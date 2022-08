5 façons dont les flashcards peuvent aider à apprendre

Saviez-vous que les cartes flash sont un outil d’apprentissage éprouvé aux États-Unis depuis plus de 200 ans ?

Leur longévité est due au fait qu’ils fonctionnent, et bien. Une carte flash contient un indice, un mot, une question ou un problème d’un côté et la réponse de l’autre. Flashées devant l’apprenant, une à la fois, les cartes invitent l’étudiant à répondre rapidement. Ce processus rend l’information plus facilement mémorisée. En fait, il existe aujourd’hui même des applications flashcard disponibles pour les smartphones.

Alors, comment les cartes flash aident-elles spécifiquement un élève à apprendre ? Voici cinq façons :

1. Selon la plate-forme éducative Brainscape, les flashcards s’engagent, “rappel actif”, ou essaient de se souvenir de la réponse à la question ou au problème sur la carte. Cette méthode s’est avérée meilleure que la lecture d’informations dans un livre, car elle engage votre cerveau à se souvenir de la réponse, plutôt que de simplement la regarder.

2. Les flashcards utilisent vos facultés métacognitives. La métacognition consiste à comprendre vos propres processus de pensée. Lorsque vous regardez le côté réponse de votre carte flash, votre cerveau vérifie si vous l’avez bien compris. C’est une réflexion sur soi qui vous aide à mieux vous souvenir, dit Brainscape.

3. Les flashcards permettent une répétition basée sur la confiance. Cela signifie que vous pouvez séparer les cartes que vous connaissez de celles que vous ne connaissez pas pour rendre votre processus d’apprentissage plus productif. Vous ne pouvez pas faire cela avec un livre. Vous pouvez alors plus facilement passer plus de temps à étudier les cartes dont vous ne connaissez pas les réponses, améliorant ainsi votre apprentissage, ajoute Brainscape.

4. Les flashcards permettent de percer. Les flashcards permettent à l’élève de voir plus facilement les mêmes informations encore et encore. La répétition est connue depuis longtemps pour stimuler la mémorisation, dit Parent24.

5. Les flashcards sont efficaces. Utilisées par tous les âges, des enfants d’âge préscolaire aux étudiants, et même aux adultes, les cartes flash sont portables et peuvent être utilisées pour pratiquement n’importe quel sujet, des mathématiques aux sciences, en passant par l’anglais, les langues étrangères et bien plus encore, les notes classe.synonym.com.