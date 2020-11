5 façons dont l’huile de coco peut être bénéfique pour la santé de vos cheveux

Fabriquée à partir de noix de coco crues ou sèches, l’huile de coco est un produit brillant et absolument naturel pour vos cheveux. En Inde, l’huile de noix de coco a été traditionnellement utilisée non seulement pour cuire les aliments, mais aussi pour l’appliquer sur la peau et les cheveux. La raison principale de cette utilisation séculaire de l’huile de coco est simple: cette huile regorge de graisses saturées, de minéraux et de polyphénols.

Parce que l’huile de coco est grasse, ce n’est peut-être pas la meilleure idée d’en consommer trop dans vos aliments. Mais c’est parce qu’il est gras et qu’il contient une énorme quantité d’acide laurique (un acide gras sain pour le cœur) qu’il peut être vraiment bénéfique pour votre peau et vos cheveux lorsqu’il est appliqué localement. Voici les principaux avantages que vous pouvez tirer de l’application d’huile de noix de coco sur votre cuir chevelu et vos cheveux.

1. Aide les cheveux à pousser longtemps

L’huile de coco est non seulement profondément nourrissante, mais elle est également connue pour aider à éliminer l’accumulation de sébum des follicules pileux et à pénétrer également dans les cuticules. Cela rend non seulement les cheveux plus sains et plus épais, mais accélère également la croissance des cheveux. Appliquer une bonne couche d’huile de noix de coco ou en faire un masque capillaire une fois par mois peut aider vos cheveux à pousser longs et forts.

2. Empêche les pellicules

Une application régulière d’huile de noix de coco sur votre cuir chevelu peut prévenir la sécheresse, ce qui aide à lutter contre les pellicules. L’effet nourrissant de l’huile de noix de coco sur le cuir chevelu est renforcé par ses propriétés antifongiques, qui aident également à prévenir d’autres infections du cuir chevelu en dehors des pellicules. Si vous ne voulez pas laisser de l’huile de noix de coco dans vos cheveux pendant la nuit, ce qui peut être efficace mais très gras, appliquez-la sur votre cuir chevelu une heure avant de laver vos cheveux et laissez-les reposer.

3. Traite les pointes fourchues

Des études montrent que l’huile de coco est mieux absorbée que toute autre huile capillaire par vos cheveux, ce qui aide à les renforcer suffisamment pour éviter les cassures et les pointes fourchues. Certaines études suggèrent même que l’application d’huile de noix de coco avant la douche et la laisser dans vos cheveux comme revitalisant sans rinçage peut également reconstituer les niveaux de protéines de vos cheveux, empêchant les pointes fourchues.

4. Empêche les dommages aux cheveux

La chaleur, l’air froid et même la teinture de vos cheveux peuvent avoir un effet néfaste sur vos cheveux. L’huile de coco contient des acides gras protecteurs, en particulier l’acide laurique, qui aident à prévenir les dommages aux cheveux. Appliquer de généreuses quantités d’huile de noix de coco dans vos cheveux un jour avant d’aller vous faire teindre les cheveux peut même protéger vos cheveux des effets nocifs de l’eau de Javel. L’utilisation régulière d’huile de noix de coco sur vos cheveux peut également contrôler les frisottis.

5. Tue les poux naturellement

Les épidémies de poux, en particulier chez les enfants, sont souvent inévitables. Lorsque de telles épidémies se produisent, elles se propagent également très rapidement au reste de la famille. Le traitement contre les poux implique souvent l’application de produits chimiques agressifs qui non seulement tuent les poux, mais endommagent également vos cheveux. L’application d’huile de coco est une méthode naturelle pour tuer les poux et les œufs de poux tout en préservant la santé de vos cheveux. Utilisez-le comme masque pour les cheveux et le cuir chevelu et appliquez-le en épaisseur et scellez toute la tête pour lutter contre les poux.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Huile de noix de coco.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.