5 façons dont je consomme des protéines pour atteindre la méthode 30/30/30

Si vous avez la vingtaine, vous vous êtes probablement déjà assis et vous êtes récemment posé la question : « Pourquoi est-ce que tout le monde de mon âge se marie ou s’entraîne pour un semi-marathon ? » Même si c’est une blague légère que mes amis et moi aimons lancer dans nos vies postuniversitaires, je crains que ce ne soit plus une blague pour moi personnellement… et non, je ne me marie pas. Oui, je prévois de courir mon premier semi-marathon cette année (crise de vie d’un trimestre, j’en serai propriétaire), donc je suis récemment devenu que ami qui ne veut pas se taire. J’ai de nouveaux Hokas ? Bien sûr, vous les verrez sur ma story Instagram. Mes amis veulent sortir en ville jusqu’à 1 heure du matin le vendredi ? Je ferai en sorte que tout le monde sache que je pars tôt car je dois faire ma longue course samedi matin. Et si j’entends quelqu’un commencer à prononcer le mot « protéine », je commencerai sans vergogne à lui raconter comment je vis et meurs désormais selon la méthode 30/30/30.

Qu’est-ce que la méthode 30/30/30 ?

La méthode 30/30/30 consiste à manger 30 grammes de protéines dans les 30 minutes suivant le réveil, puis à effectuer 30 minutes d’exercice. Le but de ceci ? Pour que vous vous sentiez rassasié et plein d’énergie tout au long de la journée tout en consommant suffisamment de protéines pour vous aider à développer et à maintenir une masse musculaire maigre. Consommer suffisamment de protéines est très important pour les coureurs, j’ai donc immédiatement voulu l’essayer. Mais je mentirais si je disais que l’idée de consommer que beaucoup de protéines en début de journée ne semblait pas un peu choquant. Qu’allais-je faire, manger un poulet rôti entier à 6 heures du matin un mardi ? Soyons sérieux.

Mais, après avoir fait quelques recherches et expérimenté différents aliments et recettes, j’ai rassemblé ma poignée de méthodes incontournables pour accomplir facilement le 30/30/30 chaque matin. Si vous aviez envie d’essayer le 30/30/30 ou si vous cherchiez simplement des moyens réalisables d’introduire plus de protéines dans votre alimentation, voici une poignée de mes méthodes éprouvées. conseils pour y parvenir :

1. Utiliser une protéine à tout faire dans mes smoothies du matin

En fin de compte, je suis une adepte des smoothies au petit-déjeuner de bout en bout. Même si j’aime changer les choses tout au long de la semaine pour éviter de m’ennuyer, je me retrouve définitivement à préparer un smoothie riche en protéines la plupart des matins. La meilleure partie? Je peux toujours atteindre mon objectif de 30 grammes uniquement avec mon smoothie grâce à mon favori Mélange de superaliments Ka’Chava. Une portion individuelle contient 25 grammes de protéines, et lorsqu’elle est combinée avec d’autres sources de protéines comme le yaourt et le beurre de cacahuète, j’obtiens facilement les 30 grammes de protéines que j’espère. Je préfère un petit-déjeuner rapide et facile qui nécessite peu ou pas d’effort, alors j’y ajoute mon Mélange Ka’Chava fait tout le gros du travail pour moi. De plus, la saveur chocolat donne véritablement à mon smoothie le goût d’une friandise sucrée, ce qui est évidemment la meilleure façon de commencer la journée.

Alors que j’ai commencé à utiliser Ka’Chava pour atteindre mes objectifs en matière de protéines, tous ses autres avantages nutritionnels en ont fait un incontournable encore plus de ma routine. Avec plus de 85 superaliments, nutriments et ingrédients d’origine végétale, il fournit bien plus que de simples protéines, notamment des antioxydants, des adaptogènes, un mélange de légumes verts et de légumes, des probiotiques, des fibres prébiotiques et bien plus encore. En plus de tout cela, il est végétalien, sans gluten, sans produits laitiers et sans soja, ce qui le rend adapté à tout le monde. Tous les nutriments de Ka’Chava agissent ensemble pour soutenir la santé de tout le corps, y compris votre système immunitaire, votre énergie, votre esprit, votre digestion, vos muscles, votre poids, votre cœur, vos articulations et vos os, ainsi que vos cheveux, votre peau et vos ongles. Il s’agit donc essentiellement d’une boisson divine.



2. Préférer le yaourt grec au yaourt ordinaire

Un petit bol de yaourt grec avec du granola et des fruits est une autre de mes options de petit-déjeuner préférées. Mais je m’assure de toujours opter pour le yaourt grec plutôt que pour tout autre type, car c’est une source de protéines à 10/10. yaourt grec subit un processus de mise à rude épreuve qui élimine une grande partie du lactosérum liquide, ce qui donne une texture plus épaisse et plus crémeuse et une concentration plus élevée de protéines par portion par rapport au yaourt ordinaire. Avec environ le double de la teneur en protéines, le yaourt grec fournit un apport protéique substantiel, et lorsque je l’associe à un smoothie Ka’Chava (je le fais les matins où j’ai particulièrement faim ou si je sais que je fais un entraînement plus intense ce jour-là) ou une autre recette riche en protéines, j’arrive à ces 30 grammes sans transpirer.

3. Avoir mon ensemble de recettes de fromage cottage incontournables

Si le fromage cottage vous fait flipper, ne vous inquiétez pas, je comprends. Je n’ai pas pris le train en marche jusqu’à récemment, et tout cela grâce à la découverte de recettes de toasts au fromage cottage qui m’ont complètement éliminé le facteur dégoûtant. De plus, lorsque j’ai découvert qu’une seule tasse de fromage cottage contenait environ 25 grammes de protéines, cela m’a donné l’impulsion finale dont j’avais besoin pour regarder au-delà de sa texture et de son ambiance généralement rebutante. Je ne suis certainement pas au point où je peux y aller à la cuillerée (félicitations si vous l’êtes), alors j’adore l’habiller avec de l’avocat et du miel chaud sur du pain grillé. Ou, les jours où je me sens particulièrement chic, je prépare un peu de fromage cottage, du saumon fumé et un œuf au plat sur un très bon levain. Une fois que vous aurez trouvé les recettes qui vous conviennent, vous ne voudrez plus jamais y retourner.

4. Préparation des repas avec des œufs durs

Si je sais que je me dirige vers une semaine particulièrement chargée où je vraiment Je n’aurai pas de temps à consacrer à préparer le petit-déjeuner, faire bouillir une douzaine d’œufs durs le dimanche soir est une astuce que je jurerai toujours. Ils ne contiennent pas le plus grand nombre de protéines au monde (environ 7 grammes chacun), mais lorsque j’en associe quelques-uns avec un bol de yaourt rapide, ils constituent un moyen infaillible de m’aider à atteindre mes 30 grammes. Je mentirais si je disais qu’il n’y a pas eu de matins où je n’en ai pas mangé quatre dans un récipient Tupperware dans mon réfrigérateur et que je l’ai appelé un jour. Parfois, tu dois faire ce que tu dois faire, tu sais ?

5. Se lever suffisamment tôt pour avoir le temps de prendre le petit-déjeuner

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une recette ou d’une astuce alimentaire, j’ai trouvé que c’était une étape cruciale pour atteindre systématiquement mes objectifs en matière de protéines. Même avec des plats de petit-déjeuner préparés ou des recettes qui prennent cinq minutes à préparer, il y a encore des jours où je me lève du lit. chemin trop tard pour penser à prendre un petit-déjeuner dans les 30 premières minutes suivant votre réveil. Si je ne me lève que cinq minutes avant de devoir être en ligne et pointer, je suis tellement concentré sur mon travail dès le départ que je ne pense même pas à la nourriture avant au moins une heure ou deux du matin. . Donc, je me fais toujours un devoir de me lever peut-être 10 à 20 minutes avant de le vouloir, donc je sais que j’aurai réellement le temps de préparer ensemble mon petit-déjeuner rapide approuvé par la méthode 30/30/30 et d’en profiter avant de me lancer dans ma journée.

Cet article est sponsorisé par Ka’Chava, mais toutes les opinions qu’il contient sont celles du comité de rédaction de The Everygirl.