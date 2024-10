5 façons dont Android 15 est meilleur qu’iOS 18

Google et Apple ont presque marché pas à pas cette année alors que les entreprises se préparaient à lancer Android 15 et iOS 18. Les deux systèmes d’exploitation ont ajouté une large prise en charge de la messagerie par satellite et de nouvelles façons de masquer et de verrouiller les applications pour une confidentialité améliorée. Chacun a également repris une fonctionnalité que l’autre possédait depuis des années : iOS 18 a obtenu la prise en charge RCS et Android 15 a obtenu la prise en charge de l’archivage des applications. C’est pourquoi ces systèmes d’exploitation mobiles se ressemblent plus que jamais.







Néanmoins, Google a apporté cinq changements aux meilleurs téléphones Android qui donnent à Android 15 un avantage sur iOS 18. Ils concernent tous la sécurité, la confidentialité et la productivité. Passons en revue les nouvelles fonctionnalités qui distinguent Android en 2024.





5 De nouvelles mesures de sécurité maintiennent les données de votre appareil verrouillées

Le verrouillage de détection de vol, le verrouillage à distance et le verrouillage des appareils hors ligne sont cruciaux

Apple est généralement connu pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, mais Google a défié Apple sur ce front ces dernières années. Google utilise l’IA pour détecter les escroqueries en luttant contre les logiciels malveillants et en introduisant des fonctionnalités qui protègent votre téléphone contre les voleurs. Avec Android 15, trois nouveaux outils protègent vos données des mauvais acteurs : Verrouillage de détection de vol, Verrouillage à distanceet Verrouillage de l’appareil hors ligne.





Ces trois fonctionnalités sont des fonctionnalités que vous espérez ne jamais avoir à utiliser, mais elles constituent un excellent plan de sauvegarde en cas de besoin. Le verrouillage d’activation et Find My d’Apple sur iOS ne sont pas comparables aux nouvelles fonctionnalités introduites par Google avec Android 15.

Le verrouillage de détection de vol utilise l’IA, le ML et des capteurs de mouvement intégrés pour identifier quand quelqu’un s’empare de votre téléphone. Il verrouille votre appareil lorsqu’il détecte un mouvement rapide et brusque (imitant un arraché). Ceci est crucial car un appareil déverrouillé volé pourrait donner à un voleur l’accès aux codes 2FA, à votre gestionnaire de mots de passe, aux applications sensibles et aux données personnelles.

Le verrouillage à distance verrouille votre téléphone Android lorsque vous accédez au Android.com/lock site Web et entrez le numéro de téléphone vérifié qui lui est associé. L’écosystème Find My similaire d’Apple oblige les utilisateurs à se connecter à iCloud et à vérifier avec 2FA avant de leur permettre de verrouiller un appareil.

Le verrouillage des appareils hors ligne verrouille votre téléphone lorsqu’il est hors ligne, par exemple lorsqu’un voleur ou un pirate informatique désactive le Wi-Fi ou le cellulaire pour vous empêcher de le verrouiller ou de l’effacer.

La meilleure partie de ces trois fonctionnalités est qu’elles n’entravent pas l’expérience utilisateur. Si certains sont activés accidentellement, il suffit du code PIN ou du mot de passe de votre appareil pour les remplacer.

4 Plus d’options pour les appareils grand écran et les appareils pliables

Les paires d’applications et les barres de tâches épinglées facilitent le multitâche sur les tablettes et les appareils pliables





Android est de mieux en mieux optimisé pour les meilleures tablettes et les meilleurs téléphones pliables, et Android 15 poursuit cette tendance. Les deux gros ajouts de cette année sont une barre des tâches épinglée et des paires d’applications enregistrées. Si vous utilisez une tablette Android ou pliable, vous pouvez faire glisser votre doigt depuis le bas de l’écran pour afficher une barre des tâches. À partir de là, vous pouvez ajouter des applications à votre vue et en lancer rapidement de nouvelles. C’est idéal pour le multitâche.

Vous pouvez désormais épingler la barre des tâches dans Android 15 en bas de l’écran, de la même manière que le Dock macOS ou le menu Démarrer de Windows fonctionnent sur le bureau. C’est un ajout utile aux tablettes et aux pliables. Le retour de la barre des tâches persistante facilite le lancement d’applications, la création de vues fractionnées et de paires d’applications et l’activation de fenêtres flottantes.





Bien qu’iPadOS ait des fonctionnalités similaires (mais pas exactes), Apple n’a ajouté pratiquement aucune nouvelle fonctionnalité spécifique à l’iPad avec iOS 18, ce qui donne l’avantage à Android.

3 Les paires d’applications améliorent la productivité lors du multitâche

Vous allez adorer cette fonctionnalité même si vous n’avez pas de tablette ou de pliable

Les paires d’applications sont suralimentées sur Android 15, que vous utilisiez une tablette, un smartphone pliable ou classique. Après avoir créé une paire d’applications, vous pouvez enregistrer ensemble les applications sur votre écran d’accueil. Lorsque vous appuyez sur la paire d’applications, les deux applications s’ouvrent ensemble comme une seule application. Cela change la donne pour les personnes qui utilisent fréquemment des paires d’applications pour des projets multitâches sur Android. iOS ne prend pas en charge l’écran partagé ou les paires d’applications à quelque titre que ce soit, et Android 15 a des kilomètres d’avance ici.





2 Enregistrez une application et masquez le reste

Votre vie privée est prise en compte à plus d’un titre

Bien que la nouvelle fonctionnalité Espace privé sur Android 15 soit excellente, Apple a devancé Google. Il a ajouté des applications verrouillées et cachées similaires avec iOS 18. Cependant, Google dispose toujours d’une fonctionnalité Android 15 axée sur la confidentialité qui mérite d’être notée. Vous pouvez choisir une application spécifique pour les enregistrements d’écran, en vous assurant que rien de indésirable n’est partagé ou enregistré. C’est une fonctionnalité géniale. Je suis surpris qu’il n’ait pas été ajouté à Android ou iOS plus tôt.





1 Circle to Search est encore meilleur avec Android 15

Circle to Search me manque à chaque fois que j’utilise mon iPhone

Circle to Search est disponible sur iOS via l’application Google, mais c’est loin d’être la même expérience que celle que vous obtenez sur les appareils Android. Circle to Search est l’une des fonctionnalités qui me manque le plus lorsque je passe d’un téléphone Android à un iPhone. C’est encore mieux avec Android 15, car vous pouvez désormais identifier les chansons avec Circle to Search en un clin d’œil. C’est plus rapide que le raccourci Shazam dans le centre de contrôle iOS. En tant qu’amateur de musique, c’est quelque chose que j’aime dans Android 15.





Il existe de nombreuses façons pour iOS 18 de surpasser Android 15

Android 15 regorge de changements petits mais significatifs, alors qu’iOS 18 ne semble pas aussi excitant. Quand on regarde au-delà des écrans d’accueil personnalisables et des promesses creuses d’Apple Intelligence, il est facile d’être déçu par la mise à jour d’Apple cette année. Il y a certaines choses à aimer dans iOS 18, mais ces cinq éléments aident Android 15 à le battre, au moins dans quelques domaines importants.