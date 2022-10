5 façons simples de configurer un VPN sur votre Smart TV

La majorité des téléviseurs intelligents ne sont pas compatibles avec les réseaux privés virtuels dès la sortie de la boîte, mais à peu près tous la smart TV peut être connectée à un VPN. Même si votre téléviseur n’est pas intelligent, vous pouvez toujours utiliser un VPN dessus, à condition que vous disposiez du bon équipement.

L’une des deux principales raisons pour lesquelles vous voudriez connecter un VPN à votre smart TV est si vous souhaitez diffuser du contenu géographiquement restreint. L’autre est si vous souhaitez garder vos activités de visionnage de la télévision privées et cachées de votre fournisseur de services Internet (FAI).

Il existe différentes façons de configurer votre VPN pour qu’il fonctionne avec votre téléviseur. Mais quel itinéraire vous choisissez d’emprunter dépendra de vos préférences personnelles, de votre savoir-faire technique, budget et à quel équipement vous avez accès. Nous allons vous montrer quelques-unes des façons dont vous pouvez configurer un VPN sur un téléviseur et souligner pourquoi vous voudriez le faire.

Pourquoi utiliser un VPN sur un téléviseur ?

Aujourd’hui téléviseurs ne sont pas seulement pour regarder la programmation du réseau local ou la télévision par câble. Ils servent également à diffuser des vidéos à la demande depuis votre lieu de prédilection fournisseurs de streaming.

La quantité de contenu en streaming disponible aujourd’hui peut déjà sembler illimitée, mais certains contenus sont verrouillés au niveau régional. Si vous en voulez plus, ou si la programmation que vous souhaitez regarder n’est pas disponible dans votre pays, vous pouvez utiliser un VPN sur votre smart TV pour usurper votre position afin d’accéder à pratiquement tous les contenus que vous souhaitez.

Si, par exemple, vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez diffuser des émissions qui ne sont disponibles qu’aux États-Unis, vous pouvez connecter votre VPN à votre téléviseur intelligent et vous connecter à un serveur aux États-Unis. Étant donné que le VPN change votre adresse IP en une adresse IP américaine au cours du processus, le service de streaming que vous visitez supposera que vous êtes aux États-Unis et proposera une programmation américaine, même si vous êtes de l’autre côté de l’Atlantique. Assurez-vous simplement de vérifier auprès de votre service de streaming de choix pour confirmer que l’utilisation d’un VPN ne viole pas ses conditions de service. Vous ne voulez pas risquer de perdre l’accès à votre compte de streaming pour quelque raison que ce soit.

Même si le déblocage du contenu vidéo géo-restreint sur votre téléviseur intelligent ne vous intéresse pas particulièrement, vous pouvez utiliser un VPN sur votre téléviseur pour empêcher votre FAI de surveiller vos habitudes de visionnage ou de suivre l’activité Internet générée par votre smart TV.

Lorsque vous vous connectez à un VPN, vous établissez une connexion cryptée entre votre appareil et Internet via un serveur VPN situé à distance. Cela signifie que tout le trafic Internet que vous transmettez via cette connexion VPN cryptée est caché à toute entité ayant l’intention de surveiller votre activité, y compris votre FAI. Lorsque vous connectez un VPN à votre téléviseur et que vous vous connectez à un serveur VPN, votre FAI ne pourra pas voir ce que vous regardez ou déchiffrer toute activité Internet transmise ou reçue par votre téléviseur.

Comment configurer un VPN sur une smart TV

Comme tout logiciel ou service, votre première étape ici consiste à travailler en arrière à partir de ce qui est disponible pour votre système d’exploitation. Les systèmes d’exploitation Smart TV les plus compatibles avec les VPN sont Amazon Fire TV et les plates-formes Android TV et Google TV de Google. Cela dit, si vous utilisez Roku, Apple TV ou les systèmes d’exploitation intégrés pour Samsung, Vizio, LG ou toute autre plate-forme, vous avez toujours des options.

Voici quelques-unes des façons les plus pratiques de connecter un VPN à votre smart TV.

Si vous avez Fire TV

Si vous avez un de Les nouveaux téléviseurs Fire d’Amazonvous pourrez télécharger votre VPN directement sur votre téléviseur, à condition que votre VPN propose une application Fire TV. Tous les VPN n’offrent pas la compatibilité avec les appareils Amazon Fire, vous devrez donc en choisir un si vous décidez d’emprunter cette voie. Les VPN que nous recommandons et qui sont compatibles avec les appareils Amazon Fire incluent Surfshark, NordVPN et ExpressVPN. Si vous n’êtes pas déjà abonné à l’un de ces fournisseurs de VPN, allez-y, inscrivez-vous et téléchargez l’application du fournisseur depuis l’Amazon Appstore. (Tous les trois offrent une garantie de remboursement de 30 jours, vous pouvez donc essayer chacun sans risque pour voir celui qui vous convient le mieux).

Une fois que vous avez téléchargé l’application et que vous vous êtes connecté à votre compte VPN via votre Amazon Fire TV, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN. Tant que vous êtes connecté au VPN sur votre Fire TV, vous pouvez débloquer le contenu en streaming et masquer vos habitudes de visionnage à votre FAI.

Si vous avez un Android/Google TV

De même, si votre téléviseur intelligent fonctionne sur le système d’exploitation Android de Google, vous pouvez configurer un VPN sur votre téléviseur en téléchargeant simplement l’application de votre VPN depuis le Play Store directement sur votre téléviseur. Et même si Google est en train de renommer Android TV alors qu’il passe à une plate-forme plus lisse et plus conviviale dans Google TVvous pourrez toujours accéder aux applications Android dans le Play Store après avoir effectué la mise à niveau vers Google TV, car il exécute toujours Android sous le capot.

Ce que vous devez d’abord faire est d’obtenir un VPN qui fonctionne sur Android, si vous n’en avez pas déjà. Ensuite, accédez au Play Store sur votre Google TV, recherchez l’application de votre fournisseur VPN et téléchargez-la. Une fois que vous avez téléchargé l’application VPN sur votre téléviseur, connectez-vous et connectez-vous à un serveur VPN.

Si vous souhaitez débloquer du contenu uniquement aux États-Unis, vous devrez vous connecter à un serveur VPN aux États-Unis ou à un serveur au Royaume-Uni pour le contenu uniquement au Royaume-Uni, etc. Si tout ce que vous voulez faire est de protéger la confidentialité de votre visionnage de la télévision et d’empêcher votre FAI ou d’autres entités de surveiller votre activité de visionnage, nous vous recommandons de vous connecter à un serveur VPN le plus proche de votre emplacement physique, afin d’obtenir des vitesses de connexion optimales via votre VPN.

Le moyen potentiellement plus difficile (et plus coûteux)

Si votre téléviseur ne fonctionne pas sur le système d’exploitation Android, l’un des moyens de configurer un VPN sur votre téléviseur intelligent consiste à exécuter un Connexion VPN via un routeur. Mais procédez avec prudence. Tous les routeurs ne prennent pas en charge les connexions VPN, donc si vous n’en avez pas déjà un, vous devrez acheter un routeur compatible – ce qui peut coûter cher si vous voulez un routeur capable de gérer la connexion VPN et d’offrir une expérience de streaming fluide. De plus, installer un VPN sur votre routeur (même s’il est compatible) ne sera pas nécessairement plug-and-play, et vous risquez de ruiner votre routeur ou d’annuler sa garantie si vous bâclez le processus d’installation.

Heureusement, les meilleurs fournisseurs de VPN sur le marché proposent des instructions étape par étape pour l’installation de routeurs pour une variété de modèles de routeurs compatibles VPN dans leurs sections d’aide et disposent d’un personnel d’assistance pour vous aider. Vous n’avez donc pas à faire cavalier seul complètement, mais le processus n’est toujours pas entièrement sans risque. Si vous ne souhaitez pas terminer l’installation vous-même, certains VPN, via une société appelée FlashRouters, sont heureux de vous vendre des routeurs avec une compatibilité VPN déjà préinstallée. Cela pourrait être la voie à suivre si vous ne voulez pas risquer de l’installer vous-même, mais gardez à l’esprit que vous paierez probablement environ 100 $ à 150 $ en plus du prix de détail pour votre routeur VPN préconfiguré.

Ainsi, une fois que vous avez installé votre VPN avec succès sur votre routeur et que vous l’avez configuré avec les serveurs que vous avez l’intention d’utiliser, vous pouvez continuer et vous connecter à un serveur VPN via le tableau de bord du micrologiciel de votre routeur. Vous voudrez vous assurer que votre téléviseur est connecté à votre routeur VPN pour vous assurer qu’il utilise la connexion VPN et que vous pouvez débloquer le contenu que vous voulez et garder votre activité de visionnage de télévision privée.

Voir également: Les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un VPN sur un routeur

La manière ingénieuse

Si vous n’avez pas de Google TV ou de routeur compatible VPN, et que vous n’avez pas l’intention d’en acheter, vous pouvez utiliser l’équipement dont vous disposez pour partager votre connexion VPN avec votre smart TV.

Vous pouvez y parvenir en exécutant un câble Ethernet entre votre ordinateur et votre téléviseur intelligent. Mais en plus d’enchaîner un long fil entre l’ordinateur et le téléviseur, cette méthode peut nécessiter des adaptateurs supplémentaires, selon les types d’appareils que vous possédez. Une fois que vous avez établi la connexion entre votre téléviseur et votre ordinateur, connectez-vous à un serveur VPN sur votre ordinateur et vous êtes prêt. La connexion filaire n’est peut-être pas la solution la plus pratique, mais c’est une option.

La façon la plus simple et la plus pratique de procéder serait d’utiliser votre ordinateur portable ou de bureau comme point d’accès Wi-Fi et de connecter votre téléviseur à votre ordinateur sans fil.

Notez que si vous utilisez MacOS, vous devrez configurer manuellement le VPN sur votre Mac en utilisant le protocole VPN L2TP ou IKEv2 et connecter votre Mac à votre routeur via un câble Ethernet pour partager votre connexion VPN via Wi-Fi. . Votre fournisseur VPN aura des instructions spécifiques sur la façon de configurer manuellement son service sur votre Mac.

Sous Windows:

Aller à Réglages -> Réseau & Internet -> Point d’accès pour mobiles

-> -> Cliquer sur Éditer pour définir un nom de réseau et un mot de passe pour votre point d’accès

pour définir un nom de réseau et un mot de passe pour votre point d’accès Sélectionner Wifi en dessous de Partager ma connexion Internet sur

en dessous de Basculez le point d’accès mobile vers le Sur poste sous Partager ma connexion Internet avec d’autres appareils

poste sous Connectez votre smart TV au point d’accès que vous venez de créer comme vous le feriez avec n’importe quel autre réseau Wi-Fi et connectez-vous à votre VPN sur votre PC

Sur Mac :

Connectez votre Mac à votre routeur Wi-Fi à l’aide d’un câble Ethernet (utilisez un adaptateur si votre Mac n’a pas de port Ethernet)

Aller à Préférences de système -> Partage

-> Cliquer sur Partage Internet dans le panneau de gauche

dans le panneau de gauche Sélectionnez votre connexion VPN dans le Partagez votre connexion depuis menu déroulant

menu déroulant Dans le Aux ordinateurs utilisant case, cocher Wifi

case, cocher Cliquer sur Options Wi-Fi dans le coin inférieur droit

dans le coin inférieur droit Définissez un nom de réseau et un mot de passe pour votre point d’accès, sélectionnez WPA2 Personnel dans le Sécurité champ et cliquez D’ACCORD

dans le champ et cliquez Cliquez sur la case à côté de Partage Internet dans le panneau de gauche et cliquez sur Commencer dans la boîte de dialogue qui s’affiche

dans le panneau de gauche et cliquez sur dans la boîte de dialogue qui s’affiche Connectez votre téléviseur au point d’accès Wi-Fi que vous venez de créer comme vous le feriez avec n’importe quel autre réseau Wi-Fi et connectez-vous à votre VPN sur votre Mac

La méthode “Je n’ai pas de smart TV”

Même si vous n’avez pas de téléviseur intelligent, vous avez de la chance car vous pouvez configurer un VPN dessus si vous êtes en mesure de connecter un appareil de diffusion en continu comme un Roku, Firestick d’Amazon ou Google Chromecast sur le téléviseur. Ces petits appareils ingénieux transforment essentiellement n’importe quel téléviseur doté d’un port HDMI en un téléviseur intelligent, à un coût bien inférieur à celui d’un véritable téléviseur intelligent.

Fondamentalement, vous pouvez utiliser les méthodes répertoriées ci-dessus pour connecter un VPN à votre téléviseur – et si vous optez pour Chromecast avec Google TV ou Amazon Firestick, vous pouvez télécharger le VPN directement via le Play Store ou l’Amazon Appstore, respectivement. La seule différence est que vous utiliserez l’interface de votre appareil de streaming pour vous connecter au VPN au lieu de passer directement par l’interface de votre téléviseur. Vous bénéficierez toujours de tous les avantages de confidentialité et de déblocage qu’offre un VPN si vous décidez d’emprunter cette voie, mais uniquement pour le contenu que vous regardez via votre appareil de streaming.

Sarah Tew / Crumpe



Prochaines étapes

Lorsque vous envisagez de configurer un VPN sur votre téléviseur intelligent, vous devez prendre en compte quelques éléments. Tout d’abord, vous voudrez un VPN qui offre des vitesses rapides qui sont suffisants pour fournir une expérience de streaming fluide sans mise en mémoire tampon. Vous voudrez également vous assurer que le VPN que vous sélectionnez dispose de serveurs situés dans les pays dont vous souhaitez débloquer le contenu.

Si vous avez un Google TV et que vous avez l’intention de télécharger l’application VPN sur votre téléviseur à partir du Play Store, le VPN avec lequel vous allez devra être Compatible Android. Et votre VPN devra être Compatible Amazon Fire TV si vous souhaitez exécuter le VPN directement sur votre Amazon Fire TV.

Si vous préférez exécuter le VPN via votre routeur et connecter votre téléviseur de cette façon, il est important de vous assurer que votre VPN prend en charge les connexions de routeur et dispose de guides de configuration de routeur qui incluent le routeur de votre choix. Cela ne fait pas de mal non plus à votre VPN d’avoir un support technique utile et compétent, au cas où vous auriez besoin d’aide pour votre configuration.

Vous voudrez également que votre VPN fournisse les protections de confidentialité nécessaires pour garder vos habitudes de visionnage privées et à l’abri des regards indiscrets.

Les VPN que nous recommandons qui correspondent à la facture et cochez toutes ces cases incluent ExpressVPN, Surfsharket NordVPN. Chacune de ces options fera le travail pour vos besoins de déblocage et de confidentialité sur votre téléviseur intelligent.