5 films et séries remplis d’action et de stars à ne pas manquer ce week-end

Le cinéma hindi ne ménage aucun effort en matière de films d’action et de séries. Ils ont tout ce qu’un film / série d’action doit avoir, des scènes pleines de puissance, des dialogues héroïques aux numéros d’articles qui maintiennent la nation en haleine. Ces merveilles cinématographiques combinent des séquences d’action palpitantes avec un pur talent, offrant une expérience inoubliable. Des films comme Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Guerre et Pathan emmenez-nous dans une aventure exaltante remplie de cascades à couper le souffle, de scènes de combat intenses et de moments plus grands que nature. Préparez-vous à être captivé par l’excitation et la brillance cinématographique sans précédent qui vous attendent dans ces spectacles bourrés d’action.

Voici 5 films et séries remplis d’action et remplis d’étoiles qui vous transporteront dans un voyage exaltant et célébreront la beauté de drames pleins d’action et d’adrénaline :

1. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan [ZEE5]

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est l’histoire d’un homme honnête qui peut tout faire pour protéger sa famille et ses proches. Il tourne autour de 4 frères, Bhaijaan [played by Salman Khan] le frère aîné qui s’est engagé à vivre une vie de célibataire pour pouvoir s’occuper de ses trois frères cadets [played by Raghav Juyal, Jassie Gill, and Siddharth Nigam]. Pendant ce temps, ses frères, qui ont déjà trouvé leurs partenaires de vie, se réunissent pour trouver un match parfait pour Bhaijaan. L’histoire prend une tournure inattendue lorsqu’une belle femme [played by Pooja Hegde] entre dans sa vie. Emballé avec des séquences d’action à couper le souffle par le favori des fans Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est une affaire de stars qui a également le camée de la sensation sudiste Ram Charan, ce qui le rend difficile à manquer. Alors n’attendez plus et visionnez ce film sur ZEE5 ce week-end avec vos proches !

Montre Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sur Zee 5

2. Guerre [Amazon Prime Video]

Mettant en vedette Hrithik Roshan et Tiger Shroff, cette extravagance bourrée d’action emmène le public dans un tour de montagnes russes implacable rempli de cascades époustouflantes, de séquences de poursuite exaltantes et d’affrontements explosifs. Alors que deux agents hautement qualifiés se retrouvent face à face, les frontières entre le bien et le mal s’estompent, montrant le pouvoir de la loyauté, de la fraternité et du sacrifice face à un ennemi insidieux. Ce film est un spectacle cinématographique qui vous tiendra en haleine jusqu’à la fin.

3. Pathan [Amazon Prime Video]

Préparez-vous à assister à une extravagance étoilée mettant en vedette le seul et unique Shah Rukh Khan. Avec sa présence magnétique et son charisme inégalé, Khan mène ce thriller bourré d’action qui plonge dans la vie d’un individu talentueux empêtré dans un monde d’intrigues et de dangers. Alors que les secrets se dévoilent et que les alliances sont testées, le film met en valeur le pouvoir de la résilience et de la détermination. Avec un casting stellaire comprenant Deepika Padukone, John Abraham, Hrithik Roshan et un camée de Salman Khan, ce film promet de laisser le public envoûté et en redemande. Embarquez pour des aventures extraordinaires, où la loyauté, le sacrifice et la poursuite de la justice occupent une place centrale, laissant une marque indélébile sur votre voyage de divertissement.

Regarder le film Pathaan sur Amazon Prime Video

4. Le responsable de nuit [Disney+ Hotstar]

Mettant en vedette Anil Kapoor, Aditya Roy Kapur et Sobhita Dhulipala, ce thriller d’espionnage suit Shaan Sengupta, directeur de nuit d’un hôtel et ex-membre de la marine, alors qu’il infiltre un trafiquant d’armes influent, le gang de Shailendra Rungta, pour le faire tomber. Réalisé par le lauréat du prix national Sandeep Modi, ce thriller bourré d’action a une emprise sur le récit qui vous gardera accroché tout au long du scénario captivant et du traitement crackerjack.

5. Jagame Thandhiram [Netflix]

Dans le contexte de la pègre internationale, l’histoire tourne autour d’un gangster tamoul qualifié nommé Suruli [Played by Dhanush], qui se retrouve empêtré dans un affrontement entre gangsters rivaux et fait face aux complexités de la loyauté et de la moralité. Alors que les alliances sont testées et que les émotions sont vives, Jagame Thandhiram présente un récit captivant qui mêle action palpitante et drame amoureux poignant. Avec ses séquences d’action intenses, son scénario captivant et ses performances puissantes, ce film est un incontournable et vous captivera.