5 faits sur Divita Rai, représentant l’Inde à Miss Univers 2022

Divita Rai est la représentante de l’Inde à la 71e édition du concours Miss Univers. Prévu pour être diffusé à 6 h 20 IST le 15 janvier, des délégués du monde entier se disputeront la couronne au Ernest N. Moral Convention Center à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis.

Avant le début du concours très convoité, voici cinq faits sur le jeune homme de 25 ans“Sone Ki Chidiya” qui représente l’Inde.

Divita Rai est née à Mangaluru, Karnataka et est diplômée du Sir JJ College of Architecture de Mumbai. Bien qu’elle ait essayé de concevoir et même d’aider à la scénographie d’un film, elle n’a jamais abandonné ses rêves de Miss Univers.

En 2021, elle a perdu le concours de Miss Diva Universe au profit de Miss Univers en titre Harnaaz Sandhu et elle a terminé troisième. Elle a ensuite participé au concours Miss Diva 2022 de l’année suivante et a gagné.

Dans plusieurs entretiens, Divita Rai a mis en évidence plusieurs problèmes relatifs aux femmes en Inde, notamment le syndrome des ovaires polykystiques ainsi que l’importance de l’accessibilité à l’éducation pour les filles dans le pays. Elle a également travaillé avec les principales ONG indiennes telles que CRY, Nanhi Kali et Teach for India.

Alors que son costume national a été inspiré par la “représentation éthérée de l’Inde comme l’oiseau d’or qui est un symbole de la richesse de notre riche patrimoine culturel ainsi que l’essence spirituelle de vivre en harmonie avec la diversité”, pour la catégorie maillot de bain, elle portait une cape, baptisé Dil Se, qui est une ode à l’amour sans jugement et célèbre la communauté LGBTQ+.

L’année dernière, Harnaaz Sandhu, 21 ans, a été couronnée Miss Univers lors de la 70e édition du concours. Avant Harnaaz, seules deux indiennes ont remporté le titre de Miss Univers – Sushmita Sen en 1994 et Lara Dutta en 2000.