5 films les plus réussis basés sur des athlètes

La Journée mondiale de l’athlétisme 2021 est célébrée le vendredi 7 mai. La Fédération internationale d’athlétisme amateur (IAAF) a commencé à célébrer la Journée mondiale de l’athlétisme pour promouvoir la participation aux sports parmi les jeunes. Il s’inscrit dans le cadre du projet de responsabilité sociale de l’IAAF, appelé «Athlétisme pour un monde meilleur». Il a été célébré pour la première fois en 1996 et l’événement a été lancé par le président de l’IAAF, Primo Nebiolo.

Lors de la journée mondiale de l’athlétisme, nous examinons les cinq films les plus réussis sur la vie des athlètes:

Bhaag Milkha Bhaag

Le film de 2013 Bhaag Milkha Bhaag est basé sur la vie du légendaire sprinter indien Milkha Singh. Aussi connu sous le nom de «The Flying Sikh», il a été le premier athlète indien à remporter une médaille d’or individuelle en athlétisme aux Jeux du Commonwealth. Il a remporté le métal jaune en 1958 sur 400m. Milkha est devenu une superstar après avoir terminé quatrième aux Jeux olympiques de 1960 en 440m.

Paan Singh Tomar

Le film est basé sur l’histoire vraie d’un coureur employé par l’armée. Tomar a remporté une médaille d’or aux Jeux nationaux indiens. Cependant, plus tard, il a été forcé de devenir un «baaghi» notoire. Le film est réalisé par Tigmanshu Dhulia et est sorti en 2012.

Chariots de feu

Chariots of Fire est considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps et pas seulement comme le meilleur film d’athlétisme. Le film est sorti en 1981. Le film tourne autour de l’histoire de deux athlètes britanniques aux Jeux olympiques de 1924: Eric Liddell et Harold Abrahams. Alors que Liddell est un fervent chrétien écossais, Harold Abrahams est un juif anglais.

Ininterrompu

Le film de guerre américain Unbroken de 2014 est produit et réalisé par Angelina Jolie. Il est basé sur un livre non-fiction de Laura Hillenbrand publié en 2010. Le film tourne autour de l’histoire de l’olympien américain et officier de l’armée, Louis Zamperini.

L’histoire de Terry Fox

Le film «L’histoire de Terry Fox» est basé sur la vie de Terry Fox. Le film est sorti en 1983 et raconte la lutte du héros amputé du cancer qui a décidé de parcourir le Canada sur une seule jambe pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

