5 facteurs clés qui décideront du second tour du Sénat de Géorgie

Les Géorgiens décideront mardi si le sénateur Raphael Warnock, le démocrate sortant, ou Herschel Walker, la star du football à la retraite nommée par les républicains, les représentera au Sénat l’année prochaine.

La coda des élections de mi-mandat intervient après un concours intense d’un mois au cours duquel les démocrates ont dépensé près de deux fois plus que le GOP

Mais l’argent ne vous mènera pas loin en politique. Voici cinq facteurs clés qui aideront à déterminer le gagnant.

Participation des républicains le jour de l’élection

Le vote anticipé a clairement favorisé M. Warnock. La Géorgie ne suit pas l’affiliation à un parti des premiers électeurs, mais les électeurs noirs, qui, selon les sondages à la sortie des urnes, ont massivement favorisé M. Warnock le 8 novembre, représentent environ un tiers du total des votes anticipés lors du second tour, selon le bureau du secrétaire d’État. , une part plus importante que lors des dernières élections de second tour en Géorgie. Les femmes, qui se sont également rangées du côté de M. Warnock le mois dernier, ont déposé environ 56 % des suffrages. Et les électeurs de la génération Z – les 18 à 24 ans, qui rompent avec le libéralisme – sont venus en force.