On dit que les épinards sont riches en vitamines A, C et K et favorisent une excellente vision tout en renforçant le système immunitaire et en facilitant la coagulation du sang. Ce légume vert à feuilles regorge également de fer, essentiel au transport de l’oxygène dans l’organisme, ce qui en fait un excellent choix pour lutter contre l’anémie. De plus, les épinards contiennent des antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, qui favorisent la santé oculaire. Faible en calories et riche en fibres, elle favorise la digestion et aide à la gestion du poids. L’incorporation d’épinards dans votre alimentation fournit un apport riche en nutriments pour le bien-être général. Si vous vous interrogez encore sur les moyens les plus simples d’inclure ce légume dans votre alimentation, voici quelques façons d’essayer.