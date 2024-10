5 façons dont la technologie améliorera les expériences en jet privé au cours de la prochaine décennie

D’ici une décennie, les cabines des jets privés pourraient donner l’impression que même les intérieurs les plus modernes d’aujourd’hui sont anciens en comparaison. Des lucarnes numériques aux sièges intelligents en passant par la fonctionnalité de suivi oculaire et les paysages sonores immersifs, la gamme d’équipements innovants pourrait transformer même les vols les plus longs en un temps bien dépensé. Ici, six domaines dans lesquels la technologie portera l’expérience à bord vers de nouveaux sommets.

Temps d’écran

D’ici trois à cinq ans, certains jets privés pourraient voir certaines fenêtres remplacées par des écrans OLED 4K haute définition incurvés connectés aux flux vidéo en direct depuis l’extérieur de l’avion. Imaginez un plafond de cabine qui se transforme en véranda avec une vue spectaculaire sur la lune, ou des fenêtres pleine hauteur qui présentent le paysage en contrebas avec une fidélité incroyable. Les superpositions d’informations sont des ajouts faciles, mais considérez que ces portails visuels intégrés pourraient également servir d’écrans de jeu insensés.

Changement de siège

Les textiles électroniques transformeront la prochaine génération de sièges jet en fauteuils inclinables pour spa intuitifs en vol. Les capteurs intégrés au tissu noteront votre taille, votre poids, la répartition de la pression et la température corporelle, puis s’appuieront sur leurs processeurs pilotés par l’IA pour, par exemple, chauffer le siège avant que vous ne réalisiez que vous avez froid ou masser ce pli dans votre dos sans qu’on vous le demande. . S’alimentant en convertissant la chaleur corporelle en électricité, les chaises peuvent également savoir s’élargir et s’incliner lorsque vous vous endormez.

Voir la lumière

L’éclairage chronobiologique destiné à atténuer le décalage horaire comprendra des panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED), capables de créer 16,3 millions de combinaisons de lumière différentes, pour réinitialiser l’horloge interne d’un passager lorsqu’il traverse des fuseaux horaires. À terme, ces panneaux migreront des luminaires vers des tissus intelligents au plafond, ce qui entraînera un éclairage plus diffus qui permettra des options presque infinies sur tout le spectre de couleurs.

Et il existe de nombreuses autres applications. Par exemple, des écrans OLED, aussi larges qu’un morceau de papier, peuvent être utilisés pour transformer numériquement l’intégralité du mur en couleur, texture ou scène. C’est ce qu’on appelle le mappage de projection, et cela rendra le changement de la couleur du mur du rose vif à un cuir de crocodile texturé aussi simple que de changer l’économiseur d’écran de votre ordinateur. Comme l’explique Ingo Wuggetzer, vice-président du marketing cabine chez Airbus, la lumière crée littéralement des espaces, offrant aux concepteurs de cabines une toile numérique très polyvalente et facilement personnalisable.

Gestion supérieure

La possibilité d’accéder à l’audio ou à la vidéo de base depuis votre smartphone est là, mais imaginez une connectivité plus rapide et rationalisée qui vous permet de gérer la vidéoconférence, le chauffage, l’éclairage d’ambiance, les stores, les demandes de service et même un stérilisateur, à partir d’une seule application. Selon Wuggetzer d’Airbus, l’architecture numérique de nouvelle génération transformera les espaces personnels en « écosystèmes » individuels contrôlés par chaque passager. Tim O’Hara, directeur de la recherche et du développement chez Gulfstream, note que la technologie de suivi oculaire pourrait vous permettre d’interagir avec l’application via un écran virtuel, ce qui signifie que vous n’avez même pas besoin de lever le petit doigt.

Briser le mur du son

Rosen Aviation a développé un nouveau système audio embarqué avec Laurence Dickie, conceptrice du célèbre haut-parleur Bowers & Wilkins Nautilus. Selon Lee Clark de Rosen, l’objectif est de passer de l’équivalent audio actuel d’un « huit pistes des années 1970 » à ce qu’il appelle « Elvis, à six pieds de là, chantant pour vous » — un paysage sonore que vous seul entendrez, livré par les haut-parleurs de l’appui-tête et les conducteurs haptiques dans le siège. Parallèlement, Bongiovi Aviation a l’intention d’utiliser des transducteurs intégrés dans les panneaux latéraux intérieurs de l’avion, éliminant ainsi complètement le besoin de haut-parleurs traditionnels. Les avantages sont nombreux et permettent aux avionneurs de réduire le poids de la cabine et d’utiliser pleinement l’espace tout en éliminant les haut-parleurs traditionnels de la conception.

Apporter la qualité audio d’une salle de cinéma à l’aviation est déjà disponible. Dolby Atmos vous plonge dans le film ou la chanson pendant sa lecture. En collaboration avec Dolby, SkyCinema Aviation a été le premier à créer un processeur compatible Atmos conçu pour les avions d’affaires afin de compenser l’altitude de la cabine et le bruit des avions. Le résultat ? Vous entendrez clairement la voiture s’approcher à 800 mètres dans cette célèbre scène du classique d’Hitchcock de 1959. Nord par nord-ouestexactement comme le réalisateur l’avait prévu.

Mains libres

Avec des douches pleines, des puits de lumière et de grandes vanités ornant les toilettes des avions d’affaires les plus luxueux d’aujourd’hui, quelle pourrait être la prochaine étape ? Les toilettes intelligentes évoluent vers un espace presque entièrement mains libres en intégrant des capteurs pour tout activer, des robinets aux douches. En utilisant un algorithme d’IA, Diehl Aviation a fait un pas de plus en ajoutant plus de fonctionnalités avec des commandes vocales pour ouvrir et fermer la porte, allumer les lumières et activer l’eau. Les interrupteurs holographiques permettront à terme de garder les toilettes complètement libres, tandis que les miroirs intelligents pourront effectuer plusieurs tâches en fournissant un affichage interactif de contenu numérique.