Gang Gulaab: Ce film avec Madhuri Dixit et Juhi Chawla, qui parle d’un gang dirigé par des femmes fortes représentant l’unité, l’émancipation et la lutte commune contre la corruption, serait une excellente montre sur Holi. Il a une intensité de vie vibrante, célèbre l’autonomisation des femmes, inaugure un dynamisme et incarne un esprit charismatique et festif. La séquence Holi et les performances pleines de puissance des stars principales rendent une rare exubérance à ce film.

Holi est une occasion si visuellement époustouflante et joyeuse que sa représentation dans les films a toujours prêté dynamisme et vivacité. En raison de sa charmante capacité à aider par inadvertance à répandre la joie, les cinéastes ont été séduits et séduits par les séquences Holi. Il existe un certain nombre de films brillants qui ont assumé un statut culte ou classique, ont acquis un attrait de masse, une grande importance, en raison de l’incorporation de l’intrigue Holi.

