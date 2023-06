5 façons dont les hommes peuvent aider les femmes à réussir au travail

Lorsque les femmes sont capables de s’épanouir sur le lieu de travail, cela profite également aux hommes : les hommes qui travaillent bien avec les femmes et utilisent les talents d’une équipe diversifiée surpassent leurs pairs, Appuie-toi rapports.

Allyship est essentiel pour favoriser une culture de bureau inclusive, accueillante et équitable, déclare Joanne Lipman, maître de conférences à l’Université de Yale et auteur à succès.

Selon une étude de LeanIn.org et McKinsey & Company .

Les préjugés sexistes et la discrimination demeurent un problème persistant sur le lieu de travail.

C’est à ce moment-là qu’il est utile que les hommes interviennent. « Écoutez si votre collègue féminine est interrompue et interrompez l’interrupteur », dit Lipman. « Regardez-les directement et dites: » Vous savez, [insert name of an interrupted colleague here] parlait, j’aimerais l’entendre terminer sa pensée. « »

Lors des réunions de travail, les femmes peuvent se sentir obligées de garder le silence lorsqu’elles sont interrompues, plutôt que de parler et de risquer de compromettre leur réputation, dit Lipman.

Se faire interrompre peut sembler une petite chose, mais c’est une tactique puissante pour affirmer son statut et son pouvoir sur le lieu de travail.

Plusieurs études ont montré que les hommes parlent et interrompent plus souvent que les femmes.

Pour vous assurer que vos collègues féminines obtiennent le crédit pour leurs idées et qu’elles ne se perdent pas dans le discours, Lipman recommande d’utiliser une technique appelée amplification. « Vous, en tant qu’allié, répétez ce qu’elle a dit lors d’une pause pendant la réunion et donnez-lui le crédit par son nom », dit-elle.

« Les femmes disent quelque chose lors d’une réunion et sont accueillies avec des visages vides ou des haussements d’épaules », explique Lipman. « Puis deux minutes plus tard, un homme répétera exactement ce qu’elle a dit et obtiendra le crédit pour l’idée. »

Elle encourage les hommes à s’associer avec leurs collègues féminines et à devenir des « copains de vantardise », en organisant des discussions de café périodiques (que ce soit une fois par semaine ou une fois par trimestre) où vous parlez chacun de vos réalisations et réfléchissez à quelque chose dont vous êtes fier.

Le congé de paternité est aussi bon pour les papas : rapport des hommes qui prennent un congé de paternité des liens plus forts avec leurs enfants que ceux qui ne le font pas, selon l’ACLU.

« Il ne s’agit pas seulement de soutenir votre partenaire qui va avoir le bébé, mais aussi vos collègues féminines, car les femmes sont plus susceptibles de prendre un congé parental et d’être la principale soignante », explique Lipman. « Cela peut vous aider à mieux comprendre et comprendre notre réalité. »

Lipman se souvient d’un moment plus tôt dans sa carrière où elle s’est vu offrir une promotion, mais l’a refusée car elle était une nouvelle maman et luttait pour équilibrer la parentalité et ses responsabilités professionnelles existantes.

Comme le rappelle Lipman, elle n’a jamais été pénalisée pour sa décision – au lieu de cela, son manager a continué à lui signaler des opportunités de promotion. Environ cinq ans plus tard, Lipman s’est sentie prête à assumer plus de responsabilités au travail et a postulé à un poste de gestionnaire pour lequel son patron de l’époque a dit qu’il embauchait.

« Il est tellement, tellement important de laisser les femmes décider ce qui est le mieux pour leur carrière, plutôt que de supposer ce qui est le mieux pour elles », déclare Lipman. « Vous seriez surpris du nombre de personnes qui diront, par exemple, ‘Oh, Joanne vient d’avoir un bébé, elle ne voudra pas assumer cette responsabilité supplémentaire.' »

Le point à retenir est le suivant : ne pénalisez pas une collègue féminine pour avoir refusé une opportunité et ne faites pas d’hypothèses sur ce qu’elle veut faire de sa carrière.

« C’est la meilleure façon d’être l’allié des femmes avec qui vous travaillez », déclare Lipman. « Donnez-leur toutes les chances de prendre en main leur carrière. »

