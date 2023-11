5 façons éprouvées de renforcer votre système immunitaire

Multivitamines et suppléments avec des fruits frais et sains sur fond noir. Collagène. Capsules d’huile de poisson.

La saison du rhume et de la grippe bat son plein, ce qui signifie que de nombreuses personnes recherchent des moyens de renforcer leur système immunitaire et de rester en aussi bonne santé que possible cet hiver. Mais cela signifie-t-il faire le plein de vitamine C et de vitamine D ? Pas tout à fait, dit Dr Michael Ben-Aderetspécialiste des maladies infectieuses et directeur médical associé de l’épidémiologie hospitalière au centre médical Cedars-Sinai. “La plupart des gens, du moins dans [America], sont capables d’avoir une alimentation saine et d’obtenir la plupart de leurs vitamines grâce à leur alimentation habituelle. Mais je pense qu’il y a toujours cette préoccupation : « Les gens en consomment-ils suffisamment ? Ont-ils besoin de plus de vitamines ? et c’est là que le rôle de la supplémentation en vitamines entre en jeu”, explique Ben-Aderet. “La vérité est qu’il n’y a jamais eu de bénéfice clinique prouvé pour une supplémentation en vitamines chez les individus capables d’avoir une alimentation normale et saine et qui ne présentent pas de carence clinique en vitamines. Cela ne veut pas dire qu’il est impossible qu’ils en fournissent. avantage. Cela signifie simplement que nous n’avons pas été en mesure de prouver l’avantage. NE MANQUEZ PAS : Les Américains ont-ils un problème de vitamine D ? Voici ce que disent les experts de la santé : « Il faut être très prudent » Bien qu’il note que certaines personnes présentent de graves carences médicales en vitamine C et en vitamine D, ce qui peut entraîner gencives enflées et saignantes ou fractures osseuses — et pour ces personnes, la supplémentation en vitamines est une mesure très efficace et nécessaire.

UN Revue Cochrane 2013 Des essais contrôlés randomisés examinant les effets de la prise quotidienne de suppléments de vitamine C sur la prévention et le traitement du rhume ont révélé que la prise quotidienne du supplément ne réduisait pas l’incidence du rhume. Cependant, “cela a au moins réduit la gravité et la durée des rhumes”, explique Dr John Mafi, professeur agrégé de médecine à la Division de médecine interne générale et de recherche sur les services de santé de la David Geffen School of Medicine de l’UCLA. Il n’est pas faux que la vitamine C et la vitamine D puissent contribuer à soutenir le fonctionnement de votre système immunitaire. “La vitamine C améliore la production de lymphocytes B (cellules B) du corps et empêche la détérioration des cellules T”, dit-il. “Ce sont deux cellules immunitaires très importantes qui sont essentiellement chargées d’identifier et de combattre les bactéries et les virus.” La vitamine D aide votre corps à créer un peptide antimicrobien appelé cathélicidine, qui « arrête les bactéries, les microbes et les virus » et «[regulates] la fonction des lymphocytes T de votre corps”, explique Mafi. Les suppléments de vitamine D ont un peu plus de preuves de leurs avantages potentiels. UN Revue systématique Des essais contrôlés randomisés publiés dans le British Medical Journal en 2017 ont révélé que la prise quotidienne de suppléments de vitamine D protégeait contre les infections respiratoires aiguës. “Cela semblait être le plus efficace chez les patients présentant une carence initiale en vitamine D”, note Mafi.

Pourtant, il existe de nombreuses façons éprouvées de renforcer votre système immunitaire en dehors des suppléments comme la vitamine C et la vitamine D, explique Ben-Aderet. Pour renforcer votre système immunitaire, il recommande : Avoir une alimentation saine et équilibrée Faire de l’exercice Donner la priorité au sommeil Pratiquer une bonne hygiène des mains Se faire vacciner contre les virus respiratoires circulants Et si vous voulez vraiment essayer des suppléments de vitamine C ou de vitamine D, Ben-Aderet déclare : “Le jury n’est pas encore élu. [on their effectiveness]et la supplémentation en vitamines est bon marché et pour la plupart inoffensive. Cependant, Mafi recommande de toujours consulter votre médecin avant de prendre un nouveau supplément.