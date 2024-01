5 façons dont le passage à l’USB-C sur iPhone m’a impacté

Points clés à retenir Nettoyer le port des nouveaux iPhones USB-C est plus difficile et nécessite de la prudence pour éviter de l’endommager.

Du bouton d’action personnalisable à la nouvelle construction en titane et à l’appareil photo amélioré, il se passe beaucoup de choses dans les iPhones phares de 2023. Maintenant que j’utilise un iPhone 15 Pro Max depuis plus de trois mois, l’importance du passage de Lightning à l’USB-C est devenue particulièrement évidente. Bien qu’il y ait eu quelques inconvénients, mon expérience de ce commutateur de port a été plutôt positive. Cependant, un inconvénient particulier ressort.





5 Nettoyage du port

Retirer les peluches d’un port Lightning est objectivement plus facile

L’un des impacts relativement mineurs mais significatifs de ce commutateur de port concerne la propreté. Les ports des smartphones accumulent naturellement la poussière et les peluches au fil du temps, car ils vivent souvent dans nos poches ou nos sacs. Avec le passage à l’USB-C sur la série iPhone 15, il y a désormais une langue qui dépasse dans le port lui-même, ce qui rend le nettoyage du port sans l’endommager plus difficile.

Pour référence, les ports Lightning sont assez plats à l’intérieur et rien ne vous empêche d’insérer des objets fins à l’intérieur. Il est ainsi facile d’utiliser occasionnellement un cure-dent pour retirer délicatement la poussière collée. Mais maintenant, j’évite complètement cette tâche, car l’espace disponible est beaucoup plus restreint et même un cure-dent pourrait finir par endommager le port USB-C de mon iPhone.

4 Limiter mes accessoires

Certains périphériques Apple ne sont pas encore passés au Type-C

L’un des inconvénients de la fidélité à une marque est la limitation de vos options, et mon cas ne fait pas exception. Après le passage à l’USB-C sur mon appareil principal, j’ai décidé d’en finir une fois pour toutes avec les câbles Lightning. Cela signifiait devoir vendre mes AirPods Max, car ils dépendent exclusivement de Lightning pour le chargement. De plus, j’avais envisagé les accessoires Magic pour mon Mac, mais Apple a peut-être oublié de les passer au Type-C lors du lancement de l’iMac (M3, 2023).

Parce que je ne m’intéresse qu’à ces accessoires particuliers destinés à l’écosystème Apple, je devrai attendre que le seigneur de la technologie décide de les convertir. En attendant, je me limite à mes AirPods Pro 2 ainsi qu’au clavier et trackpad intégrés de mon MacBook Air M2.

3 Désencombrer mon bureau

Un câble pour tous les charger

Passant à des impacts plus significatifs et positifs, je peux désormais compter sur un seul câble pour charger mon iPhone, iPad, Mac, Siri Remote et ma manette DualSense. Cela a rendu mon bureau sensiblement plus propre, car je n’ai plus de chargeur Lightning à portée de main.

Non seulement cela contribue à l’esthétique visuelle, mais cela facilite également les déplacements entre les différentes résidences. En tant que nomade numérique, emballer et installer mon bureau par intermittence est devenu plus facile, car il y a un câble de moins à brancher.

2 Des habitudes de recharge plus saines

Je compte moins fréquemment sur le chargement de MagSafe

Le passage de Lightning à l’USB-C sur mon iPhone m’a également fait passer de MagSafe au chargement filaire. Alors que j’avais un câble Lightning sur mon bureau pour charger mes AirPods Max, je le gardais généralement caché et caché, car je l’utilisais moins d’une fois par semaine. En conséquence, je rechargerais mon iPhone 14 Pro à l’aide d’un support MagSafe.

Cependant, maintenant qu’il y a toujours un câble USB-C à portée de main, je compte principalement sur lui pour recharger mon iPhone 15 Pro Max. Charger mon ancien iPhone via MagSafe exclusivement a contribué à la dégradation rapide de la santé de sa batterie. Maintenant qu’Apple a adopté le port universel sur l’iPhone, il est plus pratique d’abandonner complètement le chargement MagSafe, d’autant plus que je n’utilise pas le mode veille.

1 Une itinérance plus pratique

Moins de câbles à emporter en voyage

Ces choses mises à part, je dirais que le plus gros avantage est la réduction du stress que j’éprouve désormais à emballer mon équipement et à le recharger lorsque je suis en déplacement. Je travaille souvent dans des cafés et je voyage entre les villes ; S’assurer d’avoir tous les bons types de chargeurs avec moi était un véritable casse-tête. Désormais, les éléments essentiels ne sont plus qu’un câble USB-C et une rondelle de chargement Apple Watch, MagSafe 3 étant une alternative optionnelle pour mon MacBook Air. De plus, étant donné que j’ai tendance à vivre dans des pays dominés par Android, il est beaucoup plus facile de trouver, d’emprunter ou de prêter un câble de chargement compatible. Ainsi, même si je laisse mon chargeur derrière moi, je n’ai plus à craindre de manquer de batterie.

Le commutateur USB-C est l’une de mes mises à niveau préférées pour l’iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max est une mise à niveau agréable par rapport à un iPhone 14 Pro. Le zoom numérique 25x continue de me surprendre par ses capacités, et la nouvelle construction arrondie est plus confortable à tenir. Sans parler du bouton Action, qui rend la prise de photos encore plus réalisable en déplacement. Cependant, étant donné que j’ai minimisé l’impact du changement de port l’année dernière, je suis maintenant surpris de voir à quel point il est réellement important. En fait, cela a pour moi presque autant de poids que les introductions sans doute plus importantes incluses dans cette version de l’iPhone.