Qui ne veut pas que ses enfants soient en forme et actifs; c’est juste que le problème survient lorsque le niveau d’activité dépasse la limite et inquiète les parents. La clé pour s’assurer que l’hyperactivité des enfants n’entrave jamais leur bien-être est de les aider à canaliser leur énergie à travers des activités.

Gérer des enfants hyperactifs peut être très difficile, mais une fois que vous avez trouvé votre rythme, vous êtes prêt. Nous vous présentons quelques stratégies d’adaptation bien documentées pour votre enfant, à la suite desquelles il prendra soin de son hyper-activité.

1. Inscrire les enfants à un cours de karaté ou de natation: Impliquez les enfants dans des activités à haute énergie comme le karaté, la natation afin qu’ils puissent mettre leur énergie dans quelque chose de constructif et de bénéfique. Étant petits, naturellement, ils ne sauraient pas comment, quand, où canaliser leur énergie. Mais en tant qu’adultes, vous pouvez facilement les guider vers ces activités qui, en temps voulu, amélioreront leur capacité d’attention, leur inculqueront la discipline, les garderont heureux, calmes, confiants et, surtout, les rendront autonomes.

2. Inscrivez-vous à des activités rythmées et structurées: Faites suivre à votre enfant des cours de danse ou de musique. En fonction de l’intérêt de votre enfant, aidez votre enfant, entrez en contact avec son côté créatif. Laissez-les apprendre un instrument, participer à des pièces de théâtre et laisser leur énergie conduire à quelque chose de productif et de beau.

3. Attribuez les tâches ménagères, aidez-les à créer une liste de tâches: Souvent, les enfants n’ont pas la possibilité d’être utiles avec les tâches ménagères et continuent ainsi de rebondir avec leur énergie illimitée. Il serait judicieux de leur enseigner la responsabilité en leur confiant des petits travaux comme remplir des bouteilles d’eau, faire des courses comme descendre un livre de la bibliothèque, remettre la serviette à sa place, etc.

Aussi, laissez votre enfant créer la liste des tâches à effectuer à partir des tâches que vous avez assignées. Cela les rendra confiants, se sentiront nécessaires et plus responsables; et leur donnera également une référence visuelle pour éviter toute distraction.

4. Adoptez une stratégie de renforcement positif: Encouragez votre enfant à se concentrer sur l’accomplissement de toute tâche qui lui est assignée en lui donnant une récompense à la fin. Comme amener un enfant hyperactif à se concentrer et à accomplir une tâche peut être un défi, l’introduction de prix, de louanges serait un excellent moyen de le garder motivé. Complimentez-les et faites-leur ressentir l’importance de la tâche qu’ils ont accomplie grâce à des renforcements positifs.

5. Prévoyez suffisamment de temps non structuré: Bien que cela puisse sembler étrange, donner à votre enfant le temps opulent de jouer simplement sans aucun but apparent est en fait un excellent moyen de laisser les enfants libérer leur volcan d’énergie débridée. En tant que parent, vous devez bien sûr être en mesure de chronométrer la durée de leur temps de jeu. Mais, assurez-vous qu’ils ont la liberté de profiter, de jouer, de se déplacer à l’extérieur dans un cadre non structuré. Laissez-les courir, sauter sur un trampoline ou un canapé, ramper sous des objets, grimper, jouer, danser, lutter pendant leur temps libre.

Faites de la patience votre ami et voyez vos stratégies démêler une fleur à travers votre enfant hyperactif quand il commence à mettre son énergie illimitée dans de telles activités stratégiques.