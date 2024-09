5 façons d’utiliser le marc de café dans votre jardin : réduisez les déchets et augmentez les nutriments

Il existe de nombreux produits commerciaux qui vous aideront à prendre soin de votre jardin, mais parfois, les meilleures solutions sont celles que vous avez déjà sous la main. Et si vous avez déjà chez vous l’une des meilleures cafetières, cela peut faire toute la différence dans votre jardin.

En règle générale, il est préférable de remettre des produits naturels dans la terre, c’est pourquoi le compostage est une pratique si populaire et recommandée. Lorsque vous pouvez combiner les avantages des produits entièrement naturels avec la facilité d’élimination des déchets ménagers quotidiens, vous avez une formule gagnante. Et c’est pourquoi le marc de café est un matériau si sous-estimé pour le jardinier moyen.

« Le marc de café est le couteau suisse de l’entretien du jardin », a déclaré Maria Caceres, propriétaire de Le temple du café« Besoin d’engrais ? C’est fait. Un répulsif contre les limaces ? C’est fait. Une alternative au paillis ? Bien sûr. Ils ne remplaceront jamais tout ce qui se trouve dans votre remise, mais ils s’en rapprochent étonnamment. »

Le marc de café, comme vous le savez, est le résidu laissé après avoir préparé une tasse de café dans votre cafetière ou votre presse française. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il est riche en nutriments que les plantes et le sol adorent. De plus, sa texture et son pH naturel offrent des avantages supplémentaires à votre jardin, le transformant en un traitement polyvalent rentable et accessible, surtout si vous avez accès à l’un des meilleurs moulins à café. Comme le dit Ben McInerney, arboriculteur certifié et fondateur de GoTreeQuotes.comm’a dit : « Tout comme une bonne tasse de café peut démarrer votre journée, le marc de café peut donner à votre jardin un regain de vitalité. »

Voici cinq façons de réutiliser votre vieux marc de café pour aider votre jardin à prospérer.

Cinq utilisations du marc de café dans votre jardin

1. Repousser les nuisibles

(Crédit photo : Shutterstock)

Le marc de café a une texture granuleuse qui n’est pas agréable à boire. Il s’avère que de nombreux nuisibles ont le même dégoût pour cette texture. Les limaces, les escargots et les fourmis préfèrent se déplacer autour d’un mur de marc de café plutôt que de le parcourir, ce qui en fait un choix évident à appliquer comme simple barrière protectrice. En saupoudrant du marc de café en cercle autour de la base d’une plante vulnérable, vous pouvez réduire la probabilité que les nuisibles atteignent la végétation et causent des dégâts. Et ce n’est pas seulement la sensation du marc que les insectes n’aiment pas, mais aussi ce qu’il y a à l’intérieur. Si nous adorons cette dose de caféine, les nuisibles ne ressentent pas la même chose.

« Ces limaces et escargots embêtants qui terrorisent votre laitue ? Ils détestent la caféine autant qu’ils aiment vos légumes », explique McInerney. « Nous avons constaté une réduction de 50 % des dégâts causés par les limaces lorsque nous utilisons des barrières à base de marc de café autour des plantes vulnérables. »

2. Enrichir le compost

(Crédit photo : Shutterstock)

Si vous utilisez déjà du compost dans votre jardin mais que vous n’y ajoutez pas votre marc de café, vous passez à côté d’une astuce. Ajouter du marc de café au bac à compost n’est pas seulement une utilisation durable des déchets, mais aussi un moyen d’améliorer la qualité du compost lui-même.

« La meilleure façon d’utiliser le marc de café est de l’ajouter à des bacs à compost ou à des bacs à vers », explique Michael Clarke, horticulteur, architecte paysagiste et fondateur de la plateforme en ligne de pépinières et d’aménagement paysager Yardwork. « Comme il se décompose facilement et contient des nutriments, il contribuera à créer un profil de compost solide qui favorisera la santé des plantes lorsqu’il sera mélangé au sol. »

Non seulement le compost sera plus bénéfique pour les plantes, mais vous remarquerez probablement qu’il se décompose deux fois plus vite en présence de marc de café. En effet, il nourrit les vers présents et les aide à mieux faire leur travail.

« Pour les vers, le marc de café est comme un festin gastronomique », a déclaré Caceres. « L’ajouter à votre bac à vers rend vos amis frétillants heureux et accélère le compostage. » Cela signifie que le marc de café est un excellent moyen de préparer rapidement un lot si vos plantes ont vraiment besoin d’une infusion de nutriments et que vous ne voulez pas attendre aussi longtemps que d’habitude.

3. Diminuer le pH du sol

(Crédit photo : Shutterstock)

Il est parfois difficile de trouver le pH idéal pour votre sol. La plupart des plantes préfèrent un sol assez neutre, mais ce n’est pas toujours le cas dans votre jardin. Certains traitements, comme la chaux, peuvent augmenter l’alcalinité de votre sol, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon les conditions de base. Si vous cherchez à augmenter l’acidité et à diminuer le pH de votre sol, le marc de café peut s’avérer très utile.

« Le marc de café est légèrement acide et peut être utilisé comme engrais pour les plantes acidophiles comme les hortensias et les azalées, ainsi que pour les plantes comme les rosiers qui ont besoin de concentrations plus élevées de nutriments pour produire des fleurs », explique Clarke. « On peut le répandre autour de la zone racinaire et l’arroser dans le sol. »

Il ne faut pas oublier que tous les marcs de café ne sont pas égaux à cet égard. Il faut donc faire attention à ce que vous choisissez d’appliquer dans votre jardin. Comme pour la plupart des problèmes liés au pH, moins c’est plus – vous ne voulez pas choquer les plantes. « Alors que le marc de café frais est acide, le marc utilisé est presque neutre », a déclaré McInerney. « Nous l’avons utilisé avec succès pour réduire progressivement le pH du sol pour les plantes qui préfèrent des conditions légèrement acides, comme les rhododendrons et les pins. »

4. Remplacez l’engrais doux

(Crédit photo : Shutterstock)

Le marc de café n’a pas seulement des applications inhabituelles : il peut également être utilisé comme substitut direct aux engrais traditionnels. En effet, la plupart des engrais se concentrent sur les trois principaux macronutriments dont les plantes ont besoin, à savoir l’azote, le phosphore et le potassium. Il se trouve que le marc de café est riche en ces trois minéraux et contient environ 2 % d’azote par volume.

Vous y trouverez également une série de micronutriments bénéfiques pour les plantes, comme le magnésium et le calcium, ainsi que de la matière organique. Tous ces ingrédients enrichissent le sol et aident les plantes à pousser vigoureusement, l’azote jouant un rôle de premier plan dans la production de feuilles vertes luxuriantes.

« Nous avons utilisé du marc de café pour stimuler la croissance de plantes acidophiles comme les azalées et les myrtilles, constatant jusqu’à 20 % d’augmentation de la densité du feuillage et du rendement des fruits », a déclaré McInerney.

5. Créez du paillis écologique

(Crédit photo : Shutterstock)

Le paillis est un matériau important dans votre jardin qui se dépose sur le sol et aide à conserver l’humidité, à réduire la croissance des mauvaises herbes et à maintenir la température et la santé générale. Bien que vous puissiez acheter du paillis préfabriqué, le marc de café est un excellent ajout à un sac pré-mélangé ou il peut simplement être appliqué seul pour un effet similaire.

« Au lieu de jeter le marc de café à la poubelle, dispersez-le simplement sur le sol comme pour le protéger », explique Caceres. « Il aide à retenir l’eau et à empêcher la pousse des mauvaises herbes, tout en donnant un aspect terreux et facile. » C’est l’une des façons les plus simples et les plus efficaces de réutiliser immédiatement votre marc de café.

McInerney est du même avis : « Le marc de café constitue un excellent paillis, car il retient l’humidité et supprime les mauvaises herbes. Dans nos projets de foresterie urbaine, nous avons utilisé du paillis de marc de café pour réduire les besoins en eau jusqu’à 30 % dans les arbres nouvellement plantés. »