de son amour pour la musique, Srikant ne laisse jamais son fils s’échapper facilement, que ce soit en plein public. La scène où Atharv souffle fort dans sa trompette et fait de son mieux pour faire de la musique sur laquelle Srikant dit ‘Itna mat phoonk. Picche se hava nikal jayegi !,’ – quel sens de l’humour décalé ! Le père attentionné

Dans la saison 1, en raison de la nature du travail, Srikant était toujours absent et plutôt déconnecté de sa famille, mais il essayait toujours de faire sentir sa présence à la maison. Bien que, comme tout père, Srikant irait loin pour garder ses enfants hors de danger. Comme on le voit dans la nouvelle saison, il fera tout ce qu’il faut pour la famille, même si cela signifie mettre sa vie en danger. Et Srikant le fait avec aplomb ! Le papa énigmatique

Essayant de représenter le père parfait et étant une personne forte que leurs enfants peuvent admirer, les hommes indiens freinent leur instinct, contrôlent leurs émotions et ne montrent pas leur côté vulnérable. Srikant personnifie cela tout au long de la série, The Family Man, gardant sa personnalité d’espion macho sous couverture cachée chaque fois qu’il est avec ses enfants.