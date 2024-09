5 films comme « Wolfs » mais en mieux

« Wolfs », le duo de Brad Pitt et George Clooney, est désormais disponible en streaming sur Apple TV Plus après avoir quitté une large sortie en salles.

Au départ, c’était l’un des (nombreux) films que j’attendais avec impatience au cours des derniers mois de l’année, mais après l’avoir diffusé en streaming avant sa première le vendredi 27 septembre, je dois admettre… que je suis un peu déçu.

Je m’attendais à une aventure assez amusante, mais au moment où j’ai lancé le générique de « Wolfs », j’ai trouvé le dernier effort de l’ancien de Marvel, Jon Watts, assez superficiel. C’est une montre en streaming passable, mais qui n’a réussi qu’à me faire rire une poignée de fois.

Il s’agit surtout d’un film au rythme inégal qui exploite le charisme évident partagé par ses deux stars principales alors que leur nuit devient de plus en plus incontrôlable. Si vous avez envie d’une tranche médiocre de contenu Apple TV Plus, cela remplira probablement une soirée ; au-delà de ses échanges plaisants et de ses tranches d’action occasionnelles, je ne pense pas « Loups » a beaucoup plus à offrir. Mais je pourrais être en minorité ; il a actuellement une note de 73 % de critiques sur Rotten Tomatoes, donc il y a toutes les chances que vous l’appréciiez.

Cela mis à part, si le film vous laisse tout aussi déçu, j’ai dressé une liste de cinq films comme « Wolfs » qui devraient satisfaire votre envie de comédie ou d’action entre amis, et où vous pouvez les diffuser en streaming au moment de la publication.

« Mauvais garçons : chevauchez ou mourez » (2024)

Si vous préférez vos comédies d’action avec un peu plus d’action, alors « Bad Boys: Ride or Die » de 2024 pourrait bien être la comédie d’action dont vous avez besoin pour diffuser dès que possible. Bien que le dernier opus de la franchise à indice d’octane élevé mettant en vedette Will Smith et Martin Lawrence n’ait pas reçu une réaction critique exceptionnelle, il a joué très bien avec le public; c’est toujours le 10ème film le plus rentable de l’année, même avec une concurrence monstre de films comme « Deadpool & Wolverine » et « Inside Out 2 ».

Lors de la quatrième sortie des Boys, nos deux détectives de Miami ont entrepris de blanchir le nom du défunt capitaine Howard, qui a été lié aux cartels de la drogue. Si vous voulez une montre frénétique et pleine d’action pour votre prochaine soirée cinéma, c’est celle qu’il vous faut regarder.

« Soirée de jeux » (2018)

« Game Night » pourrait ne pas sembler comme un choix évident, comparé à « Wolfs », mais permettez-moi de vous expliquer. Alors que le premier est plutôt une comédie d’action d’ensemble, les deux sont essentiellement des aventures policières qui suscitent l’intérêt. chemin incontrôlable, et tous deux s’appuient principalement sur les va-et-vient et le charisme de leurs acteurs respectifs pour faire avancer l’histoire. La différence ? « Game Night » est bien plus drôle et a un beaucoup configuration plus sauvage.

« Game Night » voit la soirée de jeu hebdomadaire de Max (Jason Bateman) et Annie (Rachel McAdams) passer au niveau supérieur. Dans l’intention de faire venir son frère Max, Brooks (Kyle Chandler) organise une soirée extravagante avec de faux ravisseurs qui l’emmènent.

Alors que toute la bande tente de résoudre l’affaire, il devient vite évident que leur soirée a pris une tournure plus sombre, et ils continuent de faire face à de nouveaux rebondissements et à de nouvelles épreuves alors qu’ils tentent d’arranger les choses. Bateman et McAdams sont le véritable combo gagnant ici, mais le tout est idiot et amusant et vous fera rire jusqu’au générique.

« Océan’s Eleven » (2001)

Si la principale raison pour laquelle vous vouliez diffuser « Wolfs » était de voir Brad Pitt et George Clooney rebondir l’un sur l’autre, alors vous ne pouvez pas vous tromper avec le remake ultra-slick de Steven Soderbergh en 2001 d’un classique du Rat Pack. Après tout, elle figure sur notre liste des meilleures collaborations entre Brad Pitt et George Clooney pour une raison : c’est une montre fantastique.

Le film voit Danny Ocean (Clooney) recruter son meilleur ami Rusty (Pitt) et constituer une équipe d’élite pour une mission très particulière. Danny veut braquer trois casinos de Vegas et repartir avec 150 millions de dollars. Pourquoi? Eh bien, le patron du casino, Terry Benedict (Andy Garcia), sort avec l’ex-femme de Danny (Julia Roberts). C’est amusant et suave, et reste l’une des sorties les plus fortes du couple (et si vous l’appréciez, il y a également deux autres suites à diffuser).

« Les gentils gars » (2016)

« The Nice Guys » de Shane Black pourrait bien être ma comédie d’action préférée. Fonctionnant comme un retour aux comédies classiques entre copains, ce film des années 1970 associe Russell Crowe et Ryan Gosling dans le rôle du malheureux détective privé Holland Marsh (Gosling) et de l’homme de main armé, Jackson Healy (Crowe). Et c’est un match comique paradisiaque.

Après que leurs chemins se soient croisés lorsqu’une star de cinéma pour adultes se serait suicidée, Marsh et Healy finissent par être entraînés dans une affaire en spirale qui les entraîne vers Amelia (Margaret Qualley). Quand Amelia disparaît, il devient clair que les héros ont été entraînés dans une affaire qui beaucoup plus grand que ce à quoi ils auraient pu s’attendre.

Il regorge de rires (bien plus que « Wolfs ») grâce à un scénario léger et aéré, mais contient toujours des scènes d’action solides. C’est vraiment génial, et vous devriez y jeter un œil si ce n’est pas déjà fait.

« Le poids insupportable des talents massifs » (2022)

OK, oui, « Le poids insupportable des talents massifs » est un beaucoup un film plus idiot, mais c’est une aventure chaotique et devrait satisfaire tous ceux qui recherchent une aventure plus bruyante que « Wolfs ».

Dans « Le poids insupportable des talents massifs », nous rencontrons l’acteur en difficulté Nicolas Cage (jouant lui-même). Cage n’a pas non plus beaucoup de chance sur le plan professionnel, et sa vie de famille ne va pas beaucoup mieux non plus.

À l’improviste, cependant, il reçoit une offre exceptionnelle de la part de son agent alors qu’il envisage de prendre sa retraite : participer à un concert en tant qu’invité d’honneur à la fête d’anniversaire du milliardaire playboy (et superfan de Nick Cage) Javi Gutiérrez (Pedro Pascal) à Majorque. Les deux hommes nouent rapidement un lien féroce… mais se retrouvent bientôt plongés dans un monde de souffrance alors que les antécédents criminels de Javi le rattrapent.

