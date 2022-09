NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II a passé la plupart de ses années sous les projecteurs après être montée sur le trône à l’âge de 25 ans.

La monarque, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, avait bénéficié d’une relative intimité avant de devenir une figure mondiale du jour au lendemain lorsque son père, le roi George VI, est décédé subitement en 1952.

Bien que la reine ait souvent été sous le regard du public, il existe plusieurs faits moins connus sur sa longue vie.

Service des forces armées

La reine Elizabeth a été la première femme membre de la famille royale à servir à plein temps dans les forces armées après s’être jointe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après des mois de campagne pour obtenir la permission de ses parents de faire quelque chose pour l’effort de guerre, ils ont finalement cédé et ont donné leur approbation. L’héritier du trône alors âgé de 19 ans s’est ensuite inscrit à un cours de six semaines de formation en mécanique automobile à Aldershot dans le Surrey.

Au cours de son service, la jeune princesse Elizabeth a appris à réparer et à reconstruire des moteurs, à changer des pneus et à conduire plusieurs véhicules, notamment des ambulances, des jeeps et des camions. Elle est brièvement devenue connue sous le n ° 230873, deuxième subalterne Elizabeth Alexandra Mary Windsor du service de transport auxiliaire n ° 1.

Elle a atteint le rang de subalterne au rang de commandant junior honoraire en quelques mois et a servi jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la reddition du Japon en 1945.

Surnom d’enfance

La reine a été baptisée Elizabeth Alexandra Mary Windsor d’York, en l’honneur de sa mère, de sa grand-mère paternelle et de son arrière-grand-mère paternelle. Mais lorsqu’elle était enfant, elle était affectueusement connue sous le nom de jeune Lilibet par sa famille – on dit que c’était parce qu’elle ne pouvait pas prononcer “Elizabeth” correctement.

Dans une lettre à sa grand-mère Queen Mary, la jeune princesse a écrit: “Chère grand-mère. Merci beaucoup pour le joli petit maillot. Nous avons adoré rester à Sandringham avec vous. J’ai perdu une dent de devant hier matin”, avant de signer, “L’amour de Lilibet.”

Le futur mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, a également adopté le surnom affectueux après être tombé amoureux. Dans une lettre de 1946 à la reine mère qui a été publiée dans le livre de 2011 de l’auteur Philip Eade sur les débuts du prince, il a écrit: “Lilibet est la seule” chose “au monde qui soit absolument réelle pour moi.”

Le surnom est devenu plus largement connu après que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont nommé leur fille Lilibet Diana en 2021.

Sens de l’humour

Elizabeth a souvent donné l’impression d’un comportement sérieux, et beaucoup ont noté son “visage de poker”, mais ceux qui la connaissaient l’ont décrite comme ayant un sens de l’humour espiègle et un talent pour le mimétisme en entreprise privée.

Rowan Williams, l’ancien archevêque de Cantorbéry, a déclaré que la reine pouvait être “extrêmement drôle en privé – et tout le monde n’apprécie pas à quel point elle peut être drôle”.

L’évêque Michael Mann, l’aumônier domestique du monarque, a dit un jour que “la reine imitant le débarquement de la Concorde est l’une des choses les plus drôles que vous puissiez voir”. Ian Paisley , le pasteur et homme politique nord-irlandais, a également noté qu’Elizabeth était un “grand imitateur” de lui.

En 2022, elle a montré son côté espiègle lors des célébrations du jubilé de platine, lorsqu’elle a joué dans une vidéo comique aux côtés d’un ours Paddington animé et a parlé de cacher des sandwichs à la marmelade dans son sac à main.

Contribuable royal

Elle était peut-être la reine, mais elle payait aussi des impôts à partir de 1992.

Lorsque le château de Windsor, la résidence de week-end de la reine, a été ravagé par un incendie en 1992, le public s’est rebellé contre le paiement de millions de livres pour les réparations.

Bien qu’en tant que monarque, elle n’était pas légalement tenue de payer des impôts, la reine Elizabeth a volontairement accepté de payer des impôts sur le revenu des particuliers et sur les gains en capital. Elle a déclaré qu’elle couvrirait 70% du coût des travaux de restauration et elle a également décidé d’ouvrir sa maison au palais de Buckingham au public pour la première fois afin de générer des fonds supplémentaires à partir des frais d’admission.

Plus d’un anniversaire

Le monarque britannique au règne le plus long est né le 21 avril 1926 et cette journée n’a été célébrée que par les personnes les plus proches de la reine lors de rassemblements privés.

En ce qui concerne les célébrations publiques, il n’y avait pas de jour fixe pour son “anniversaire officiel”. Cela a été décidé par le gouvernement, et c’est soit le premier, le deuxième ou le troisième samedi de juin.

En Australie, son anniversaire a été célébré le deuxième lundi de juin, tandis qu’au Canada, il a été marqué un lundi le 24 mai ou avant, qui est l’anniversaire de la reine Victoria.

