Si les regards pouvaient tuer! La beauté et Hrithik Roshan sont synonymes depuis le moment où le monde a été témoin de la frénésie entourant son Kaho Na Pyar Hai. À côté de son apparence de Dieu grec, un physique époustouflant; son esthétique dans les tenues continue de faire pâmer ses fans, ses ennemis.

Son sens de l’habillage, qu’il soit formel ou décontracté, ne manque jamais de faire tourner les têtes. Définissant les nouvelles tendances de la mode pour la génération Y, Hrithik a adopté le look décontracté avec aplomb.

Le jour de son anniversaire, voici un aperçu des looks décontractés de cet acteur polyvalent et magnifiquement beau:

C’est un régal à regarder à l’écran et hors écran aussi bien. En témoigne l’image ci-dessous:

Vêtue d’une casquette ascot, de nuances sombres, d’une veste à capuche à demi-manches de couleur crème, associée à un pantalon décontracté blanc, la magnifique star était spectaculaire.

Ayant l’air parfaitement équilibré, il peut certainement transformer une tenue autrement décontractée en une tenue brillante – tel est son charisme.

L’homme magnifique que Hrithik est, il peut transformer n’importe quelle tenue en une tenue magnifique une fois qu’il l’a enfilée. Par exemple, sur cette photo, on pouvait le voir portant un T-shirt noir sous une chemise à carreaux rouges; affichant des lunettes noires et une casquette pour compléter son look chic.

Arborant une chemise bleu ciel, un t-shirt à col rond, des baskets, l’acteur avait l’air pimpant dans cet ensemble décontracté. Et dans l’autre, il ressemblait à une vision en blanc. Sa stature étonnante inhérente dégageait un charisme désarmant même dans cette tenue décontractée par ailleurs simple.

Quelqu’un peut-il être aussi incroyable à regarder! Souvent, ses fans se demandent, et à juste titre. Il suffit de regarder le charme qu’il libère dans cette chemise imprimée ultra-cool et super décontractée et son chapeau fedora blanc, enfilant des accessoires à la mode avec des nuances superbes. En outre, il a certainement un œil pour les casquettes à la mode.

Encore un autre bijou de son trésor enviable est ce look super décontracté. Donning veste marron sur des vêtements crémeux couleur caramel à col haut, Hrithik a ébloui comme une star.

Hrithik Roshan a l’air époustouflant. Et nous aimons tous ses looks à la mode à coup sûr.