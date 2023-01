5 flics de Memphis accusés de meurtre dans la mort de Tire Nichols

MEMPHIS, Tenn .. (AP) – Cinq anciens policiers de Memphis ont été accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes lors de l’arrestation et de la mort de Tire Nichols, un automobiliste noir décédé trois jours après une confrontation avec les policiers lors d’un trafic arrêtez, les enregistrements ont montré jeudi.

Les dossiers en ligne du bureau du shérif du comté de Shelby montrent que Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith étaient en détention. Tous les cinq sont accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle.

L’avocat de la défense William Massey a confirmé à l’Associated Press que son client, Emmitt Martin III, avait été inculpé et s’était rendu.

Il n’était pas immédiatement clair si Smith avait un avocat pour parler en son nom des accusations. Blake Ballin, l’avocat de Mills, a déclaré qu’il prévoyait de tenir une conférence de presse plus tard jeudi.

Le meurtre au deuxième degré est un crime de classe A passible de 15 à 60 ans de prison en vertu de la loi du Tennessee.

Le beau-père de Nichols, Rodney Wells, a déclaré à l’Associated Press par téléphone que lui et sa femme RowVaughn Wells, qui est la mère de Nichols, avaient discuté des accusations de meurtre au deuxième degré et qu’ils étaient “d’accord”. Ils avaient fait pression pour des accusations de meurtre au premier degré.

“Il y a d’autres accusations, donc je suis d’accord avec ça”, a-t-il dit.

Il a dit qu’il était “extatique” que les autorités aient agi rapidement dans l’affaire.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré qu’il fournirait une mise à jour sur l’enquête de l’État jeudi après-midi.

La séquence vidéo de l’arrestation n’a pas été rendue publique, mais les responsables se sont engagés à la diffuser cette semaine ou la semaine prochaine.

Le chef de la police de Memphis a qualifié les actions de cinq officiers impliqués dans l’arrestation violente de Nichols de « odieuses, imprudentes et inhumaines » et a appelé les habitants de la ville à manifester pacifiquement lorsque la vidéo de l’arrestation sera rendue publique.

““Ce n’est pas seulement un échec professionnel. Il s’agit d’un manque d’humanité fondamentale envers un autre individu », a déclaré le directeur de la police de Memphis, Cerelyn « CJ » Davis, dans une déclaration vidéo publiée mercredi soir sur les réseaux sociaux.

Les cinq officiers noirs jugés «directement responsables des abus physiques de M. Nichols», qui était également noir, ont été licenciés la semaine dernière, mais Davis a déclaré que d’autres officiers faisaient toujours l’objet d’une enquête pour violation de la politique du département. Par ailleurs, a-t-elle précisé, « une revue complète et indépendante » sera menée sur les unités spécialisées du département, sans donner plus de précisions.

Alors que les enquêtes étatiques et fédérales se poursuivent, elle a promis une “coopération pleine et entière” du département de police de Memphis pour déterminer ce qui a contribué à la mort de Nichols trois jours après son arrestation le 7 janvier.

Des images vidéo de l’arrestation ont été montrées à la famille de Nichols, mais n’ont pas été rendues publiques, bien que les autorités locales se soient engagées à les diffuser cette semaine ou la semaine prochaine.

Mulroy a déclaré mardi à l’Associated Press que les enquêteurs locaux et étatiques souhaitaient réaliser autant d’entretiens que possible avant de publier la vidéo. Le calendrier a bouleversé certains militants qui s’attendaient à ce que la vidéo soit publiée après que la famille de Nichols a visionné les images lundi.

Ben Crump, l’avocat représentant la famille de Nichols, a déclaré que la vidéo de la police que la famille avait visionnée montrait que Nichols – un employé et père de FedEx âgé de 29 ans – avait été choqué, aspergé de gaz poivré et retenu lorsqu’il a été arrêté pour un arrêt de la circulation près de chez lui. . Il revenait d’un parc de banlieue, où il avait pris des photos du coucher de soleil. L’équipe juridique a déclaré que les policiers avaient battu Nichols pendant trois minutes lors d’une rencontre “sauvage” rappelant le tristement célèbre passage à tabac de l’automobiliste de Los Angeles Rodney King en 1991.

Des proches ont accusé la police d’avoir causé à Nichols une crise cardiaque et une insuffisance rénale. Les autorités ont seulement déclaré que Nichols avait subi une urgence médicale.

Lorsque la vidéo de l’arrestation est rendue publique, Davis a déclaré qu’elle s’attend à ce que la communauté réagisse.

“J’attends de nos citoyens qu’ils exercent leur droit au premier amendement de manifester, d’exiger des actions et des résultats, mais nous devons nous assurer que notre communauté est en sécurité dans ce processus”, a-t-elle déclaré. “Rien de tout cela n’est une carte de visite pour inciter à la violence ou à la destruction sur notre communauté ou contre nos citoyens.”

Davis a déclaré que les actions des policiers licenciés ne reflétaient pas le bon travail que de nombreux policiers de Memphis accomplissaient chaque jour et elle s’est engagée à prendre des mesures pour apporter des améliorations à l’agence.

«Mon intention, en tant que mesure proactive, est de veiller à ce qu’un examen complet et indépendant soit effectué sur toutes les unités spécialisées du service de police de Memphis et l’engagement de ma direction générale pour garantir que les politiques et procédures sont respectées dans nos rencontres quotidiennes. avec les citoyens que nous avons juré de servir », a-t-elle déclaré.

Deux pompiers ont également été démis de leurs fonctions suite à l’arrestation des Nichols.

Reynolds a rapporté de Lexington, Kentucky.

Adrian Sainz et Rebecca Reynolds, Associated Press