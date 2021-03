Quentin Tarantino, le réalisateur autodidacte extraordinairement talentueux qui a été en tête de la liste des réalisateurs les plus influents du cinéma, est connu pour être le favori des critiques et du public. Le style distinctif de Tarantino a inspiré et fasciné tout le monde.

Son sens de l’esthétique, des intrigues non linéaires, font de ses films une exubérance et un dynamisme rares qui sont appréciés des téléspectateurs. À 58 ans, célébrons le travail de ce glorieux réalisateur en jetant un œil à ses meilleurs films:

Pulp Fiction: Comédie noire néo-noire, Pulp Fiction est sans aucun doute l’un des films les plus cool jamais réalisés. Cet opus magnum a en quelque sorte placé le baromètre de la réalisation de films à succès assez haut, plusieurs réalisateurs tentant de reproduire le style unique du génie Quentin Tarantino. Son intrigue non conventionnelle, ses performances formidables et ses dialogues mémorables ont gravé une marque indélébile sur le cinéma et le public.

Kill Bill – Vol 1: Un film habilement réalisé sur la vengeance, avec une action stylisée et une violence angoissante. Libérer le chaos pur est Tarantino dans l’un de ses films exemplaires. Cette vedette d’Uma Thurman est remarquablement révolutionnaire. Avec des scènes effrayantes, une bande-son éclectique et diversifiée et des rebondissements choquants, le film garde le public accro. Ce qui est intéressant, c’est que les séquences animées de Kill Bill ont été partiellement inspirées par Aalavandhan (Abhay) de Kamal Haasan.

Bâtards sans gloire: C’est un film brillant avec Brad Pitt qui fait briller le réalisateur dans toute sa gloire en tant que metteur en scène magistral. Ce film fantastique de vengeance est un conte anti-guerre en même temps.Un fait amusant qui pourrait être intéressant à noter: la scène d’ouverture de ce film écrit par le maître cinéaste lui-même, est l’une de ses deux scènes préférées.

Django Unchained: Un film qui vous captivera et rendra une expérience cinématographique incroyable est ce chef-d’œuvre mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Kerry et Christoph Waltz. Les performances électrisantes apportées par la mise en scène incroyablement belle de Tarantino placent le film comme une classe à part. Gagner plusieurs prix, ce film est devenu le film Tarantino le plus rentable.

Chiens de réservoir: Exsudant, ce film avec un casting de stars fantastique est l’un des « plus grands films indépendants » de tous les temps. C’est l’un des meilleurs films policiers du réalisateur américain génial. Bande-son inhabituelle et éclectique, représentation exceptionnelle du crime, références à la culture pop, blasphème étaient les éléments clés qui ont donné au film une stature culte classique.