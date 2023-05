5 favoris pour remporter la recrue de l’année WNBA en 2023

Avec la plupart des listes finalisées, nous savons maintenant quelles recrues de la WNBA ont fait la coupe. Qui est le favori pour la recrue de l’année ?

La classe recrue WNBA 2023 arrive avec une énorme quantité de battage médiatique autour d’elle. Malgré un nombre de coupes très médiatiséesil y a encore de quoi être enthousiasmé par le groupe qui a obtenu des places sur la liste.

Avec le groupe restant à l’esprit, il est désormais possible de prévisualiser la course Rookie of the Year et les joueurs qui y participent. Bien que le choix numéro un soit le favori, elle a une concurrence féroce dans la ligue.

Recrue de l’année WNBA 2023: favoris de pré-saison

1. Aliyah Boston, C, fièvre de l’Indiana

Boston est prête pour les pros depuis sa deuxième saison en Caroline du Sud et est prête à faire face aux inévitables difficultés de croissance qui accompagnent le saut. Son score intérieur, ses rebonds et sa défense pourraient être parmi les meilleurs de la ligue cette année.

Boston devrait être un partant dès le premier jour et sera un joueur à impact immédiat des deux côtés. Elle aura un effet très tangible sur le dossier de Fever, ce qui renforcera son cas.

Son ajustement aux côtés des autres jeunes joueurs de l’Indiana est également parfait, ce qui est important pour une équipe qui semble avoir son noyau installé après des années de reconstruction.

2. Diamond Miller, G/F, Lynx du Minnesota

Miller est largement considéré comme l’athlète le plus professionnel de cette classe. Ses dons physiques sont incroyables et se démarquent toujours dans la WNBA.

Sa longueur, son timing et son premier pas exceptionnels feront d’elle une garde coriace pour de nombreuses équipes. Miller ne devrait avoir aucun problème à entrer dans la peinture quand elle le souhaite. Elle est également une meneuse de jeu décente et devrait ouvrir les choses pour les tireurs du Lynx hors drive et kicks.

Comme Boston, Miller devrait être une partante dès le premier jour, bien que son statut là-bas semble moins garanti. Pourtant, elle convient parfaitement aux Lynx et apprendra de l’un des meilleurs entraîneurs de Cheryl Reeve.

3. Haley Jones, G, Rêve d’Atlanta

Jones rejoint la recrue de l’année de la saison dernière, Rhyne Howard, dans une nouvelle équipe de rêve qui a besoin d’un jeu supplémentaire. Heureusement pour les deux équipes, c’est la plus grande force de Jones. Cette coupe fait de Jones un favori quelque peu sournois de ROY.

Après toutes les questions sur la capacité de marquer de Jones, elle est tombée dans une équipe qui n’a pas besoin d’elle pour être une menace majeure pour marquer la première année. Le Dream aura besoin d’elle pour être la passeuse avancée qu’elle a montré qu’elle peut être et utiliser sa longueur pour amplifier leur pression défensive.

Jones a déjà déclaré que son projet de diapositive de nuit était également une motivation pour elle d’avoir une solide année de recrue, ce qui rend une course ROY très réalisable.

4. Jordan Horston, G/F, Tempête de Seattle

Comme Jones, Horston a glissé le soir du repêchage et est impatient de prouver que c’était une erreur. Elle a une excellente occasion de le montrer tôt à Seattle.

Horston est un buteur doué à plusieurs endroits sur le sol. Sa taille en fait un match difficile pour les gardes, et son athlétisme submergera certains attaquants. Horston peut également créer son propre tir et se nourrit du dribble. Passeuse en amélioration, Horston peut frapper des coéquipiers ouverts lorsque les défenses s’effondrent sur elle.

Les Storm inaugurent une nouvelle ère après les départs de Sue Bird et Breanna Stewart. Il y a une chance que Jewell Loyd emboîte le pas la saison prochaine. La franchise a commencé à préparer l’avenir en signant de nombreux jeunes joueurs non éprouvés. Horston pourrait devenir la prochaine star en vert et jaune.

5. Zia Cooke, G, Los Angeles Sparks

Cooke est peut-être déjà le gardien le plus dynamique de la rotation des Sparks. Bien qu’elle ne puisse pas commencer, elle devrait avoir amplement l’occasion de jouer pour une équipe qui a besoin de son coup de poing.

Cooke est un créateur et un fabricant de plans fort. Elle est une bonne conductrice de descente et exploite suffisamment son pull-up de milieu de gamme pour garder les défenseurs honnêtes. Cooke a également montré qu’il était capable d’abattre systématiquement des tirs par trois, ce dont les Sparks ont désespérément besoin. Cooke devrait également créer de nombreuses opportunités de transition pour l’équipe, en raison de sa solide défense et de ses mains rapides.

Cooke aura la compétition la plus difficile pour les minutes de toutes les recrues répertoriées, ce qui rend tout ce qu’elle obtient d’autant plus impressionnant. Gagner des minutes sur les vétérinaires et avoir un impact sur une équipe de vétérans la maintiendrait dans la course toute la saison.

